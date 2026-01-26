T20 World Cup: टीम इंडिया से जुड़े बड़े अपडेट्स, डबल टेंशन से कोच और कप्तान परेशान
T20 World Cup 2026 से जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट भारतीय टीम से जुड़ी हुई सामने आई हैं। वॉशिंगटन सुंदर की चोट गंभीर है और वे पूरे टूर्नामेंट को मिस कर सकते हैं। उनके स्टैंड बाय प्लेयर के तौर पर कौन होगा? ये जान लीजिए।
T20 World Cup 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से होनी है। भारत टूर्नामेंट के पहले ही दिन अपना पहला लीग मैच खेलेगा, लेकिन इससे पहले भारतीय टीम में शामिल दो खिलाड़ी चोटिल हैं। इनमें से एक की इंजरी सीरियस है, जबकि एक खिलाड़ी के पहले मैच से पहले फिट होने की संभावना कम है। इसके अलावा कौन सा खिलाड़ी बीसीसीआई ने स्टैंडबाय पर रखा है, जबकि वार्मअप मैचों को लेकर टीम इंडिया का प्लान क्या है? ये सब आप इस स्टोरी में जान जाएंगे।
दरअसल, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की मानें तो वॉशिंगटन सुंदर की चोट गंभीर है, जो टी20 वर्ल्ड कप से भी उन्हें बाहर कर सकती है। इसके अलावा तिलक वर्मा भी अभी तक पूरी तरह फिट नहीं हैं, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज के आखिरी दो मैचों को भी मिस करेंगे। हालांकि, अच्छी बात ये है कि वे टी20 वर्ल्ड कप 2026 तक ठीक हो जाएंगे। संभावना ये है कि कम से कम दूसरे गेम से वे पूरी तरह फिट होंगे। भारत का दूसरा गेम मेगा इवेंट में नामीबिया के खिलाफ 12 फरवरी को है।
वॉशिंगटन सुंदर की जगह अभी के लिए टी20 सीरीज में रवि बिश्नोई टीम का हिस्सा हैं, लेकिन टीम मैनेजमेंट और सिलेक्टर्स ने रियान पराग को स्टैंडबाय पर रहने के लिए कहा है, जिन्हें 2 फरवरी को मुंबई में रिपोर्ट करना है। वे अभी बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हैं, जहां उन्हें 28 और 30 जनवरी को दो मैच सिमुलेशन्स में हिस्सा लेना है। 31 जनवरी को रियान पराग की शोल्डर इंजरी पर फाइनल रिपोर्ट सामने आएगी। अगर वे फिट होते हैं तो 2 फरवरी को उन्हें मुंबई जाना होगा।
टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपनी तैयारी दुरुस्त करने के लिए साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुंबई में एक वार्मअप मैच 4 फरवरी को खेल सकती है या फिर प्लान ये भी है कि इंडिया ए के खिलाफ टीम इंडिया इंट्रा गेम खेले। इसी मैच में पता चलेगा कि चोटिल खिलाड़ी क्या टूर्नामेंट के लिए फिट हो गए हैं या नहीं। श्रेयस अय्यर तिलक वर्मा के रिप्लेसमेंट के तौर पर न्यूजीलैंड की टी20 सीरीज में थे, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया गया। हालांकि, रवि बिश्नोई ने एक मैच खेला, जिसमें अच्छी गेंदबाजी की।