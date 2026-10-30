U19 एशिया कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान, जूनियर सहवाग और द्रविड़ को मिली जगह; कौन है कप्तान?
ACC Mens U19 Asia Cup 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। इस टीम में जूनियर सहवाग और जूनियर द्रविड़ भी शामिल हैं। हालांकि, कप्तान इस टीम का कोई और है। बीसीसीआई की जूनियर सिलेक्शन कमिटी ने टीम घोषित की है।
U19 Asia Cup 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। इस टीम में जूनियर सहवाग और जूनियर द्रविड़ को भी जगह मिली है। हालांकि, कप्तान इस टीम का कोई और है। बीसीसीआई की जूनियर सिलेक्शन कमिटी ने टीम की घोषणा की है। इस टीम की कप्तानी लक्ष्य रायचंदानी को सौंपी गई है। इस टीम के वाइस कैप्टन यशबर्धन सिंह चौहान हैं। वहीं, ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 टीम के खिलाफ दमदार प्रदर्शन करने वाले ओपनर आर्यवीर सहवाग और अन्वय द्रविड़ इस टीम में जगह बनाने में सफल हुए हैं।
जूनियर क्रिकेट कमेटी ने 5 से 14 नवंबर तक ओमान के मस्कट में होने वाले ACC मेन्स U19 एशिया कप के लिए इंडिया U19 टीम चुनी है। इस टूर्नामेंट में कुल 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। 4-4 टीमों के दो ग्रुप बनाए गए हैं। भारत की टीम को यूएई, नेपाल और पाकिस्तान के साथ ग्रुप A में रखा गया है, जबकि ग्रुप बी में बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और मलेशिया की टीम शामिल है। दोनों ग्रुप से दो-दो टॉप टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। दोनों सेमीफाइनल मैच 12 नवंबर को आयोजित होंगे।
U19 एशिया कप के लिए भारत की टीम
लक्ष्य रायचंदानी [कप्तान], आर्यवीर सहवाग, वी.के. विनीत, यशबर्धन सिंह चौहान [उपकप्तान], कुशाग्र ओझा, अर्जुन राजपूत, मनाल चौहान, अन्वय द्रविड़ [विकेटकीपर], रजत बघेल [विकेटकीपर], वी. यशवीर, आर्यन सवसानी, मोहित उल्वा, काव्या पटेल, शविन विनोद, इशान सूद
ये है U19 एशिया कप में भारत का शेड्यूल
टीम इंडिया को 6 नवंबर को नेपाल की टीम से अपना पहला मुकाबला अंडर 19 एशिया कप में खेलना है, जबकि रविवार 8 नवंबर को पाकिस्तान से भिड़ना होगा। वहीं, तीसरा और आखिरी लीग मैच भारत का 10 नवंबर को यूएई के खिलाफ है। अगर भारत की पोजिशन इस ग्रुप में अच्छी रही तो टीम आसानी से सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी, जो कि शुक्रवार 12 नवंबर को खेला जाएगा और रविवार 14 नवंबर को फाइनल मैच का आयोजन होना है।
पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग की बात करें तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की अंडर 19 टीम के खिलाफ डेब्यू मैच में 28 रन बनाए थे, जबकि अगले मैच में 47 रनों की पारी खेली थी। वहीं, आखिरी मैच में 34 रन बनाने में सफल हुए थे, जबकि पूर्व भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय द्रविड़ ने इस सीरीज में दो मैच खेले थे। एक मैच में 38 और एक मैच में 9 रन उन्होंने बनाए थे। वे पहले ही अंडर 19 टीम में खेल चुके थे। 87 रनों की पारी श्रीलंका में उन्होंने खेली थी।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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