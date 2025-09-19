Team India will achieve major milestone today becoming the second team to play 250 T20Is Know who holds the world record टीम इंडिया आज हासिल करेगी बड़ा मुकाम, 250 T20I खेलने वाली बनेगी दूसरी टीम; जानें किसके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Team India will achieve major milestone today becoming the second team to play 250 T20Is Know who holds the world record

टीम इंडिया आज हासिल करेगी बड़ा मुकाम, 250 T20I खेलने वाली बनेगी दूसरी टीम; जानें किसके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड

ओमान के खिलाफ आज भारतीय टीम अपने 250वां T20I मैच खेलेगी। टीम इंडिया यह उपलब्धि हासिल करने वाली दूसरी टीम बनेगी। पाकिस्तान के नाम T20I में सबसे ज्यादा मैच खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 19 Sep 2025 08:43 AM
share Share
Follow Us on
टीम इंडिया आज हासिल करेगी बड़ा मुकाम, 250 T20I खेलने वाली बनेगी दूसरी टीम; जानें किसके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड

सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया आज एशिया कप 2025 का 12वां मैच ओमान से खेलने वाली है। इस मैच में भारत एक बड़ी उपलब्धि हासिल करेगा। टीम इंडिया का यह 250वां T20I मैच होगा। भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाला मात्र दूसरा देश बनेगा। भारत ने पहला T20I मैच 1 दिसंबर 2006 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था। बता दें, T20I में सबसे ज्यादा मैच खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम है। हालांकि भारत के नाम जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो शायद ही किसी और टीम के नाम होगा। भारत ने हेड टू हेड मामले में किसी भी टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा मैच खेले हैं। भारत ने सबसे ज्यादा T20I मैच श्रीलंका के खिलाफ जीते हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया को 20 तो वेस्टइंडीज को 19 बार धूल चटाई है।

ये भी पढ़ें:ओमान को रौंदकर ग्रुप स्टेज का अंत करना चाहेगा भारत, जानें कैसे देखें लाइव मैच?

वर्ल्ड क्रिकेट में अब बहुत अधिक T20I मैच खेले जा रहे हैं, मगर 9 ही टीमें ऐसी हैं जिन्होंने 200 या उससे अधिक मैच खेले हैं। यह सभी टेस्ट प्लेइंग नेशन्स हैं। आईए एक नजर सबसे ज्यादा T20I मैच खेलने वाली टीमों पर डालते हैं-

T20I में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली टीमें-

पाकिस्तान- 275

भारत- 249

न्यूजीलैंड- 235

वेस्टइंडीज- 228

श्रीलंका- 212

ऑस्ट्रेलिया- 211

इंग्लैंड- 210

साउथ अफ्रीका- 206

बांग्लादेश- 200

ये भी पढ़ें:IND vs OMAN मैच में आज होगी रनों की बरसात या चलेगा गेंदबाजों का जादू? जानें

वर्ल्ड क्रिकेट में ऐसी कोई टीम नहीं है जिसने हेड टू हेड मामले में भारत को टक्कर देते हुए अधिक मैच जीते हो। भारत के नाम हर टीम से अधिक मैच जीतने का रिकॉर्ड है। अफगानिस्तान और आयरलैंड जैसी टीमें तो भारत के खिलाफ अभी तक 1 भी मैच नहीं जीत पाई है।

भारत का सभी टीमों के खिलाफ हेड टू हेड T20I रिकॉर्ड

(जीता || हारा)

श्रीलंका - 22 || 9

ऑस्ट्रेलिया - 20 || 11

वेस्टइंडीज - 19 || 10

साउथ अफ्रीका - 18 || 12

इंग्लैंड - 17 || 12

बांग्लादेश - 16 || 1

न्यूजीलैंड - 14 || 10

पाकिस्तान - 11 || 3

जिम्बाब्वे - 10 || 3

आयरलैंड - 8 || 0

अफगानिस्तान - 8 || 0

यूएई - 2 || 0

हॉन्ग कॉन्ग - 1 || 0

नामीबिया - 1 || 0

नेपाल - 1 || 0

नीदरलैंड्स - 1 || 0

स्कॉटलैंड. 0

यूएस - 1 || 0

Indian Cricket Team Asia Cup 2025
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |