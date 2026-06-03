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टीम इंडिया के न्यूजीलैंड दौरे के फुल शेड्यूल का ऐलान, आप भी कर लीजिए 12 मैचों के शेड्यूल को नोट

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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टीम इंडिया को अक्टूबर से लेकर दिसंबर के पहले सप्ताह तक न्यूजीलैंड के दौरे पर तीनों फॉर्मेट की सीरीज खेलनी है। इस लंबी सीरीज के शेड्यूल का ऐलान न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने 3 जून को कर दिया है। शुरुआत टी20 सीरीज से होगी।

टीम इंडिया के न्यूजीलैंड दौरे के फुल शेड्यूल का ऐलान, आप भी कर लीजिए 12 मैचों के शेड्यूल को नोट

टीम इंडिया को इस साल अक्टूबर से लेकर दिसंबर के पहले सप्ताह तक न्यूजीलैंड के दौरे पर जाना है। भारतीय टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर तीनों फॉर्मेट की सीरीज खेलेगी। इसी लंबी सीरीज के शेड्यूल का ऐलान न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने कर दिया है। 3 जून को न्यूजीलैंड क्रिकेट ने 5-5 मैचों की टी20 और वनडे सीरीज के अलावा दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भी शेड्यूल की घोषणा कर दी है। इस तरह कुल 12 मैच भारतीय टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर खेलेगी।

न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने समर सीजन के शेड्यूल की घोषणा करते हुए बताया है कि भारतीय टीम एक लंबी सीरीज उनके यहां खेलेगी। भारत के न्यूजीलैंड दौरे की शुरुआत पांच मैचों की टी20 सीरीज के साथ होगी। इसके बाद इतने ही मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी और फिर दो मैचों की टेस्ट सीरीज शुरू होगी, जो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की साइकिल के तहत खेली जाएगी।

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न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज 22 अक्टूबर से शुरू होगी, जबकि वनडे सीरीज 4 नवंबर से आयोजित होगी। वहीं, 19 नवंबर से टेस्ट सीरीज की शुरुआत होनी है। भारतीय टीम का न्यूजीलैंड का दौरा 22 अक्टूबर से शुरू होकर 1 दिसंबर तक चलने वाला है। 41 दिनों तक दोनों देशों के बीच एक प्रतिस्पर्धी क्रिकेट देखने को मिलेगी। भारतीय टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर करीब 7 सप्ताह तक रहने वाली है।

टीम इंडिया के न्यूजीलैंड दौरे का पूरा शेड्यूल

पहला टी20 मैच - 22 अक्टूबर को क्राइस्टचर्च में

दूसरा टी20 मैच - 24 अक्टूबर को क्राइस्टचर्च में

तीसरा टी20 मैच - 27 अक्टूबर को वेलिंग्टन में

चौथा टी20 मैच - 30 अक्टूबर को ऑकलैंड में

पांचवां टी20 मैच - 1 नवंबर को हैमिल्टन में

पहला वनडे मैच - 4 नवंबर को ऑकलैंड में

दूसरा वनडे मैच - 7 नवंबर को वेलिंग्टन में

तीसरा वनडे मैच - 10 नवंबर को हैमिल्टन में

चौथा वनडे मैच - 13 नवंबर को टौरंगा में

पांचवां वनडे मैच - 15 नवंबर को टौरंगा में

पहला टेस्ट - 19 से 23 नवंबर को वेलिंग्टन में

दूसरा टेस्ट - 27 नवंबर से 1 दिसंबर को क्राइस्टचर्च में

टीम इंडिया लंबे समय के बाद किसी देश में द्विपक्षीय सीरीजों के लिए इतने लंबे समय तक रहेगी। काफी समय से भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड का दौरा नहीं किया है। अगर भारतीय टीम न्यूजीलैंड गई भी है तो एक या ज्यादा से ज्यादा दो फॉर्मेट की सीरीज के लिए कीवी दौरे पर गई है, लेकिन यह एक फुल फ्लेज्ड सीरीज होगी।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


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ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


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