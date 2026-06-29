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आयरलैंड में बेइज्जत हुई टीम इंडिया के सामने अब इंग्लैंड की चुनौती, ये है सीरीज का पूरा शेड्यूल

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Team India Schedule: टीम इंडिया और आयरलैंड के बीच दो मैचों की टी20 सीरीज खेली गई। इस सीरीज में भारत को हार मिली और करीब दो साल के बाद सीरीज भारत ने गंवाई। अब आगे का शेड्यूल इंडिया का क्या है? ये जान लीजिए।

आयरलैंड में बेइज्जत हुई टीम इंडिया के सामने अब इंग्लैंड की चुनौती, ये है सीरीज का पूरा शेड्यूल

Team India Schedule: टीम इंडिया का आयरलैंड दौरा तीन दिन में समाप्त हो गया, क्योंकि दो ही टी20 इंटरनेशनल मैच इस दौरे पर भारतीय टीम को खेलने थे। हैरानी की बात यह रही कि टी20 विश्व कप विजेता टीम को दोनों मैचों में हार मिली। 500 से ज्यादा दिनों के बाद कोई बाइलेटरल सीरीज टीम इंडिया हारी है। इस हार के गम को भुलाकर अब सभी की निगाहें इंग्लैंड दौरे पर टिकी होंगी। ऐसे में अब आगे का शेड्यूल इंडिया का क्या है? ये जान लीजिए।

आयरलैंड से मिली हार के बाद संभलने के लिए और तैयारी के लिए टीम इंडिया को मैदान पर उतरने के लिए ज्यादा वक्त नहीं मिलने वाला। 28 जून को आयरलैंड के खिलाफ टीम इंडिया ने दूसरा टी20 इंटरनेशनल मैच खेला, जबकि भारतीय टीम इंग्लैंड दौरे की शुरुआत एक जुलाई से करने वाली है। जिस तरह आयरलैंड सीरीज से पहले एक-एक दिन प्रैक्टिस भारतीय खिलाड़ियों ने की, उसी तरह इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए भी इतना ही समय भारत को मिलेगा। हालांकि, बीच सीरीज में कुछ वक्त भारत को जरूर मिलेगा।

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टीम इंडिया के इंग्लैंड दौरे पर नजर डालें तो कुल 8 मुकाबले दोनों देशों के बीच खेले जाने हैं। इनमें 5 टी20 इंटरनेशनल और 3 वनडे इंटरनेशनल मैच शामिल हैं। टी20 इंटरनेशनल सीरीज की शुरुआत 1 जुलाई से होगी, जबकि दूसरा मुकाबला 4 जुलाई को खेला जाएगा। वहीं, तीसरा मैच दोनों देशों के बीच 7 जुलाई को आयोजित होगा और चौथा मैच 9 जुलाई को खेला जाना है। सीरीज का अंतिम मुकाबला 11 जुलाई को आयोजित होगा। पांच मैचों में से दो मैचों की टाइमिंग अलग है और 3 मैचों की टाइमिंग अलग है। पहला, तीसरा और चौथा टी20 मैच रात को 10 बजे से खेला जाएगा, जबकि दूसरा और पांचवां मैच शाम को 7 बजे से भारत में देखा जा सकेगा।

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टी20 सीरीज के बाद 3 मैचों की वनडे सीरीज होनी है, जिसकी शुरुआत मंगलवार 14 जुलाई से होनी है। दूसरा मैच 16 जुलाई को खेला जाएगा और अंतिम मुकाबला इस दौरे पर 19 जुलाई को आयोजित होना है। पहला और तीसरा वनडे मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर साढ़े 3 बजे से खेला जाएगा, जबकि दूसरा वनडे शाम साढ़े 5 बजे से आयोजित होना है।

इंडिया के इंग्लैंड दौरे का शेड्यूल टाइमिंग और वेन्यू के अनुसार

पहला T20I मैच - बुधवार 1 जुलाई को रात 10 बजे से चेस्टर ली स्ट्रीट में

दूसरा T20I मैच - शनिवार 4 जुलाई को शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में

तीसरा T20I मैच - मंगलवार 7 जुलाई को रात 10 बजे से नॉटिंघम में

चौथा T20I मैच - गुरुवार 9 जुलाई को रात 10 बजे से ब्रिस्टल में

पांचवां T20I मैच - शनिवार 11 जुलाई को शाम 7 बजे से साउथैम्पटन में

पहला ODI मैच - मंगलवार 14 जुलाई को दोपहर साढ़े 3 बजे से बर्मिंघम में

दूसरा ODI मैच - गुरुवार 16 जुलाई को शाम साढ़े 5 बजे से कार्डिफ में

तीसरा ODI मैच - रविवार 19 जुलाई को दोपहर साढ़े 3 बजे से लंदन में

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


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विशेषज्ञता:

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ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
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