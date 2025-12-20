Cricket Logo
भारत का अगला मैच कब? टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस टीम से बड़ी सीरीज; नोट कीजिए डेट और टाइमिंग

संक्षेप:

Team India schedule 2026- भारत साल 2025 के अपने सभी मैच खेल चुका है। अब टीम इंडिया को सीधा 2026 जनवरी में खेलना है। टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारत को न्यूजीलैंड की मेजबानी करनी है, जिसमें वनडे और टी20 सीरीज खेली जाएगी।

Dec 20, 2025 12:45 pm ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Team India schedule 2026- साउथ अफ्रीका से 3-1 से टी20 सीरीज जीतकर भारत ने 2025 का अंत किया। यह साल टीम इंडिया के लिए टी20 क्रिकेट में काफी शानदार रहा। इस साल टीम इंडिया एक भी सीरीज नहीं हारी। इस विनिंग स्ट्रीक के साथ भारत अगले साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में भी कदम रखना चाहेगा। हालांकि इससे पहले उनके सामने न्यूजीलैंड की मुश्किल चुनौती होगी। यह टी20 वर्ल्ड कप से पहले खिलाड़ियों को आजमाने, कॉम्बिनेशन सेट करने का सूर्या ब्रिगेड के पास आखिरी मौका होगा। आईए एक नजर इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 2026 दौरे के शेड्यूल, मैच टाइमिंग और अन्य जानकारियों पर एक नजर डालते हैं-

IND vs NZ शेड्यूल

न्यूजीलैंड के भारत दौरे का आगाज 11 जनवरी से तीन मैच की वनडे सीरीज के साथ होगा। इस सीरीज में फैंस को एक बार फिर रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे स्टार खिलाड़ी देखने को मिलेंगे। इसके बाद भारत न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैच की टी20 सीरीज खेलेगा। न्यूजीलैंड का भारत दौरा 31 जनवरी को खत्म होगा, फिर एक हफ्ते के रेस्ट के बाद दोनों टीमें टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपने-अपने अभियान का आगाज करेगी।

IND vs NZ ODI सीरीज शेड्यूल-

पहला वनडे: 11 जनवरी, 2026 (रविवार) - कोटंबी स्टेडियम, वडोदरा - दोपहर 1:30 बजे (IST)

दूसरा वनडे: 14 जनवरी, 2026 (बुधवार) - निरंजन शाह स्टेडियम, राजकोट - दोपहर 1:30 बजे (IST)

तीसरा वनडे: 18 जनवरी, 2026 (रविवार) - होलकर क्रिकेट स्टेडियम, इंदौर - दोपहर 1:30 बजे (IST)

IND vs NZ टी20 सीरीज शेड्यूल-

पहला T20I मैच- 21 जनवरी को नागपुर में, शाम 7 बजे से

दूसरा T20I मैच- 23 जनवरी को रायपुर में, शाम 7 बजे से

तीसरा T20I मैच- 25 जनवरी को गुवाहाटी में, शाम 7 बजे से

चौथा T20I मैच- 28 जनवरी को विशाखापत्तनम में, शाम 7 बजे से

पांचवां और आखिरी T20I मैच- 31 जनवरी को तिरुवनंतपुरम में, शाम 7 बजे से

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
