भारत 'करो या मरो' मैच में बांग्लादेश से रहेगा सतर्क, T20 WC में ऐसी स्थिति से बचना होगा

भारतीय टीम की महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में गुरुवार को बांग्लादेश से टक्कर होगी। यह हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम के लिए 'करो या मरो' मैच जैसा है। भारत को टूर्नामेंट में पिछले मैच में हार मिली थी।

मध्य क्रम के बल्लेबाजों की नाकामी और खराब फील्डिंग के कारण महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम का अभियान खतरे में पड़ गया है और ऐसे में गुरुवार को बांग्लादेश के खिलाफ मैनचेस्टर में होने वाले मैच में वह इन कमजोरियों को दूर करने के लिए बेताब होगी। भारत ने 12 टीमों के इस टूर्नामेंट में अपने शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों की फॉर्म की चिंता के साथ उतरा था लेकिन स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने काफी हद तक उन आशंकाओं को दूर कर दिया है। मंधाना ने तीन मैच में 159 रन बनाए हैं, जबकि शेफाली ने 92 रन का योगदान दिया है। दोनों बल्लेबाजों का स्ट्राइक रेट 154 से अधिक है। लेकिन मध्यक्रम के बल्लेबाज अच्छी शुरुआत का फायदा उठाने में नाकाम रहे हैं जो टीम के लिए नई चिंता बन गई है।

हरमन-जेमिमा ने छक्का नहीं लगाया कप्तान हरमनप्रीत कौर (स्ट्राइक रेट 109.09), जेमिमा रोड्रिग्स (94.11) और यस्तिका भाटिया (105.88) अभी तक अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। उनके तेजी से रन बनाने में नाकाम होने के कारण ऋचा घोष और दीप्ति शर्मा पर तेजी से रन बनाने का दबाव बढ़ जाता है। हरमनप्रीत और जेमिमा दोनों ने तीन-तीन मैच खेले हैं और दोनों ने मिलकर सिर्फ 11 चौके लगाए हैं। उन्होंने अब तक एक भी छक्का नहीं लगाया है। वहीं, यस्तिका ने दो पारियों में सिर्फ तीन चौके लगाए हैं। ऋचा (स्ट्राइक रेट 176.92) और दीप्ति (159.37) ने अच्छा प्रदर्शन किया है लेकिन कम गेंद रहने के कारण दोनों पर दबाव बढ़ जाता है।

भारत ऐसी स्थिति में नहीं रहना चाहेगा भारत के अब तीन मैच में चार अंक हैं और उसका नेट रन रेट 2.511 है। उसने पाकिस्तान को 64 रन से और नीदरलैंड को 95 रन से हराया था लेकिन वह दक्षिण अफ्रीका से छह विकेट से हार गया था। ऑस्ट्रेलिया ने लगातार चार जीत हासिल करके ग्रुप ए में शीर्ष स्थान पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। उसके आठ अंक हैं और उसका नेट रन रेट 4.724 है। प्रत्येक ग्रुप से शीर्ष दो टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। भारत ऐसी स्थिति में नहीं रहना चाहेगा जहां दक्षिण अफ्रीका (चार अंक, नेट रन रेट माइनस 0.546) दूसरे स्थान के लिए उसे चुनौती दे। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत स्पिन आक्रमण पर निर्भर रहने के बावजूद पिच का पूरा फायदा उठाने में असमर्थ रहा। भारत ने गेंदबाजी में अच्छी शुरुआत की थी लेकिन इसके बाद मारिजान काप की आक्रामक बल्लेबाजी के सामने उसकी एक नहीं चली।

भारत को बांग्लादेश से रहना होगा सतर्क भारत की फील्डिंग भी अभी तक अच्छा नहीं रही है। टीम की सर्वश्रेष्ठ फील्डरों में से एक राधा यादव ने काप के दो आसान कैच छोड़े जो बहुत महंगे साबित हुए। टूर्नामेंट अब निर्णायक चरण में पहुंच गया है और अब किसी भी तरह की गलती काफी महंगी साबित हो सकती है। 'करो या मरो' मैच में बांग्लादेश से भिड़ने के बाद भारत का सामना शानदार फॉर्म में चल रही ऑस्ट्रेलियाई टीम से होगा। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 23 रन और नीदरलैंड को छह विकेट से हराया है और वह भारत के सामने कड़ी चुनौती पेश करने की कोशिश करेगा। उसकी टीम ने अभी तक सामूहिक प्रयास से जीत हासिल की हैं और भारत को उससे सतर्क रहना होगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे शुरू होगा।

भारत: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उप-कप्तान), यास्तिका भाटिया (विकेटकीपर), भारती फुलमाली, ऋचा घोष (विकेटकीपर), शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, क्रांति गौड़, प्रेमा रावत, अरुंधति रेड्डी, रेणुका सिंह ठाकुर, राधा यादव, नंदिनी शर्मा, श्री चरणी।