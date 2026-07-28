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श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, बुमराह-जडेजा की वापसी; नए प्लेयर को भी मौका

By Vikash Gaur
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Team India Squad: श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। एक नए खिलाड़ी को भी मौका दिया गया है। वॉशिंगटन सुंदर के रिप्लेसमेंट के तौर पर सारांश जैन को टीम में जगह दी गई है। 

Indian Test player bcci
इंडियन टेस्ट टीम

श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारत की टीम चुन ली गई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने मंगलवार 28 जुलाई की सुबह टीम का ऐलान कर दिया। टेस्ट टीम में एक नए खिलाड़ी को भी शामिल किया गया है। ये खिलाड़ी ऑफ स्पिनर सारांश जैन हैं, जिन्हें पहली बार टेस्ट टीम से कॉल आई है। इसके अलावा तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा की वापसी हो गई है, जो अफगानिस्तान के खिलाफ जून में खेले गए एकमात्र टेस्ट मैच का हिस्सा नहीं थे।

जसप्रीत बुमराह, साई सुदर्शन और वॉशिंगटन सुंदर की फिटनेस पर भी सवालिया निशान है। दोनों को फिटनेस क्लियरेंस मिलने के बाद टीम में शामिल किया जाएगा। सुंदर पहले टेस्ट मैच का हिस्सा नहीं हैं। टीम में भी उनका नाम नहीं है, तो जाहिर है कि वह दूसरे टेस्ट का भी हिस्सा नहीं होंगे। बीसीसीआई ने सिर्फ पहले टेस्ट को लेकर सुंदर से जुड़ा अपडेट दिया है और उन्हें टीम में भी जगह नहीं दी है। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान उन्हें हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई थी। बुमराह भी इंग्लैंड में ही चोटिल हुए थे।

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प्रैक्टिस मैच भी खेलेगी भारतीय टीम

बीसीसीआई ने इस बात की जानकारी भी दी है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप यानी डब्ल्यूटीसी के तहत खेली जाने वाली इस दो मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले, भारतीय टीम 7 अगस्त से कोलंबो में चार दिन का प्रैक्टिस मैच खेलेगी। इसके बाद 15 अगस्त से 2 मैचों की टेस्ट सीरीज शुरू होगी। पहला मैच गाले में 15 अगस्त से और दूसरा टेस्ट कोलंबो में 23 अगस्त से खेला जाएगा।

श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारत की टीम

शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उपकप्तान), यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), साई सुदर्शन*, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, जसप्रीत बुमराह*, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार, देवदत्त पडिक्कल और सारांश जैन

नोट:

· साई सुदर्शन और जसप्रीत बुमराह की उपलब्धता BCCI COE से फिटनेस क्लियरेंस पर निर्भर करेगी।

· वॉशिंगटन सुंदर पहले टेस्ट के लिए सिलेक्शन के लिए उपलब्ध नहीं थे।

सारांश जैन को मिला मौका

33 साल के सारांश जैन लगातार डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे हैं। 188 विकेट उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में चटकाए हैं, जबकि रेड बॉल क्रिकेट में उन्होंने 2223 रन बनाए हैं। 2 शतक भी वे जड़ चुके हैं। 14 अर्धशतक भी उनके नाम दर्ज हैं। वे मध्य प्रदेश के लिए एक दमदार ऑलराउंडर की भूमिका निभाते आ रहे हैं।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


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