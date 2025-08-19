एशिया कप और विश्व कप के लिए भारतीय टीमों का ऐलान आज, जानिए क्या है प्रेस कॉन्फ्रेंस की टाइमिंग Team India Squad Asia Cup 2025 Indian Women Cricket Team World Cup 2025 Squad announcement live updates Press Conference - cricket news
एशिया कप और विश्व कप के लिए भारतीय टीमों का ऐलान आज, जानिए क्या है प्रेस कॉन्फ्रेंस की टाइमिंग

टी20 एशिया कप 2025 के लिए भारत की मेंस टीम का और वनडे विश्व कप 2025 के लिए भारत की महिला टीम का ऐलान आज होना है। सिलेक्टर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आएंगे। डेढ़ बजे मेंस टीम और साढ़े 3 बजे वुमेंस टीम के लिए पीसी होगी।

Vikash Gaur| लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली | Tue, 19 Aug 2025 07:58 AM
भारतीय क्रिकेट में आज यानी 19 अगस्त का दिन अहम है, क्यों आज टी20 एशिया कप 2025 के लिए भारत की मेंस टीम का ऐलान होना है। इसके अलावा आईसीसी वनडे विश्व कप 2025 के लिए भारत की महिला टीम की घोषणा होगी। बीसीसीआई की मेंस सिलेक्शन कमिटी एशिया कप के लिए टीम चुनेगी, जबकि वुमेंस सिलेक्शन कमिटी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज और फिर इसके बाद खेले जाने वाले वनडे विश्व कप के लिए टीम का चयन करेगी। दोनों टीमें के सिलेक्टर्स और कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आएंगे। डेढ़ बजे मेंस टीम और साढ़े 3 बजे वुमेंस टीम के लिए पीसी बीसीसीआई के मुंबई स्थित हेडक्वार्टर में होगी।

19 Aug 2025, 07:58:13 AM IST

यूएई में खेला जाना है एशिया कप

एशिया कप 2025 टी20 वर्ल्ड कप 2026 को ध्यान में रखते हुए टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। यूएई में इसका आयोजन होना है। दुबई और अबू धाबी में इस मल्टी नेशन टूर्नामेंट के मैच खेले जाएंगे।

19 Aug 2025, 07:36:51 AM IST

क्या गिल को मिलेगा मौका?

शुभमन गिल को लेकर खूब बातें हो रही हैं कि शायद उनको फिर से टी20 टीम में जगह मिल सकती है, लेकिन मौजूदा टीम को देखते हुए शुभमन गिल अभी के लिए बाहर ही रहेंगे।

19 Aug 2025, 06:54:40 AM IST

BCCI आज करेगी दो बड़े ऐलान

टी20 एशिया कप 2025 के लिए भारत की मेंस टीम और वनडे विश्व कप 2025 के लिए भारत की वुमेंस टीम की घोषणा आज होनी है। डेढ़ बजे मेंस टीम और साढ़े 3 बजे वुमेंस टीम के लिए पीसी होगी।

