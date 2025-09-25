Team India squad announcement for West Indies Test Series Ravindra Jadeja Vice Captain Rishabh Pant Karun Nair Dropped वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, बदलना पड़ा उपकप्तान; ये खिलाड़ी बाहर, Cricket Hindi News - Hindustan
वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, बदलना पड़ा उपकप्तान; ये खिलाड़ी बाहर

Team India squad announce: वेस्टइंडीज के खिलाफ अगले महीने शुरू हो रही दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। भारत की टेस्ट टीम का उपकप्तान बदला गया है, क्योंकि ऋषभ पंत इंजरी से अभी उबर नहीं पाए हैं। 

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 25 Sep 2025 01:47 PM
Team India Squad Announce: वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 अक्टूबर से शुरू हो रही 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है। अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने 15 सदस्यीय टीम का चयन इस सीरीज के लिए किया है। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के तहत ये भारत की पहली होम टेस्ट सीरीज है। भारतीय टीम ने पहली सीरीज इस डब्ल्यूटीसी में इंग्लैंड में खेली थी, जो पांच मैचों की सीरीज थी। इसे भारत ने 2-2 से बराबर किया था।

वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए चुनी गई टीम की खास बात ये है कि इस सीरीज में उपकप्तान रविंद्र जडेजा होंगे। एक तरह से पिछली सीरीज से उपकप्तान बदला गया है। ये बीसीसीआई को मजबूरी में करना पड़ा है, क्योंकि इंग्लैंड दौरे से पहले उपकप्तान बनाए गए विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत चोट से अभी पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं। वे इस सीरीज में सिलेक्शन के लिए उपलब्ध नहीं थे। ऐसे में जडेजा को उपकप्तानी सौंपी गई है।

इसके अलावा इंग्लैंड के दौरे पर टेस्ट सीरीज का हिस्सा रहे या फिर सीरीज में खेलने वाले कई खिलाड़ियों को इस टीम से बाहर कर दिया गया है। इनमें सबसे बड़ा नाम करुण नायर का है, जिन्हें करीब 8 साल के बाद टेस्ट टीम में मौका मिला था, लेकिन एक सीरीज के बाद उनको ड्रॉप कर दिया गया, क्योंकि उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं था। उनके अलावा आकाश दीप भी इस टीम का हिस्सा नहीं हैं। शायद उनको चोट के कारण बाहर किया गया है।

इंग्लैंड में बैकअप ओपनर के तौर पर गए अभिमन्यु ईश्वरन भी इस टीम में नहीं चुने गए हैं। इस सीरीज के लिए बैकअप विकेटकीपर के तौर पर एन जगदीशन टीम में शामिल किए गए हैं, जो ऋषभ पंत के चोटिल होने पर आखिरी मैच के लिए इंग्लैंड में टीम के साथ जुड़े थे। श्रेयस अय्यर और ईशान अभी दूर-दूर तक टेस्ट सेटअप में नजर नहीं आ रहे। सरफराज खान का भी टेस्ट टीम में कोई जिक्र नहीं है।

भारत की टेस्ट टीम इस प्रकार है

शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रविंद्र जडेजा (उपकप्तान), वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, नितीश कुमार रेड्डी और एन जगदीशन (विकेटकीपर)

