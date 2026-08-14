एशिया कप के लिए BCCI ने दोबारा किया टीम का ऐलान, रावल की हुए एंट्री
महिला एशिया कप 2026 के लिए शुक्रवार को बीसीसीआई ने टीम का ऐलान किया। जेमिमा टूर्नामेंट से बाहर हो गईं है, जबकि भारती फुलमाली और प्रतिका रावल को जगह मिली है।
भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने शुक्रवार को आगामी महिला एशिया कप 2026 के लिए टीम घोषित की। हरमनप्रीत कौर 28 अगस्त से 13 सितंबर तक दुबई अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में होने वाले महिला एशिया कप 2026 में 15 सदस्यों वाली भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी करेंगी। टीम में स्मृति मंधाना और शैफाली वर्मा जैसी प्रमुख बल्लेबाज़ों के साथ-साथ भारती फुलमाली और प्रतिका रावल को भी शामिल किया गया है। हालांकि भारत को बड़ा झटका भी लगा है। टीम की स्टार बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिग्स हैमस्ट्रिंग में गंभीर चोट लगने के कारण बाहर हो गई हैं। बीसीसीआई ने दूसरी बार टीम का ऐलान किया है, इससे पहले टीम का ऐलान हुआ था लेकिन एशिया कप का शेड्यूल नहीं आने की वजह से उसे हटा दिया गया था।
30 अगस्त को भारत का पहला मैच
विकेटकीपर ऋचा घोष और गुनालन कामलिनी को भी टीम चुना गया है, जबकि अनुभवी ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा भारतीय टीम में एक और मज़बूत खिलाड़ी के तौर पर मौजूद रहेंगी। गेंदबाजी विकल्पों के रूप रेणुका ठाकुर, अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़ और नंदनी शर्मा शामिल हैं। राधा यादव, श्री चरणी और प्रेमा रावत भी टीम का हिस्सा हैं। महिला एशिया कप के इतिहास में सात खिताब जीतकर सबसे सफल रही भारतीय टीम को पाकिस्तान, थाईलैंड और हांगकांग चीन के साथ ग्रुप ए में रखा गया है।
हरमनप्रीत और उनकी टीम अपने अभियान की शुरुआत 30 अगस्त को थाईलैंड के खिलाफ करेगी और इसके बाद 3 सितंबर को हांगकांग चीन का सामना करेगी। भारत और पाकिस्तान के बीच बहुप्रतीक्षित मुकाबला 5 सितंबर को खेला जाएगा। ग्रुप बी में मौजूदा चैंपियन श्रीलंका, बंगलादेश, मेजबान यूएई और टूर्नामेंट में पहली बार खेल रही इंडोनेशिया की टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप से शीर्ष दो टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी, जो 10 और 11 सितंबर को खेले जाएंगे। विमेंस एशिया कप 2026 का फाइनल 13 सितंबर को खेला जाएगा।
भारत का रहा है दबदबा
भारत 2024 के पिछले संस्करण में उपविजेता रहने के बाद एक बार फिर महाद्वीपीय खिताब जीतने की कोशिश करेगा। वे दाम्बुला में फाइनल तक पहुंचे थे, लेकिन श्रीलंका से आठ विकेट से हार गए थे। भारत का इस टूर्नामेंट में ऐतिहासिक रूप से दबदबा रहा है; टीम ने वनडे प्रारुप में शुरुआती चार टूर्नामेंट जीते और फिर 2012, 2016 और 2022 में तीन टी-20 खिताब अपने नाम किए।
भारत की महिला एशिया कप 2026 टीम- हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उप-कप्तान), शैफाली वर्मा, भारती फुलमाली, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), गुनालन कमलिनि (विकेटकीपर), अरुंधति रेड्डी, प्रेमा रावत, राधा यादव, श्री चरणी, रेणुका सिंह ठाकुर, नंदनी शर्मा, क्रांति गौड़ और प्रतिका रावल।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
परिचय और अनुभव
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
खेल विश्लेषण एवं रिपोर्टिंग
लाइव मैच कवरेज और डेटा विश्लेषण
खिलाड़ियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और प्रोफाइल
डिजिटल स्पोर्ट्स कंटेंट स्ट्रेटजी