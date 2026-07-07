टीम इंडिया को मिलेगा न्यूजीलैंड दौरे की तैयारी का पूरा मौका, जानिए क्या है BCCI का पूरा प्लान
सीनियर टीम की न्यूजीलैंड में होने वाली हर फॉर्मेस की सीरीज से पहले इंडिया ए टीम वहां का 'शैडो टूर' करेगी। इस दौरे में तीन लिस्ट ए मैच और दो प्रथम श्रेणी मैच शामिल होंगे, जिनमें कुछ सीनियर प्लेयर खेल सकते हैं।
टीम इंडिया को इसी साल न्यूजीलैंड के दौरे पर जाना है, जहां सीनियर टीम की न्यूजीलैंड में होने वाली हर फॉर्मेट की सीरीज में हिस्सा लेना है। न्यूजीलैंड का दौरा सबसे कठिन दौरों में गिना जाता है। ऐसे में टीम इंडिया को तैयारी का पूरा मौका मिले, यह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने सुनिश्चित किया है। टी20, वनडे और टेस्ट सीरीज से पहले इंडिया ए टीम वहां का 'शैडो टूर' (तैयारी के लिए दौरा) करेगी। इस दौरे में तीन लिस्ट ए मैच और दो प्रथम श्रेणी मैच शामिल होंगे, जिनमें राष्ट्रीय टेस्ट टीम के कुछ खिलाड़ी भी खेल सकते हैं।
इंडिया ए का यह दौरा सीनियर टीम में जगह बनाने की दौड़ में शामिल खिलाड़ियों के लिए तैयारी का एक महत्वपूर्ण मंच साबित हो सकता है। इस अहम सीरीज से पहले न्यूजीलैंड के हालात में जरूरी अभ्यास के लिए कुछ सीनियर खिलाड़ियों को भी इस टीम में शामिल किया जा सकता है। इंडिया ए टीम दौरे पर 50 ओवर के तीन मैच और उसके बाद दो प्रथम श्रेणी मैच खेलेगी। इससे टीम प्रबंधन को सीनियर टीम के मुकाबलों से पहले लाल गेंद और सफेद गेंद दोनों तरह के विकल्पों को परखने का मौका मिलेगा।
परिस्थितियां समझने के लिए अहम हैं अभ्यास मैच
इस बीच श्रीलंका दौरे के लिए भारत की टेस्ट टीम के चार या पांच अगस्त को रवाना होने की संभावना है। टीम के 15 अगस्त से शुरू होने वाले पहले टेस्ट से पूर्व वहां के हालात में ढलने के लिए आठ अगस्त से श्रीलंका बोर्ड अध्यक्ष एकादश खिलाफ एक अभ्यास मैच खेलने की उम्मीद है। तैयारी के लिए खेले जाने वाले इस मैच का मकसद खिलाड़ियों को दो मैच की टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले वहां की परिस्थितियों के हिसाब से ढलने में मदद करना है। इसकी मांग टेस्ट कप्तान शुभमन गिल पहले ही कर चुके हैं।
WTC FINAL में पहुंचने के लिए जीतने होंगे सभी मैच
टीम इंडिया की श्रीलंका और न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। अगर टीम इंडिया को डब्ल्यूटीसी के फाइनल में पहुंचना है तो इन दोनों सीरीजों में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। दो-दो मैचों की इस टेस्ट सीरीजों टीम इंडिया को कोशिश करनी होगी कि श्रीलंका को 2-0 से हराया जाए और न्यूजीलैंड को कुछ नहीं तो 1-0 से हराया जाए। अगर एक भी मैच भारत हारता है तो फिर टीम इंडिया के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालीफाई करने में बहुत ज्यादा कठिनाई हो जाएगी।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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