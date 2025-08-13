Team India wicketkeeper batter Rishabh Pant bakes Pizza with a broken foot video goes viral घर पर तो कुछ बनाया नहीं...पिज्जा बनाने के बाद ऋषभ पंत ने उड़ाया अपना मजाक; देखिए, Cricket Hindi News - Hindustan
भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने बुधवार को एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह पिज्जा बनाते हुए दिख रहे हैं। पंत पैर में चोट के कारण टीम से बाहर चल रहे हैं।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानWed, 13 Aug 2025 07:40 PM
भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत इंग्लैंड के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई टेस्ट सीरीज के दौरान चोटिल हो गए थे। वह इस समय अपनी चोट से उबर रहे हैं। पंत को इंग्लैंड दौरे पर चौथे टेस्ट मैच में पैर में चोट लगी थी, जिसके कारण वह थोड़े समय के लिए क्रिकेट से दूर हैं। ऋषभ पंत ने बुधवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह पिज्जा बनाते हुए नजर आ रहे हैं। उनका ये वीडियो फैंस काफी पसंद कर रहे हैं।

27 वर्षीय पंत को हाल ही में भारतीय टेस्ट टीम का उप-कप्तान नियुक्त किया गया है। मैनचेस्टर टेस्ट के दौरान लगी चोट के कारण पिछली टेस्ट सीरीज में उनकी भागीदारी कम हो गई थी। ऋषभ पंत ने वीडियो में कहा, ''आज, मैं आपको दिखाऊंगा कि पिज्जा कैसे बनाते हैं। मेरे साथ सहिए। मुझे लगता है मैं शाकाहारी पिज्जा बनाऊंगा। मुझे शाकाहारी खाना बहुत पसंद है। मुझे लगता है अगर मैं और पिज्जा बनाऊं, तो मैं ठीक हो जाऊंगा। यहां बहुत गर्मी है दोस्तों।''

उन्होंने आगे कहा, ''मैं टूटे हुए पैरों के बाद पिज्जा ही बना सकता है। मेरा भाई सोच रहा होगा कि 'घर पर तो कुछ बनाया नहीं है, यहां पिज्जा बना रहा है।''

भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत चौथे टेस्ट मैच के पहले दिन पैर की अंगुली में फ्रैक्चर के कारण इंग्लैंड के खिलाफ पांचवां टेस्ट नहीं खेले थे। पंत बुधवार को इंग्लैंड के तेज गेंदबाज क्रिस वोक्स की गेंद पर रिवर्स स्वीप करने के प्रयास में चोटिल हो गए थे। तब वह 37 रन पर खेल रहे थे। हालांकि वह बल्लेबाजी के लिए उतरे और अर्धशतक लगाकर वापस लौटे। पंत ने दिसंबर 2022 में एक कार दुर्घटना में बुरी तरह घायल होने के बावजूद प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में शानदार वापसी करके कभी हार न मानने के अपने जज्बे का शानदार नमूना पेश किया था। उन्होंने ओल्ड ट्रैफर्ड में गुरुवार को दाहिने पैर के अंगूठे में फ्रैक्चर होने के बावजूद 37 रन से अपनी पारी आगे बढ़ाई और अर्धशतक पूरा किया।

