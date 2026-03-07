होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कैसा है टीम इंडिया का T20I रिकॉर्ड, T20 World Cup Final से पहले जान लीजिए

Mar 07, 2026 11:00 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
टीम इंडिया का रिकॉर्ड अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कैसा है? T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल से पहले जान लीजिए कि भारत ने इस मैदान पर कितने मैच खेले हैं और कितने मैचों में टीम को जीत मिली है।  

T20 World Cup 2026 Final में 8 मार्च को इंडिया और न्यूजीलैंड की भिड़ंत होनी है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खिताबी मुकाबला खेला जाना है। इस स्टेडियम में को पनौती कहा जा रहा है, क्योंकि भारतीय टीम यहां वनडे विश्व कप 2023 का फाइनल हारी थी। उस मुकाबले के बाद भारत ने दर्जनों आईसीसी के मैच लगातार जीते, लेकिन इसी मैदान पर आकर टीम इंडिया को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 के मैच में साउथ अफ्रीका से हार मिली। आईसीसी टूर्नामेंट्स में विनिंग स्ट्रीक भारत की इसी मैदान पर टूटी। यही वजह है कि इसे पनौती स्टेडियम कहा जा रहा है, लेकिन क्या असल में भारत का रिकॉर्ड यहां वाकई में खराब? इसके बारे में जान लीजिए।

साबरमती नदी के किनारे पर स्थित ये स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। भारतीय क्रिकेट टीम ने इस मैदान पर 10 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। इनमें से सात मुकाबलों में टीम इंडिया को जीत मिली है। जीत प्रतिशत भारत का यहां 70 पर्सेंट है। सबसे बड़ी जीत टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत की रनों के लिहाज से इसी मैदान पर आई है और हैरानी की बात ये है कि वह न्यूजीलैंड के खिलाफ ही आई थी। ऐसे में एक मनोवैज्ञानिक दबाव न्यूजीलैंड की टीम पर फाइनल में होगा।

ये भी पढ़ें:T20 World Cup Final में कौन होगा अंपायर और मैच रेफरी? ICC ने कर दिया ऐलान

टी20 विश्व कप 2026 में टीम इंडिया यहां दो मुकाबले खेल चुकी है, जिसमें से एक मैच में जीत मिली थी और एक मैच में हार का सामना किया था। भारत ने यहां नीदरलैंड को हराया था, जबकि साउथ अफ्रीका से हार मिली थी। फरवरी 2023 में भारत ने न्यूजीलैंड को 168 रनों से हराया था, जो कि भारत की सबसे बड़ी जीत टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में है। भारतीय टीम अगर 8 मार्च को जीती तो फिर सारे पनौती वाले दाग इस स्टेडियम से धुल जाएंगे।

नरेंद्र मोदी स्टेडियम (पहले मोटेरा स्टेडियम) में T20 इंटरनेशनल मैचों में भारत का सफर 28 दिसंबर 2012 को शुरू हुआ था, जब उन्होंने एक करीबी मुकाबले में पाकिस्तान को 11 रन से हराया था। मार्च 2021 में इस स्टेडियम को नई पहचान तब मिली, जब इसने भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की T20I सीरीज होस्ट की। भारत ने उन पांच मैचों में से तीन जीते, जिससे इस जगह पर उसका रिकॉर्ड और मजबूत हुआ। भारत ने यहां 234 रन भी बनाए हुए हैं। शुभमन गिल ने 63 गेंदों में 126 रनों की पारी उस मैच में खेली थी और न्यूजीलैंड की टीम 66 रनों पर ढेर हो गई थी।

