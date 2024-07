LIVE UPDATES रिफ्रेश

Team India T20 World Cup 2024 Victory Parade Live: कुछ ही देर में दिल्ली पहुंचेगी रोहित शर्मा एंड ब्रिगेड, कैसा रहेगा आज का कार्यक्रम?

Team India T20 World Cup 2024 Victory Parade Live- भारतीय वर्ल्ड कप विजेता टीम आज यानी 4 जुलाई को भारत पहुंच रही है। भारत की फ्लाइट दिल्ली में लैंड होगी। टीम यहां सबसे पहले पीएम मोदी से मिलेगी।

Barbados, Jun 30 (ANI): BCCI Secretary Jay Shah hands over the ICC Mens T20 World Cup 2024 trophy to India's captain Rohit Sharma after they beat South Africa by 7 runs in the final match, at Kensington Oval in Barbados on Saturday. (ANI Photo) (BCCI-X)

Team India T20 World Cup 2024 Victory Parade LIVE- भारतीय टी20 वर्ल्ड कप विजेता टीम की आज भारत वापसी हो रही है। 29 जून को खिताबी मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 7 रनों से हराने के बाद भारतीय टीम कई दिनों तक बारबाडोस में ही तूफान के चलते फंसी रही थी। बीसीसीआई सचिव के भरसक प्रयास के चलते आज चार्टर्ड फ्लाट के जरिए भारतीय टीम दिल्ली पहुंचेगी। टीम इंडिया का स्वागत बड़े ही जोरो-शोरो के साथ किया जाएगा। दिल्ली पहुंचने के बाद भारतीय टीम का कार्यक्रम तय है। पहले टीम दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेगी। इसके बाद रोहित शर्मा एंड ब्रिगेड मुंबई के लिए रवाना होगी। शाम 5 बजे से मुंबई में रोड शो होगा, इसके बाद मुंबई के प्रसिद्ध वानखेड़े स्टेडियम में टीम इस जीत का जश्न मनाएगी और उन्हें सम्मान दिया जाएगा। Thu, 04 Jul 2024 05:41 AM Thu, 04 Jul 2024 05:41 AM Team India T20 World Cup 2024 Victory Parade Live: दिल्ली पहुंचने वाली है टीम इंडिया Team India T20 World Cup 2024 Victory Parade Live: रोहित शर्मा की अगुवाई वाली वर्ल्ड कप विजेता टीम इंडिया एयर इंडिया के विशेष चार्टर फ्लाइट AIC24WC से भारत लौट रही है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में सुबह 6.20 पर यह फ्लाइट लैंड करेगी।