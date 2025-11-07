टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारत को मिला जीत का 'सीक्रेट', इन 2 प्लेयर्स का ये रिकॉर्ड उड़ा देगा आपके भी होश

संक्षेप: अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह की जोड़ी की विनिंग स्ट्रीक बरकरार है। इन दोनों के प्लेइंग XI में रहते भारत ने अभी तक 12 मैच खेले हैं और हर मैच में टीम इंडिया को जीत मिली है। कप्तान सूर्यकुमार यादव और कोच गौतम गंभीर को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में इस जोड़ी पर ध्यान देना होगा।

शिवम दुबे को लेकर कहा जाता था कि वह जब-जब भारतीय प्लेइंग XI में रहे हैं टीम इंडिया कोई T20I मैच नहीं हारी है, मगर ऑस्ट्रेलिया दौरे पर दूसरे T20I के दौरान उनकी इस स्ट्रीक का अंत हुआ। मगर अब एक ऐसी जोड़ी का नाम सामने आया है, जिनके प्लेइंग XI में रहते भारत कभी नहीं हारा है। जी हां, यह जोड़ी जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह की है। यह दोनों तेज गेंदबाज जब भी भारतीय टी20 टीम में होते हैं तो तबाही मचाते हैं। यही वजह है इन दोनों के प्लेइंग XI में रहते हुए भारत का जीत का प्रतिशत 100 रहा है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे और चौथे वनडे में भी ऐसा ही हुआ।

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर खेली जा रही पांच मैच की टी20 सीरीज में भारत ने पहले दो मुकाबलों में अर्शदीप सिंह को बाहर बैठाए रखा। वह इस फॉर्मेट में भारत के सबसे सफल गेंदबाज हैं, मगर इसके बावजूद उनके ऊपर हर्षित राणा को मौका दिया गया, क्योंकि वह बल्ले से 20-25 रन बनाने का दम रखते हैं।

हालांकि भारत पर यह फैसला भारी पड़ा और पहला टी20 बारिश की भेंट चढ़ने के बाद टीम इंडिया को दूसरे टी20 में हार का सामना करना पड़ा।

तीसरे टी20 में टीम इंडिया ने तुरंत अपने फैसले को बदला और अर्शदीप सिंह को प्लेइंग XI में मौका दिया।

अर्शदीप सिंह ने जसप्रीत बुमराह के साथ मिलकर खूब तबाही मचाई। अर्शदीप तीसरे वनडे में 3 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द मैच रहे, वहीं चौथे वनडे में इस जोड़ी ने कुल 2 विकेट चटकाए।

इसी के साथ अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह की जोड़ी की विनिंग स्ट्रीक बरकरार है। इन दोनों के प्लेइंग XI में रहते भारत ने अभी तक 12 मैच खेले हैं और हर मैच में टीम इंडिया को जीत मिली है।