ZIM पर धमाकेदार जीत के बाद क्या है भारत का सेमीफाइनल समीकरण, WI से ‘करो या मरो’ मैच

Feb 27, 2026 05:41 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
जिम्बाब्वे पर धमाकेदार जीत के बाद टीम इंडिया का सेमीफाइनल समीकरण एकदम साफ है। 1 मार्च को भारत और वेस्टइंडीज के बीच वर्चुअल क्वार्टर-फाइनल होगा। इस मैच को जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में पहुंचेगी।

सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे को सुपर-8 के अपने दूसरे मुकाबले में 72 रनों से रौंदा। टीम इंडिया की इस धमाकेदार जीत ने जिम्बाब्वे को टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर कर दिया है, वहीं खुद की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को जिंदा रखा है। जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत ने पहले बैटिंग करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 256 रन बोर्ड पर लगाए। यह टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सबसे बड़ा और टूर्नामेंट के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा टोटल है। अभिषेक शर्मा और हार्दिक पांड्या ने इस दौरान अर्धशतक जड़ा। 257 के टारगेट का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम 20 ओवर में 184 ही रन बना पाई। आईए जिम्बाब्वे पर जीत के बाद टीम इंडिया के सेमीफाइनल समीकरण पर एक नजर डालते हैं-

भारत और वेस्टइंडीज के बीच होगा वर्चुअल क्वार्टर-फाइनल

इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे से पहले सुपर-8 में साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज के बीच मुकाबला हुआ था। इस मैच में अफ्रीकी टीम ने WI को 9 विकेट से धूल चटाकर भारत की सेमीफाइनल की राह आसान कर दी थी। दरअसल, वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे को सुपर-8 में 100 से अधिक रनों से हराकर नेट रन रेट में तगड़ा इजाफा किया था। वहीं साउथ अफ्रीका से हारकर टीम इंडिया के नेट रन रेट को नुकसान हुआ था। अगर वेस्टइंडीज साउथ अफ्रीका को हरा देता तो भारत के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती थी, क्योंकि टीम इंडिया का नेट रन रेट काफी खराब था।

मगर अब ऐसा कुछ नहीं है। भारत की जीत के बाद साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम बन गई है। वहीं भारत और वेस्टइंडीज 2-2 पॉइंट्स के साथ क्रमश: तीसरे और दूसरे पायदान पर है। वेस्टइंडीज का नेट रन रेट +1.791 का है, जबकि भारत का -0.100 का।

हालांकि अब भारत को नेट रन रेट की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत और वेस्टइंडीज दोनों में से कोई एक टीम अधिकतम 4 पॉइंट्स तक पहुंच सकती है।

1 मार्च को भारत और वेस्टइंडीज के बीच सुपर-8 का मैच खेला जाना है, जो एक तरह से वर्चुअल क्वार्टर फाइनल होगा। इस मैच में जीत दर्ज करने वाली टीम को ही सेमीफाइनल का टिकट मिलेगा, वहीं हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी।

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं।

