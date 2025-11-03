क्या है टीम इंडिया का सिक्रेट एंथम? 4 साल बाद हुआ खुलासा; रौंगटे खड़े कर देगा VIDEO

संक्षेप: जेमीमा वीडियो में कहती नजर आ रही है कि हमने लगभग चार साल पहले तय किया था कि हम अपना टीम सॉन्ग तभी पेश करेंगे जब हम वर्ल्ड कप जीतेंगे। और आज की रात ही रात है।

वुमेंस वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीतने के बाद भारतीय टीम का सिक्रेट एंथम दुनिया के सामने आया है। 4 साल से ये एंथम भारतीय टीम में गाया जा रहा था, मगर टीम ने फैसला किया था कि इसको दुनिया के सामने तब पेश करेंगे जब हम वर्ल्ड कप जीतेंगे। 2 नवंबर की रात जब हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को फाइनल में 52 रनों से धूल चटाकर खिताब उठाया तो टीम इंडिया ने अपना ये सीक्रेट एंथम रिलीज किया। बीसीसीआई ने इस शानदार पल का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। इस वीडियो को देख आपके रौंगटे भी खड़े हो जाएंगे।

जेमीमा वीडियो में कहती नजर आ रही है, “हमने लगभग चार साल पहले तय किया था कि हम अपना टीम सॉन्ग तभी पेश करेंगे जब हम वर्ल्ड कप जीतेंगे। और आज की रात ही रात है।"

टीम इंडिया के एनथम सॉन्ग टीम इंडिया, टीम इंडिया! करदे सबकी हवा टाइट, टीम इंडिया हेयर टू फाइट. कोई ना लेगा हमको लाइट...ऑवर फ्यूचर इज ब्रइट।

साथ में चलेंगे, साथ में उठेंगे, हम हैं टीम इंडिया, हम साथ में जीतेंगे.. ना लेगा कोई पंगा, कर देंगे हम दंगा। रहेगा सबसे ऊपर, हमारा तिरंगा।

हम हैं टीम इंडिया!! हम हैं टीम इंडिया!! हम हैं टीम इंडिया!!'

भारत का वर्ल्ड कप 2025 में सफर थोड़ा चिंताजनक रहा था। श्रीलंका और पाकिस्तान के खिलाफ पहले दो मैच जीतकर टीम इंडिया ने जोरदार आगाज तो किया, मगर इसके बाद साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के हाथों उन्हें लगातार तीन हार का सामना करना पड़ा।

यह पहली बार है जब महिला वनडे विश्व कप किसी ऐसी टीम ने जीता है जिसने टूर्नामेंट में तीन मैच गंवाए हों। पुरुषों के टूर्नामेंट में ऐसा दो बार हुआ है: 1992 में पाकिस्तान और 2019 में इंग्लैंड के साथ।