टीम इंडिया ने बनाए 136 रन, फिर क्यों ऑस्ट्रेलिया को मिला 131 रनों का लक्ष्य; जानिए वजह
संक्षेप: टीम इंडिया ने पर्थ में खेले जा रहे पहले वनडे मैच में 9 विकेट खोकर 136 रन बारिश से बाधित मैच में बनाए। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया को 131 रनों का ही लक्ष्य मिला। आखिर इस लक्ष्य को छोटा करने के पीछे की वजह क्या थी? जानिए
टीम इंडिया ने पर्थ में खेले जा रहे बारिश से बाधित पहले वनडे मैच में 9 विकेट खोकर 136 रन बनाए थे। बारिश की वजह से मैच को 26-26 ओवर का किया गया, लेकिन सवाल ये है कि जब भारत ने 136 रन बनाए तो ऑस्ट्रेलिया के लिए लक्ष्य 137 रनों का होना चाहिए था, जो कि अभी 131 रन है। आखिरकार ऑस्ट्रेलिया को 6 रनों का फायदा क्यों मिला और 136 रनों के जवाब में 131 रनों का लक्ष्य ही क्यों मिला? ये जान लीजिए। आखिर इस लक्ष्य को छोटा करने के पीछे की असल वजह क्या है?
दरअसल, ये वनडे मैच है, जो 50-50 ओवर का शुरू हुआ था। हालांकि, भारतीय पारी के समय तीन बार बारिश ने दस्तक दी। पहले ऐसे 35-35 ओवर का किया गया। फिर इसे घटाकर 32-32 ओवर का किया गया और आखिर में 26-26 ओवर का मैच इसे कर दिया गया। एक बार जब बारिश आई थी तो उस समय ओवर नहीं घटे थे, लेकिन फिर से जब बारिश आई तो मैच छोटा किया गया था। बाद में इसे और भी छोटा कर दिया गया। इसका फायदा ऑस्ट्रेलिया की टीम को डीएलएस मेथड यानी डकवर्थ लुईस मेथड के हिसाब से मिला।
असल में होता ये है कि जब पहली पारी खत्म हो जाती है तो डीएलएस मेथड से निकाला जाता है कि पावरप्ले में स्कोर क्या था और कितने ओवर किसी टीम ने पावरप्ले के खेले, क्योंकि दूसरी पारी में पावरप्ले कम हो जाते हैं और गेंदबाज भी कम ओवर फेंकते हैं। इसके अलावा ये भी देखना होता है कि विकेट कितने गिरे हैं। भारत ने पावरप्ले में सिर्फ 29 रन बनाए थे और 3 विकेट खोए थे। पूरे 10 ओवर का पावरप्ले भारत ने खेला था। हालांकि, ऑस्ट्रेलिया को 6 ओवर के करीब पावरप्ले के मिलेंगे। यही वजह है कि डीएलएस के कारण टारगेट रिवाइज हुआ और फायदा ऑस्ट्रेलिया का रनों के हिसाब से हुआ।