Livehindustan होमहोमफोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

घर पर ही मेहमान होगी टीम इंडिया, दूसरे देश से हाथ मिलाकर BCCI ने बांग्लादेश को दे दिया झटका

By Vikash Gaur
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

टीम इंडिया अपने घर पर ही मेहमान की तरह खेलेगी। हर एक फैसला दूसरे देश की टीम लेगी। दिल्ली में यह मुकाबले खेले जाएंगे। बांग्लादेश के खिलाफ अब सीरीज शायद ही हो, क्योंकि दोनों सीरीज के एक-एक मैच क्लैश कर रहे हैं।

shreyas iyer
श्रेयस अय्यर

टीम इंडिया जब घर पर किसी दूसरे देश के खिलाफ खेलती है, तो वह मेजबान कहलाती है, लेकिन अगले महीने घर पर ही टीम इंडिया को मेहमान की तरह इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलना होगा। श्रेयस अय्यर एंड कंपनी 13 सितंबर से 3 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज में अफगानिस्तान के खिलाफ नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेलेगी। इस सीरीज को अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी एसीबी होस्ट कर रहा है। ऐसे में अफगानिस्तान इस सीरीज का मेजबान होगा, जबकि भारत की टी20 टीम इस सीरीज में मेहमान टीम की तरह खेलेगी।

अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही इस सीरीज से जुड़ा हर एक फैसला लेगा और भारतीय टीम विदेशी टीम की तरह मुकाबले खेलेगी। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में यह सीरीज होनी है। 13 सितंबर को पहला टी20 इंटरनेशनल, 15 सितंबर को दूसरा और 17 सितंबर को तीसरा टी20 इंटरनेशनल मैच दिल्ली में आयोजित होगा। इस सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने अफगानिस्तान से हाथ मिलाकर बांग्लादेश को बड़ा झटका दे दिया है, जिसे भारतीय टीम के बांग्लादेश दौरे पर आने की उम्मीद थी।

ये भी पढ़ें:रोहित के रिटायरमेंट की चर्चा फिर शुरू, क्या WC से पहले हिटमैन ने मान ली हार?

भारत को जाना था बांग्लादेश के दौरे पर

दरअसल, पिछले साल व्हाइट बॉल सीरीज टीम इंडिया की बांग्लादेश में शेड्यूल थी। बांग्लादेश में हुए आंदोलनों की वजह से उस सीरीज को पोस्टपोन कर दिया गया था। बांग्लादेश ने इस सीरीज के लिए अगस्त के आखिर से सितंबर के दूसरे सप्ताह तक की विंडो रखी थी। बीसीसीआई के कैलेंडर में भी ये विंडो खाली थी, लेकिन अब अफगानिस्तान के साथ सीरीज को शेड्यूल करके बीसीसीआई ने साफ कर दिया है कि बांग्लादेश का दौरा अब शायद नहीं होगा, क्योंकि कम से कम एक मैच तो उस सीरीज के शेड्यूल से टकरा रहा है।

ये भी पढ़ें:बुमराह की चोट का ठीकरा कप्तान समेत इनपर फोड़ा, पूर्व क्रिकेटर ने CoE को बख्शा

बांग्लादेश दौरे की संभावना अब लगभग खत्म

क्रिकबज की रिपोर्ट की मानें तो बीसीसीआई और एसीबी के बीच 13 की बजाय 14 सितंबर को पहला टी20 मैच खेलने की बात चल रही है, लेकिन जो शेड्यूल बांग्लादेश के दौरे का था, उसे देखें और फिर घर पर अफगानिस्तान से खेलना बहुत ज्यादा हेक्टिक होगा। इसके अलावा टीम इंडिया अगले महीने एशियन गेम्स भी खेलने हैं और फिर आखिर में वनडे सीरीज वेस्टइंडीज से खेलनी है। ऐसे में माना यही जा रहा है कि बांग्लादेश दौरे की अब संभावना 50-50 से 5-95 हो गई है। भारत के बांग्लादेश जाने की संभावना अब सिर्फ 5 फीसदी है। अगस्त के आखिर में टीम इंडिया को वहां जाना था और फिर 3-3 मैचों की वनडे और टी20 सीरीज खेलनी थी।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


विशेषज्ञता:

क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट

और पढ़ें
Team India Indian Cricket Team India Vs Afghanistan
Cricket News लेटेस्ट मैच अपडेट Cricket Live Score, Cricket Schedule, और Cricket News in Hindi के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सभी बड़े मुकाबलों के पल-पल के अपडेट्स और देश-दुनिया की हर क्रिकेट खबर सबसे पहले पाने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।