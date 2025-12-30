टीम इंडिया ने किया श्रीलंका का 5-0 से सफाया, तूफानी अंदाज में साल 2025 को कहा अलविदा

Cricket Logo
टीम इंडिया ने पांच मैचों की वुमेंस टी20 इंटरनेशनल सीरीज में श्रीलंका का सफाया कर दिया है। आखिरी मुकाबले को टीम इंडिया ने 15 रनों से जीता और सीरीज 5-0 से अपने नाम की। ये सीरीज वुमेंस प्रीमियर लीग से पहले आखिरी सीरीज थी।

Dec 30, 2025 10:27 pm ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने तूफानी अंदाज में साल 2025 का समापन किया है। पांच मैचों की टी20 सीरीज में टीम इंडिया ने श्रीलंका का सफाया कर दिया। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने तिरुवनंतपुरम में खेले गए आखिरी मैच में श्रीलंका को 15 रनों से रौंदा और सीरीज 5-0 से अपने नाम की। फाइनल मैच में कप्तान हरमनप्रीत कौर का बल्ला चला और उन्होंने आतिशी 68 रनों की पारी खेली, जबकि अन्य कोई बल्लेबाज 30 के पार भी नहीं पहुंच पाया था। श्रीलंका के दो बल्लेबाजों ने अर्धशतक जड़े, लेकिन बेकार रहे। टीम इंडिया ने तीसरी बार 5 मैचों की सीरीज में किसी टीम का क्लीन स्वीप किया है।

इस मुकाबले में भारतीय टीम टॉस हारी थी और श्रीलंका की टीम की कप्तान चमारी अट्टापट्टू ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी। काफी हद तक उनका ये फैसला सही साबित भी होता नजर आ रहा था, क्योंकि भारत ने पहला विकेट 5 रन पर और दूसरा विकेट 27 रन गंवा दिया था। तीसरा विकेट भी जल्द ही गिर गया था। जल्द ही स्कोर 77 पर 5 था, लेकिन कप्तान हरमन ने 43 गेंदों में 9 चौके और एक छक्के के दम पर टीम को 150 के पास पहुंचाया, जबकि बाकी का काम अरुणधति रेड्डी ने कर दिया।

अरुणधति रेड्डी ने 11 गेंदों में 27 रन ठोककर टीम को 170 के पार पहुंचा दिया। आखिरी ओवर में चार बार उन्होंने गेंद को बाउंड्री के पार भेजा, जिसमें तीन चौके और एक छक्का शामिल था। उनके अलावा 21 रन अमनजोत कौर ने बनाए। वहीं, श्रीलंका के लिए 2-2 विकेट कविषा दिलहारी, रश्मिका सेवांदी और चमारी अट्टापट्टू को मिले। श्रीलंका की टीम 176 रनों के टारगेट को चेज करने उतरी तो दो बल्लेबाजों ने अर्धशतक जड़े, लेकिन फिर भी टीम मुकाबला हार गई। श्रीलंका की टीम 7 विकेट खोकर 160 रन बना सकी और भारत ने मुकाबला 15 रन से जीत लिया।

श्रीलंका की ओपनर हसिनी परेरा ने 42 गेंदों में 65 रन बनाए, जिसमें 8 चौके और एक छक्का शामिल था। वहीं, इमेशा दुलानी ने 39 गेंदों में अर्धशतक जड़ा। इनके अलावा सिर्फ एक बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा पार कर सकी। उधर, भारत के लिए 6 गेंदबाजों ने गेंदबाजी की और हर एक गेंदबाज को एक-एक विकेट मिला। इसी मैच के दौरान दीप्ति शर्मा वुमेंस टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गईं।

