घर पर ही मेहमान होगी टीम इंडिया, दूसरे देश से हाथ मिलाकर BCCI ने बांग्लादेश को दे दिया झटका
टीम इंडिया अपने घर पर ही मेहमान की तरह खेलेगी। हर एक फैसला दूसरे देश की टीम लेगी। दिल्ली में यह मुकाबले खेले जाएंगे। बांग्लादेश के खिलाफ अब सीरीज शायद ही हो, क्योंकि दोनों सीरीज के एक-एक मैच क्लैश कर रहे हैं।
टीम इंडिया जब घर पर किसी दूसरे देश के खिलाफ खेलती है, तो वह मेजबान कहलाती है, लेकिन अगले महीने घर पर ही टीम इंडिया को मेहमान की तरह इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलना होगा। श्रेयस अय्यर एंड कंपनी 13 सितंबर से 3 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज में अफगानिस्तान के खिलाफ नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेलेगी। इस सीरीज को अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी एसीबी होस्ट कर रहा है। ऐसे में अफगानिस्तान इस सीरीज का मेजबान होगा, जबकि भारत की टी20 टीम इस सीरीज में मेहमान टीम की तरह खेलेगी।
अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही इस सीरीज से जुड़ा हर एक फैसला लेगा और भारतीय टीम विदेशी टीम की तरह मुकाबले खेलेगी। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में यह सीरीज होनी है। 13 सितंबर को पहला टी20 इंटरनेशनल, 15 सितंबर को दूसरा और 17 सितंबर को तीसरा टी20 इंटरनेशनल मैच दिल्ली में आयोजित होगा। इस सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने अफगानिस्तान से हाथ मिलाकर बांग्लादेश को बड़ा झटका दे दिया है, जिसे भारतीय टीम के बांग्लादेश दौरे पर आने की उम्मीद थी।
भारत को जाना था बांग्लादेश के दौरे पर
दरअसल, पिछले साल व्हाइट बॉल सीरीज टीम इंडिया की बांग्लादेश में शेड्यूल थी। बांग्लादेश में हुए आंदोलनों की वजह से उस सीरीज को पोस्टपोन कर दिया गया था। बांग्लादेश ने इस सीरीज के लिए अगस्त के आखिर से सितंबर के दूसरे सप्ताह तक की विंडो रखी थी। बीसीसीआई के कैलेंडर में भी ये विंडो खाली थी, लेकिन अब अफगानिस्तान के साथ सीरीज को शेड्यूल करके बीसीसीआई ने साफ कर दिया है कि बांग्लादेश का दौरा अब शायद नहीं होगा, क्योंकि कम से कम एक मैच तो उस सीरीज के शेड्यूल से टकरा रहा है।
बांग्लादेश दौरे की संभावना अब लगभग खत्म
क्रिकबज की रिपोर्ट की मानें तो बीसीसीआई और एसीबी के बीच 13 की बजाय 14 सितंबर को पहला टी20 मैच खेलने की बात चल रही है, लेकिन जो शेड्यूल बांग्लादेश के दौरे का था, उसे देखें और फिर घर पर अफगानिस्तान से खेलना बहुत ज्यादा हेक्टिक होगा। इसके अलावा टीम इंडिया अगले महीने एशियन गेम्स भी खेलने हैं और फिर आखिर में वनडे सीरीज वेस्टइंडीज से खेलनी है। ऐसे में माना यही जा रहा है कि बांग्लादेश दौरे की अब संभावना 50-50 से 5-95 हो गई है। भारत के बांग्लादेश जाने की संभावना अब सिर्फ 5 फीसदी है। अगस्त के आखिर में टीम इंडिया को वहां जाना था और फिर 3-3 मैचों की वनडे और टी20 सीरीज खेलनी थी।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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