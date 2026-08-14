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श्रीलंका में टीम इंडिया के सामने होंगे ये 4 चैलेंज, जिनसे निपटकर ही मिल पाएगी टेस्ट सीरीज में जीत

By Vikash Gaur
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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टीम इंडिया के सामने श्रीलंका में चार बड़ी चुनौतियां होंगी, जिनसे अगर नहीं निपटा गया तो भारत के लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। 15 अगस्त से दो मैचों की टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है। 

Gautam Gambhir Team India
गौतम गंभीर टीम इंडिया के साथ

टीम इंडिया का श्रीलंका दौरा कल यानी शनिवार 15 अगस्त से शुरू हो रहा है। 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया के लिए बहुत कुछ दांव पर होगा। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग, टीम इंडिया का औहदा, गौतम गंभीर की कोचिंग और भारतीय खिलाड़ियों का असली टेस्ट इस सीरीज में होना है। हालांकि, टीम इंडिया को किन चुनौतियों से यहां गुजरना होगा? उसके बारे में जान लीजिए।

1. गर्मी और उमस की चुनौती

वैसे तो भारतीय खिलाड़ियों के लिए गर्मी में खेलना कोई नई बात नहीं है, लेकिन भारत में ज्यादातर टेस्ट सर्द मौसम में होते हैं, लेकिन श्रीलंका में इस समय काफी गर्मी और उमस भी है, क्योंकि थोड़ी बहुत बारिश भी हो जाती है। भारतीय खिलाड़ियों को इस चीज से परेशानी हो सकती है। ये एक बड़ी चुनौती होगी, जिससे भारत को पार पाना होगा।

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2. कूकाबुरा की बॉल

भारतीय टीम घर पर एसजी की रेड बॉल से खेलती है, जबकि इंग्लैंड और वेस्टइंडीज में ड्यूक्स की रेड बॉल का इस्तेमाल होता है। वहीं, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देश कूकाबुरा रेड बॉल का इस्तेमाल करते हैं। कूकाबुरा की बॉल बाकी दोनों गेंदों से अलग होती है, क्योंकि इसमें मशीन से सिलाई होती है, लेकिन श्रीलंका की परिस्थितियों के लिए गेंद सही नहीं मानी जाती। गेंद जल्दी पुरानी होती है और फिर टर्न मिलने लग जाता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया की परिस्थितियों में काफी समय तक गेंद नई रहती है। श्रीलंका की परिस्थितियों में कूकाबुरा की रेड बॉल भी भारत के लिए चुनौती होगी।

3. हर हाल में अच्छा प्रदर्शन

टीम इंडिया को हर हाल में अच्छा प्रदर्शन श्रीलंका में करना है। ये एक चुनौती है, क्योंकि टेस्ट रैंकिंग को देखें या फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग पर नजर डालें, भारत की स्थिति अच्छी नहीं है। टेस्ट रैंकिंग में भारत चौथे और WTC में पांचवें पायदान पर है। इस स्थिति में भारत को सुधार करना है तो फिर श्रीलंका सीरीज फतेह करनी होगी। डब्ल्यूटीसी के फाइनल के लिए भी यह सीरीज अहम है।

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4. स्पिनर पर दबाव

वैसे तो अभी तक स्पष्ट नहीं है कि कौन-कौन सा स्पिनर पहले टेस्ट में खेलेगा, लेकिन एक बात जरूर है कि जो भी खेलेगा, उस पर दबाव होगा, क्योंकि श्रीलंका में स्पिनरों को मदद मिलती है। पिछले कुछ समय भारतीय स्पिनर्स का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा है। ऐेसे में अगर श्रीलंका में भी वह बढ़िया प्रदर्शन नहीं कर पाए तो यह बहुत ज्यादा परेशानी का सबब भारतीय टीम के लिए बन जाएगा।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


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मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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