कब होगा भारत के टी20 वर्ल्ड कप स्क्वॉड का ऐलान? शुभमन गिल की चोट ना बन जाए सिरदर्द

Dec 19, 2025 09:08 am IST
सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया साल 2025 का आखिरी मैच आज यानी शुक्रवार, 19 दिसंबर को साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलने वाली है। इस मुकाबले में टीम इंडिया की नजरें जीत दर्ज कर साल का अंत शानदार अंदाज में करने पर होगी। टीम इंडिया के अगले साल की शुरुआत बेहद ही रोमांचक रहने वाली है। जनवरी में भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ घर पर 5 मैच की टी20 सीरीज खेलनी है, जिसके बाद फरवरी में टी20 वर्ल्ड कप का आगाज हो जाएगा। वैसे तो आईसीसी टूर्नामेंट के लिए टीमों को एक महीने पहले स्क्वॉड का ऐलान करना होता है और बीसीसीआई अधिकतर आखिरी समय पर टीम का ऐलान करता है, मगर रिपोर्ट्स हैं कि बीसीसीआई इस बार टी20 वर्ल्ड कप स्क्वॉड का ऐलान जल्दी कर सकता है।

जी हां, रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई 20 दिसंबर को ही न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के साथ-साथ वर्ल्ड कप स्क्वॉड का ऐलान कर सकता है।

रिपोर्ट में कहा गया है, भारत की 15 सदस्यीय WorldT20 टीम और न्यूजीलैंड व्हाइट बॉल सीरीज के लिए टीमों के चयन की मीटिंग शनिवार 20 दिसंबर को दोपहर 1:30 बजे BCCI मुख्यालय में होने की संभावना है। चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं।

अगर बीसीसीआई कल यानी 20 दिसंबर को टी20 वर्ल्ड कप स्क्वॉड का ऐलान करने वाला है तो शुभमन गिल की चोट उनका सिरदर्द बढ़ा सकती है।

PTI की रिपोर्ट के अनुसार शुभमन गिल चोट के चलते साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज से बहार हो गए हैं। लखनऊ टी20, जो धुंध के कारण रद्द हो गया था, से पहले उनके पैर में चोट लगी थी, यह चोट इतनी गंभीर थी कि वह पूरी सीरीज से ही बाहर हो गए हैं। गिल की फॉर्म भी इस साल टी20 में बेहद निराशाजनक रही है, ऐसे में उनकी चोट ने मुश्किलें और बढ़ा दी है।

भारत के पास उनके बैकअप के रूप में संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल के रूप में दो बेहतरीन विकल्प हैं। मगर 15 खिलाड़ियों के इस स्क्वॉड में बीसीसीआई कैसे खिलाड़ियों को फिट करता है ये देखने वाली बात होगी।

उधर पेस बॉलिंग अटैक में फिलहाल अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह के साथ हर्षित राणा है, मगर मोहम्मद सिराज अभी भी अपने मौके का इंतजार कर रहे हैं और लगातार डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करके दिखा रहे हैं। भारत की बैटिंग यूनिट लगभग सेटल दिखाई दे रही है।

