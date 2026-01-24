Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Team India Squad for one off Test against Australia has been announced one change in ODI T20I Smriti Mandhana
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एकमात्र टेस्ट के लिए भारतीय टीम का ऐलान, ODI-T20I स्क्वॉड में भी हुआ एक बदलाव

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एकमात्र टेस्ट के लिए भारतीय टीम का ऐलान, ODI-T20I स्क्वॉड में भी हुआ एक बदलाव

संक्षेप:

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया के आगामी दौरे के लिए भारतीय महिला टेस्ट टीम का ऐलान कर दिया है। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम इंडिया अगले महीने ऑस्ट्रेलिया का दौरा करने वाली है।

Jan 24, 2026 12:00 pm ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया के आगामी दौरे के लिए भारतीय महिला टेस्ट टीम का ऐलान कर दिया है। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम इंडिया अगले महीने ऑस्ट्रेलिया का दौरा करने वाली है, जहां भारत वनडे, टी20 और टेस्ट तीनों सीरीज खेलेगा। बीसीसीआई ने वनडे और टी20 टीम का ऐलान तो पहले ही कर दिया था, मगर अब उन्होंने इस टूर पर होने वाले एकमात्र टेस्ट के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह टेस्ट मैच पर्थ में 6 से 9 मार्च 2026 तक खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर टीम की कप्तानी करेंगी और स्मृति मंधाना उप-कप्तान होंगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:VIDEO: इरफान पठान ने शोएब मलिक को लगाया गले! प्रदर्शनी मैच में पाक से हारा भारत

इसके अलावा, रिचा घोष, उमा छेत्री, प्रतिका रावल और कई और स्टार खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच में भारत की महिला टीम के लिए खेलेंगी।

वनडे और टी20 टीम में एक बदलाव हुआ है। विकेटकीपर जी. कमलिनी भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे से बाहर हो गई हैं और सेलेक्टर्स ने उनकी जगह उमा छेत्री को भारत की T20I और ODI टीमों में शामिल किया है।

ये भी पढ़ें:भारत ने घर पर लगाया अनोखा शतक, अब तक सिर्फ 3 टीमें कर पाईं हैं ऐसा

भारत की महिला टेस्ट टीम: हरमनप्रीत कौर [सी], स्मृति मंधाना [वीसी], शैफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, अमनजोत कौर, ऋचा घोष [डब्ल्यूके], उमा छेत्री [डब्ल्यूके], प्रतिका रावल, हरलीन देयोल, दीप्ति शर्मा, रेणुका सिंह ठाकुर, स्नेह राणा, क्रांति गौड़, वैष्णवी शर्मा, सयाली सतघरे।

राइजिंग स्टार्स एशिया कप के लिए भी हुआ टीम का ऐलान

इसके अलावा, BCCI ने आने वाले ACC राइजिंग स्टार्स एशिया कप के लिए भारत की महिला टीम का भी ऐलान किया। दीया यादव और ममता का टीम में शामिल होना फिटनेस क्लीयरेंस पर निर्भर है, जबकि हुमैरा काज़ो, वृंदा दिनेश और कई अन्य खिलाड़ी टूर्नामेंट में टीम के लिए खेलेंगी।

भारतीय महिला टीम 13 फरवरी को UAE के खिलाफ मैच से अपने राइजिंग एशिया कप अभियान की शुरुआत करेगी। इसके बाद वे ग्रुप स्टेज में 15 और 17 फरवरी को पाकिस्तान ए और नेपाल का सामना करेंगी।

एसीसी राइजिंग स्टार एशिया कप टीम के लिए भारत ए टीम: हुमैरा काजी, वृंदा दिनेश, अनुष्का शर्मा, दीया यादव*, तेजल हसब्निस, नंदनी कश्यप [विकेटकीपर], ममता एम [विकेटकीपर]*, राधा यादव [सी], सोनिया मेंढिया, मिन्नू मणि, तनुजा कंवर, प्रेमा रावत, साइमा ठाकोर, जिन्तामणि कलिता, नंदनी शर्मा।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
India Vs Australia Harmanpreet Kaur Smriti Mandhana
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |