Team India Squad Asia Cup

भारतीय क्रिकेट में आज यानी 19 अगस्त का दिन अहम है, क्यों आज टी20 एशिया कप 2025 के लिए भारत की मेंस टीम का ऐलान होना है। इसके अलावा आईसीसी वनडे विश्व कप 2025 के लिए भारत की महिला टीम की घोषणा होगी। बीसीसीआई की मेंस सिलेक्शन कमिटी एशिया कप के लिए टीम चुनेगी, जबकि वुमेंस सिलेक्शन कमिटी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज और फिर इसके बाद खेले जाने वाले वनडे विश्व कप के लिए टीम का चयन करेगी। दोनों टीमें के सिलेक्टर्स और कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आएंगे। डेढ़ बजे मेंस टीम और साढ़े 3 बजे वुमेंस टीम के लिए पीसी बीसीसीआई के मुंबई स्थित हेडक्वार्टर में होगी।

19 Aug 2025, 07:58:13 AM IST यूएई में खेला जाना है एशिया कप एशिया कप 2025 टी20 वर्ल्ड कप 2026 को ध्यान में रखते हुए टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। यूएई में इसका आयोजन होना है। दुबई और अबू धाबी में इस मल्टी नेशन टूर्नामेंट के मैच खेले जाएंगे।

19 Aug 2025, 07:36:51 AM IST क्या गिल को मिलेगा मौका? शुभमन गिल को लेकर खूब बातें हो रही हैं कि शायद उनको फिर से टी20 टीम में जगह मिल सकती है, लेकिन मौजूदा टीम को देखते हुए शुभमन गिल अभी के लिए बाहर ही रहेंगे।