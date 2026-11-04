ऑकलैंड में कैसा है टीम इंडिया का ODI क्रिकेट में ट्रैक रिकॉर्ड? IND VS NZ मैच से पहले जान लीजिए
टीम इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड ODI क्रिकेट में ऑकलैंड में कैसा है? इसके बारे में जान लीजिए। अगर आप इतिहास को खंगालेंगे तो पाएंगे कि भारत का रिकॉर्ड यहां अच्छा नहीं है। सिर्फ 4 ही मैच भारत यहां वनडे क्रिकेट में जीता है।
टीम इंडिया आज यानी 4 नवंबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला खेलने वाली है। ये मुकाबला ऑकलैंड के ईडन पार्क स्टेडियम में खेला जाना है। भारतीय टीम का यह यहां 12वां वनडे इंटरनेशनल मैच है। अच्छी खासी संख्या में यहां भारतीय टीम वनडे मैच खेल चुकी है, लेकिन इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड पहले वनडे मैच से पहले जान लीजिए कि भारत की टीम का रिकॉर्ड इस मैदान पर कैसा है/ क्योंकि इतिहास काफी कुछ बयां करता है कि मैच कैसा रहेगा।
भारतीय क्रिकेट टीम ने यहां अब तक कुल 11 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले हैं। इनमें से भारतीय टीम को सिर्फ 4 ही मैचों में जीत मिली है, जबकि 6 मुकाबलों में भारत को हार का सामना करना पड़ा है। एक मुकाबला दोनों टीमों के बीच यहां टाई पर खत्म हुआ है। ऑकलैंड में भारत की टीम 50 साल से वनडे क्रिकेट खेल रही है। दोनों देशों के बीच पहला वनडे मैच यहां 22 फरवरी 1976 को खेला गया था। पहली बार दोनों टीमों का आमना-सामना ODI क्रिकेट में इसी मैदान पर हुआ था। इसलिए यह मैदान दोनों देशों के लिए खास और यादगार है।
ऑकलैंड में भारत का ODI रिकॉर्ड:
मैच खेले - 11
जीते - 4
हारे - 6
टाई - 1
टीम इंडिया ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में यहां सबसे बड़ा टोटल अपना साल 2014 में बनाया था, जब भारत ने 25 जनवरी को 9 विकेट खोकर 314 रन बनाए थे। वहीं, सबसे कम स्कोर ऑकलैंड में वनडे मैच में भारत का 108 है, जो सौरव गांगुली की कप्तानी में टीम इंडिया ने 2002 में बनाया था।
ऑकलैंड में वनडे क्रिकेट में भारत की ओर से सबसे ज्यादा रन यहां वीरेंद्र सहवाग ने बनाए हैं। उन्होंने 112 रनों की पारी यहां खेली थी, जो कि किसी भी भारतीय का यहां वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक स्कोर है, जबकि कुल 152 रन उनके बल्ले से 3 मैचों में निकले। वहीं, अगर सबसे ज्यादा विकेटों की बात करें तो ऑकलैंड के इस छोटे स्टेडियम में 12 विकेट पूर्व तेज गेंदबाज जवागल श्रीनाथ ने 4 पारियों में निकाले थे। इकॉनमी रेट उनका 3 से भी कम रहा था।
विराट कोहली को ऑकलैंड वनडे क्रिकेट में रास नहीं आया है। वे यहां 3 मैच खेल चुके हैं, लेकिन एक भी बड़ी पारी उनके बल्ले से नहीं निकली है। ऐसे में आज होने वाले मैच में वह अपनी छाप छोड़ना चाहेंगे, क्योंकि शायद फिर उन्हें कभी इस मैदान पर खेलने का मौका नहीं मिलेगा।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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