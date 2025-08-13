घर पर तो कुछ बनाया नहीं...पिज्जा बनाने के बाद ऋषभ पंत ने उड़ाया अपना मजाक; देखिए

भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने बुधवार को एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह पिज्जा बनाते हुए दिख रहे हैं। पंत पैर में चोट के कारण टीम से बाहर चल रहे हैं।

भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत इंग्लैंड के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई टेस्ट सीरीज के दौरान चोटिल हो गए थे। वह इस समय अपनी चोट से उबर रहे हैं। पंत को इंग्लैंड दौरे पर चौथे टेस्ट मैच में पैर में चोट लगी थी, जिसके कारण वह थोड़े समय के लिए क्रिकेट से दूर हैं। ऋषभ पंत ने बुधवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह पिज्जा बनाते हुए नजर आ रहे हैं। उनका ये वीडियो फैंस काफी पसंद कर रहे हैं।

27 वर्षीय पंत को हाल ही में भारतीय टेस्ट टीम का उप-कप्तान नियुक्त किया गया है। मैनचेस्टर टेस्ट के दौरान लगी चोट के कारण पिछली टेस्ट सीरीज में उनकी भागीदारी कम हो गई थी। ऋषभ पंत ने वीडियो में कहा, ''आज, मैं आपको दिखाऊंगा कि पिज्जा कैसे बनाते हैं। मेरे साथ सहिए। मुझे लगता है मैं शाकाहारी पिज्जा बनाऊंगा। मुझे शाकाहारी खाना बहुत पसंद है। मुझे लगता है अगर मैं और पिज्जा बनाऊं, तो मैं ठीक हो जाऊंगा। यहां बहुत गर्मी है दोस्तों।''

उन्होंने आगे कहा, ''मैं टूटे हुए पैरों के बाद पिज्जा ही बना सकता है। मेरा भाई सोच रहा होगा कि 'घर पर तो कुछ बनाया नहीं है, यहां पिज्जा बना रहा है।''