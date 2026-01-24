ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एकमात्र टेस्ट के लिए भारतीय टीम का ऐलान, ODI-T20I स्क्वॉड में भी हुआ एक बदलाव

संक्षेप: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया के आगामी दौरे के लिए भारतीय महिला टेस्ट टीम का ऐलान कर दिया है। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम इंडिया अगले महीने ऑस्ट्रेलिया का दौरा करने वाली है।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया के आगामी दौरे के लिए भारतीय महिला टेस्ट टीम का ऐलान कर दिया है। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम इंडिया अगले महीने ऑस्ट्रेलिया का दौरा करने वाली है, जहां भारत वनडे, टी20 और टेस्ट तीनों सीरीज खेलेगा। बीसीसीआई ने वनडे और टी20 टीम का ऐलान तो पहले ही कर दिया था, मगर अब उन्होंने इस टूर पर होने वाले एकमात्र टेस्ट के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह टेस्ट मैच पर्थ में 6 से 9 मार्च 2026 तक खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर टीम की कप्तानी करेंगी और स्मृति मंधाना उप-कप्तान होंगी।

इसके अलावा, रिचा घोष, उमा छेत्री, प्रतिका रावल और कई और स्टार खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच में भारत की महिला टीम के लिए खेलेंगी।

वनडे और टी20 टीम में एक बदलाव हुआ है। विकेटकीपर जी. कमलिनी भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे से बाहर हो गई हैं और सेलेक्टर्स ने उनकी जगह उमा छेत्री को भारत की T20I और ODI टीमों में शामिल किया है।

भारत की महिला टेस्ट टीम: हरमनप्रीत कौर [सी], स्मृति मंधाना [वीसी], शैफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, अमनजोत कौर, ऋचा घोष [डब्ल्यूके], उमा छेत्री [डब्ल्यूके], प्रतिका रावल, हरलीन देयोल, दीप्ति शर्मा, रेणुका सिंह ठाकुर, स्नेह राणा, क्रांति गौड़, वैष्णवी शर्मा, सयाली सतघरे।

राइजिंग स्टार्स एशिया कप के लिए भी हुआ टीम का ऐलान इसके अलावा, BCCI ने आने वाले ACC राइजिंग स्टार्स एशिया कप के लिए भारत की महिला टीम का भी ऐलान किया। दीया यादव और ममता का टीम में शामिल होना फिटनेस क्लीयरेंस पर निर्भर है, जबकि हुमैरा काज़ो, वृंदा दिनेश और कई अन्य खिलाड़ी टूर्नामेंट में टीम के लिए खेलेंगी।

भारतीय महिला टीम 13 फरवरी को UAE के खिलाफ मैच से अपने राइजिंग एशिया कप अभियान की शुरुआत करेगी। इसके बाद वे ग्रुप स्टेज में 15 और 17 फरवरी को पाकिस्तान ए और नेपाल का सामना करेंगी।