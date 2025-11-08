हॉन्ग-कॉन्ग सिक्सेस में भारत शर्मसार, कुवैत के बाद यूएई से भी हारी दिनेश कार्तिक की टीम

Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Team India suffer humiliation in Hong Kong Sixes 2025 Dinesh Karthik team loses to UAE after Kuwait
संक्षेप: दिनेश कार्तिक की अगुवाई वाली टीम इंडिया को हॉन्ग-कॉन्ग सिक्सेस टूर्नामेंट में उस समय शर्मसार होना पड़ा जब उन्हें कुवैत और यूएई जैसी छोटी टीमों के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा।

Sat, 8 Nov 2025 09:49 AMLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिनेश कार्तिक की अगुवाई वाली टीम इंडिया को हॉन्ग-कॉन्ग सिक्सेस टूर्नामेंट में उस समय शर्मसार होना पड़ा जब उन्हें कुवैत और यूएई जैसी छोटी टीमों के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। पूल सी में कुवैत से मिली 27 रनों की हार के बाद भारत टूर्नामेंट से बाहर हो गया है, अब बाउल मैच में उन्हें यूएई से हार का सामना करना पड़ा है। बता दें, हॉन्ग-कॉन्ग सिक्से में कुल 12 टीमें हिस्सा ले रहीं है। पहले राउंड के बाद 8 टीमों ने क्वार्टर फाइनल में कदम रखा। वहीं पहले राउंड से बाहर होने वाली भारत, श्रीलंका, यूएई और नेपाल के बीच बाउल मैच खेले जा रहे हैं।

दिनेश कार्तिक की टीम को शनिवार, 8 नवंबर की सुबह हॉन्ग कॉन्ग सिक्सेस में कुवैस से 27 रनों से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद भारत टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। भारत ने ग्रुप स्टेज के अपने पहले मुकाबले में चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 2 रनों (DLS) से हराया था, मगर कुवैत से मिली हार के बाद भारत के नेट रन रेट में इतनी तगड़ी गिरवाट आई कि वह टूर्नामेंट से ही बाहर हो गया। वहीं पाकिस्तान और कुवैत की टीम ने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बनाई है।

कुवैत वाले मुकाबल की बात करें तो निर्धारित 6 ओवर में उन्होंने भारत के सामने जीत के लिए 107 रनों का टारगेट रखा था। कुवैत के कप्तान यासीन पटेल ने 14 गेंदों पर 58 रनों की धुआंधार पारी खेली थी, इस दौरान उन्होंने 2 चौके और 8 छक्के लगाए थे। रॉबिन उथप्पा, प्रियांक पंचाल, दिनेश कार्तिक और स्टुअर्ट बिन्नी जैसे तगड़े बल्लेबाज होने के बावजूद भारत 79 रन ही बना पाया और हैरानी की बात यह रही कि टीम इंडिया पूरे 6 ओवर भी नहीं टिक पाई। 2 गेंदें शेष रहते सभी बल्लेबाज आउट हो गए।

वहीं यूएई के सामने भारत ने अभिमन्यू मिथुन के धुआंधार अर्धशतक के दम पर 108 रनों का टारगेट रखा था, कार्तिक ने 14 गेंदों पर 42 रन बनाए थे। मगर इसके बावजूद भारत को हार का सामना करना पड़ा। यूएई ने इस स्कोर को 1 गेंद शेष रहते चेज कर भारत को हार का स्वाद चखाया।

