IND vs NZ: दूसरे वनडे में 16 से घटकर 15 खिलाड़ियों का रह गया है भारतीय स्क्वॉड, प्लेइंग XI में भी हो सकता है बदलाव

IND vs NZ दूसरे वनडे के लिए भारतीय स्क्वॉड में एक बदलाव है। दूसरे वनडे में भारतीय स्क्वॉड 16 नहीं 15 खिलाड़ियों को होगा। बीसीसीआई इसका ऐलान पहले ही कर चुका है। आइए जानते हैं कौन बाहर हुआ।

भारत बनाम न्यूजीलैंड 5 मैच की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला शनिवार, 7 नवंबर को वेलिंग्टन में खेला जाना है। दूसरे वनडे के लिए भारतीय स्क्वॉड में एक बदलाव है। भारत ने पहला वनडे, जो ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला गया था, 16 खिलाड़ियों के स्क्वॉड के साथ खेला था। मगर दूसरे वनडे के लिए 15 खिलाड़ी ही वेलिंग्टन जाएंगे। जी हां, दूसरे वनडे के लिए भारतीय स्क्वॉड में एक खिलाड़ी कम हो जाएगा। बीसीसीआई इसका ऐलान पहले ही कर चुका है। आइए जानते हैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड दूसरे वनडे में भारतीय स्क्वॉड कैसा रहने वाला है और क्या प्लेइंग XI में कोई बदलाव होगा या नहीं।

न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारतीय वनडे टीम का चयन अलग अंदाज में किया गया है। आगामी टेस्ट सीरीज को ध्यान में रखते हुए पहले तीन वनडे मैचों के लिए अलग और आखिरी दो मैचों के लिए अलग स्क्वॉड का चयन हुआ है। टेस्ट सीरीज में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को तीसरे टेस्ट के बाद रिलीज कर दिया जाएगा। कप्तान शुभमन गिल भी पहले तीन वनडे ही खेलेंगे, इसके बाद टीम की जिम्मेदारी श्रेयस अय्यर संभालेंगे।

बात दूसरे वनडे की करें तो, नीतीश कुमार रेड्डी को टीम से रिलीज कर दिया गया है। उनका चयन न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे के लिए ही हुआ था। हालांकि उन्हें खेलने का मौका फिर भी नहीं मिला। अब उन्हें वनडे टीम से रिलीज कर दिया गया है, ताकि वह न्यूजीलैंड ए के खिलाफ जारी अनौपचारिक टेस्ट सीरीज में हिस्सा ले सकें।

भारतीय प्लेइंग XI में भी हो सकता है बदलाव न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में मोहम्मद सिराज की कमी गेंदबाजी में तो किसी को नहीं खली, मगर जब टीम का ऐलान हुआ तो हर कोई उनका नाम प्लेइंग XI में ना होने से हैरान था। टीम में सिराज ही सबसे सीनियर गेंदबाज है, ऐसे में उन्हें बाहर बैठाकर अंशुल कंबोज और आकिब नबी जैसे गेंदबाजों को मौका देना समझ के परे था।

मगर अब रिपोर्ट आई है कि सिराज ऑकलैंड में पहले वनडे के दौरान भारतीय टीम के साथ थे ही नहीं। जी हां, सिराज ने हाल ही में इंडिया ए के लिए टेस्ट मैच खेला था, जो मंगलवार को खत्म हुआ था। ऐसे में टीम मैनेजमेंट ने उनके वर्कलोड को ध्यान में रखते हुए पहले वनडे से आराम दिया और उन्हें दूसरे वनडे के लिए सीधा वेलिंग्टन में टीम के साथ जुड़ने को कहा गया।