आखिरी 2 वनडे मैचों में बदली-बदली नजर आएगी भारत की टीम, कप्तान और उपकप्तान भी होंगे एकदम नए
बारिश के कारण भारत-न्यूजीलैंड के बीच तीसरा एकदिवसीय रद्द हो गया। इस सीरीज में यह 5 खिलाड़ियों का आखिरी वनडे मैच था। यहां तक कि अगले मैच में कप्तान भी आपको बदला हुआ नजर आएगा।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच मंगलवार को हैमिल्टन के सेडन पार्क में पांच मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला जाने वाला था, जो बारिश के कारण रद्द कर दिया गया। इस मैच के रद्द होने से किसी टीम को अगर फायदा हुआ है तो वह भारत की टीम है, क्योंकि भारतीय टीम इस सीरीज को हारेगी नहीं, जबकि न्यूजीलैंड की टीम सीरीज को जीत नहीं पाएगी। इस बीच भारत की ओर से बड़ी बात यह है कि अगले दो मैचों में आपको टीम बदली हुई नजर आएगी और कप्तान भी बदल जाएगा।
भारत पांच मैच की इस सीरीज में 2-0 से आगे है। दोनों टीम अब अंतिम दो मुकाबलों के लिए माउंट मॉन्गनई के लिए रवाना होंगी, जहां चौथा मुकाबला शुक्रवार 13 नवंबर और आखिरी मैच रविवार 15 नवंबर को आयोजित होगा। हालांकि, इन दोनों मैचों में आपको शुभमन गिल कप्तानी करते नजर नहीं आएंगे। विकेट के पीछे केएल राहुल नहीं दिखेंगे, जबकि गेंदबाजी यूनिट से भी कुछ नाम मिस रहेंगे। यही कारण है कि कप्तान और टीम बदली हुई अगले मैच में नजर आएगी।
टॉस हुआ, मगर मैच शुरू नहीं हुआ
भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने लगातार तीसरी बार टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत ने पिछले दो मुकाबलों में उतरी टीम में कोई बदलाव नहीं किया। बारिश की वजह से टॉस ही करीब दो घंटे की देरी से हुआ। इसके बाद 40-40 ओवर का मैच खेला जाना था, लेकिन बारिश ने मैच शुरू होने से पहले दस्तक दी और बारिश होती रही। यहां तक कि 20-20 ओवर के मुकाबले के लिए भी समय बाकी नहीं रहा था। ऐसे में मैच अधिकारियों ने मैच को रद्द करने का फैसला लिया।
यह मुकाबला कप्तान शुभमन गिल और अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल का आखिरी मुकाबला इस सीरीज का था। इसके बाद दोनों खिलाड़ी वेलिंगटन में टेस्ट टीम से जुड़ेंगे। इन दो बल्लेबाजों के अलावा वनडे टीम से कुलदीप यादव, अंशुल कंबोज और मोहम्मद सिराज भी बाहर हो गए हैं, जो टेस्ट सीरीज का हिस्सा हैं। वनडे टीम में भी कुलदीप और सिराज हैं, मगर अभी के लिए फोकस टेस्ट सीरीज पर होगा। टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए आखिरी दो मैच इन खिलाड़ियों को मिस करने पड़ रहे हैं, क्योंकि टेस्ट सीरीज की शुरुआत 19 नवंबर से होने वाली है।
वहीं, शुभमन गिल की अनुपस्थिति में श्रेयस अय्यर अंतिम दो वनडे मैचों में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे, जबकि वाइस कैप्टन ईशान किशन होंगे। पहले 3 मैचों में वाइस कैप्टन श्रेयस अय्यर थे। ऐसे में रुतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन को अंतिम दो मैचों के लिए भारत की प्लेइंग इलेवन में जगह मिलने की संभावना है। ईशान किशन रोहित शर्मा के साथ पारी की शुरुआत करते नजर आ सकते हैं, जबकि रुतुराज गायकवाड़ को मिडिल ऑर्डर में खेलने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
विशेषज्ञता:
क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट