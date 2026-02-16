पाकिस्तान को रौंदकर टीम इंडिया ने ICC टूर्नामेंट में रचा कीर्तिमान, तोड़ा ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड
भारत ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान के खिलाफ 61 रनों से धमाकेदार जीत हासिल की। भारत ने 175/7 का स्कोर बनाया था। भारतीय टीम ने एक धांसू कीर्तिमान रच डाला है।
टीम इंडिया ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप ए मैच में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 61 रनों से करारी शिकस्त दी। भारत ने कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में 175/7 का स्कोर खड़ा किया और पाकिस्तान को 18 ओवर में 114 रनों पर ढेर कर दिया। सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम ने मौजूदा टूर्नामेंट में लगातार तीसरी जीत हासिल करते ही सुपर-8 राउंड का टिकट कटा लिया। भारत ने पाकिस्तान को रौंदकर एक धांसू कीर्तिमान रचा है। दरअसल, भारत आईसीसी टूर्नामेंट में लगातार सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीम बन गई है। यह भारत की 16वीं जीत थी।
भारत ने तोड़ा ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड
भारत ने आईसीसी टूर्नामेंट में लगातार सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने के मामले में ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है। ऑस्ट्रेलिया ने 2006 से 2007 के दौरान लगातार 15 मैचों में विजयी परचम फहराया। बता दें कि भारत ने 2024 टी20 वर्ल्ड से लेकर अभी तक लगातार 16 मैचों में जीत का स्वाद चखा है। भारत ने टी20 वर्ल्ड कप के पिछले संस्करण में लगातार आठ मैच जीते थे। टूर्नामेंट में भारत का एक मैच बारिश में धुल गया था। पिछले संस्करण में भारत ने साउथ अफ्रीका को हराकर खिताब अपने नाम किया। वहीं, भारत ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में लगातार पांच मैच जीतकर खिताब पर कब्जा जमाया था। भारत ने तब फाइनल में न्यूजीलैंड को मात दी।
आईसीसी टूर्नामेंट में लगातार सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीमें
16 - इंग्लैंड (2024-2026)
15 - ऑस्ट्रेलिया (2006-2007)
14 - ऑस्ट्रेलिया (2023-2024)
13 - ऑस्ट्रेलिया (2003-2004)
12 - भारत (2012-2014)
10 - ऑस्ट्रेलिया (2009-2010)
10 - भारत (2023)
9 - वेस्टइंडीज (1975-1979)
9 - श्रीलंका (1996-1998)
9 - पाकिस्तान (2019-2021)
ईशान किशन ने जड़ा तूफानी अर्धशतक
मैच की बात करें तो सलामी बल्लेबाज ईशान किशन के तूफानी अर्धशतक के बाद गेंदबाजों के उम्दा प्रदर्शन से भारत ने पाकिस्तान पर एकतरफा जीत दर्ज की। ईशान ने स्पिन की अनुकूल पिच पर 40 गेंद में 10 चौकों और तीन छक्कों से 77 रन की पारी खेलने के अलावा तिलक वर्मा (25) के साथ दूसरे विकेट के लिए 87 रन जोड़े। कप्तान सूर्यकुमार यादव (32) और शिवम दुबे (27) ने भी उपयोगी पारियां खेली। पाकिस्तान ने 18 ओवर स्पिनरों कराए जिसमें सईम अयूब 25 रन पर तीन विकेट चटकाकर सबसे सफल गेंदबाज रहे। तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने दो ओवर में 31 रन लुटाए और उन्हें एक विकेट मिला
उस्मान खान के अलावा कोई नहीं टिका
भारत के 176 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की टीम हार्दिक पंड्या (16 रन पर दो विकेट), वरुण चक्रवर्ती (17 रन पर दो विकेट), जसप्रीत बुमराह (17 रन पर दो विकेट) और अक्षर पटेल (29 रन पर दो विकेट) की धारदार गेंदबाजी के सामने सस्ते में ढेर हो गई। पाकिस्तान की ओर से उस्मान खान (44) के अलावा कोई भी बल्लेबाज टिककर नहीं खेल पाया। उनके अलावा सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी (नाबाद 23) ही 20 रन के आंकड़े को पार कर पाए। टी20 विश्व कप में यह भारत की पाकिस्तान के खिलाफ नौ मैचों में आठवीं जीत है जबकि उसे सिर्फ एक मैच में हार का सामना करना पड़ा है।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
विशेषज्ञता:
मैचों की लाइव कवरेज और एनालिसिस
स्टैट्स बेस्ड दिलचस्पी स्टोरीज
हेडलाइन फ्रेमिंग और कॉपी एडिटिंग में मजबूत पकड़
डेडलाइन मैनेजमेंट और हाई-प्रेशर सिचुएशन में सटीक निर्णय