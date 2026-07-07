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टीम इंडिया को मिलेगा न्यूजीलैंड दौरे की तैयारी का पूरा मौका, जानिए क्या है BCCI का पूरा प्लान

Vikash Gaur Bhasha, नई दिल्ली
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सीनियर टीम की न्यूजीलैंड में होने वाली हर फॉर्मेस की सीरीज से पहले इंडिया ए टीम वहां का 'शैडो टूर' करेगी। इस दौरे में तीन लिस्ट ए मैच और दो प्रथम श्रेणी मैच शामिल होंगे, जिनमें कुछ सीनियर प्लेयर खेल सकते हैं।

टीम इंडिया को मिलेगा न्यूजीलैंड दौरे की तैयारी का पूरा मौका, जानिए क्या है BCCI का पूरा प्लान

टीम इंडिया को इसी साल न्यूजीलैंड के दौरे पर जाना है, जहां सीनियर टीम की न्यूजीलैंड में होने वाली हर फॉर्मेट की सीरीज में हिस्सा लेना है। न्यूजीलैंड का दौरा सबसे कठिन दौरों में गिना जाता है। ऐसे में टीम इंडिया को तैयारी का पूरा मौका मिले, यह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने सुनिश्चित किया है। टी20, वनडे और टेस्ट सीरीज से पहले इंडिया ए टीम वहां का 'शैडो टूर' (तैयारी के लिए दौरा) करेगी। इस दौरे में तीन लिस्ट ए मैच और दो प्रथम श्रेणी मैच शामिल होंगे, जिनमें राष्ट्रीय टेस्ट टीम के कुछ खिलाड़ी भी खेल सकते हैं।

इंडिया ए का यह दौरा सीनियर टीम में जगह बनाने की दौड़ में शामिल खिलाड़ियों के लिए तैयारी का एक महत्वपूर्ण मंच साबित हो सकता है। इस अहम सीरीज से पहले न्यूजीलैंड के हालात में जरूरी अभ्यास के लिए कुछ सीनियर खिलाड़ियों को भी इस टीम में शामिल किया जा सकता है। इंडिया ए टीम दौरे पर 50 ओवर के तीन मैच और उसके बाद दो प्रथम श्रेणी मैच खेलेगी। इससे टीम प्रबंधन को सीनियर टीम के मुकाबलों से पहले लाल गेंद और सफेद गेंद दोनों तरह के विकल्पों को परखने का मौका मिलेगा।

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परिस्थितियां समझने के लिए अहम हैं अभ्यास मैच

इस बीच श्रीलंका दौरे के लिए भारत की टेस्ट टीम के चार या पांच अगस्त को रवाना होने की संभावना है। टीम के 15 अगस्त से शुरू होने वाले पहले टेस्ट से पूर्व वहां के हालात में ढलने के लिए आठ अगस्त से श्रीलंका बोर्ड अध्यक्ष एकादश खिलाफ एक अभ्यास मैच खेलने की उम्मीद है। तैयारी के लिए खेले जाने वाले इस मैच का मकसद खिलाड़ियों को दो मैच की टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले वहां की परिस्थितियों के हिसाब से ढलने में मदद करना है। इसकी मांग टेस्ट कप्तान शुभमन गिल पहले ही कर चुके हैं।

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WTC FINAL में पहुंचने के लिए जीतने होंगे सभी मैच

टीम इंडिया की श्रीलंका और न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। अगर टीम इंडिया को डब्ल्यूटीसी के फाइनल में पहुंचना है तो इन दोनों सीरीजों में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। दो-दो मैचों की इस टेस्ट सीरीजों टीम इंडिया को कोशिश करनी होगी कि श्रीलंका को 2-0 से हराया जाए और न्यूजीलैंड को कुछ नहीं तो 1-0 से हराया जाए। अगर एक भी मैच भारत हारता है तो फिर टीम इंडिया के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालीफाई करने में बहुत ज्यादा कठिनाई हो जाएगी।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


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विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


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