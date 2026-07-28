श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, बुमराह-जडेजा की वापसी; नए प्लेयर को भी मौका
Team India Squad: श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। एक नए खिलाड़ी को भी मौका दिया गया है। वॉशिंगटन सुंदर के रिप्लेसमेंट के तौर पर सारांश जैन को टीम में जगह दी गई है।
श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारत की टीम चुन ली गई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने मंगलवार 28 जुलाई की सुबह टीम का ऐलान कर दिया। टेस्ट टीम में एक नए खिलाड़ी को भी शामिल किया गया है। ये खिलाड़ी ऑफ स्पिनर सारांश जैन हैं, जिन्हें पहली बार टेस्ट टीम से कॉल आई है। इसके अलावा तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा की वापसी हो गई है, जो अफगानिस्तान के खिलाफ जून में खेले गए एकमात्र टेस्ट मैच का हिस्सा नहीं थे।
जसप्रीत बुमराह, साई सुदर्शन और वॉशिंगटन सुंदर की फिटनेस पर भी सवालिया निशान है। दोनों को फिटनेस क्लियरेंस मिलने के बाद टीम में शामिल किया जाएगा। सुंदर पहले टेस्ट मैच का हिस्सा नहीं हैं। टीम में भी उनका नाम नहीं है, तो जाहिर है कि वह दूसरे टेस्ट का भी हिस्सा नहीं होंगे। बीसीसीआई ने सिर्फ पहले टेस्ट को लेकर सुंदर से जुड़ा अपडेट दिया है और उन्हें टीम में भी जगह नहीं दी है। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान उन्हें हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई थी। बुमराह भी इंग्लैंड में ही चोटिल हुए थे।
प्रैक्टिस मैच भी खेलेगी भारतीय टीम
बीसीसीआई ने इस बात की जानकारी भी दी है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप यानी डब्ल्यूटीसी के तहत खेली जाने वाली इस दो मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले, भारतीय टीम 7 अगस्त से कोलंबो में चार दिन का प्रैक्टिस मैच खेलेगी। इसके बाद 15 अगस्त से 2 मैचों की टेस्ट सीरीज शुरू होगी। पहला मैच गाले में 15 अगस्त से और दूसरा टेस्ट कोलंबो में 23 अगस्त से खेला जाएगा।
श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारत की टीम
शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उपकप्तान), यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), साई सुदर्शन*, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, जसप्रीत बुमराह*, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार, देवदत्त पडिक्कल और सारांश जैन
नोट:
· साई सुदर्शन और जसप्रीत बुमराह की उपलब्धता BCCI COE से फिटनेस क्लियरेंस पर निर्भर करेगी।
· वॉशिंगटन सुंदर पहले टेस्ट के लिए सिलेक्शन के लिए उपलब्ध नहीं थे।
सारांश जैन को मिला मौका
33 साल के सारांश जैन लगातार डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे हैं। 188 विकेट उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में चटकाए हैं, जबकि रेड बॉल क्रिकेट में उन्होंने 2223 रन बनाए हैं। 2 शतक भी वे जड़ चुके हैं। 14 अर्धशतक भी उनके नाम दर्ज हैं। वे मध्य प्रदेश के लिए एक दमदार ऑलराउंडर की भूमिका निभाते आ रहे हैं।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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