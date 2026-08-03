Livehindustan होमहोमफोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

टीम इंडिया की मुश्किलें अभी भी नहीं हुईं कम, श्रीलंका दौरे के लिए एक खिलाड़ी अभी भी है अनफिट

By Vikash Gaur
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

टीम इंडिया की मुश्किलें अभी भी श्रीलंका के खिलाफ खेली जाने वाली 2 मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले कम नहीं हुई हैं। श्रीलंका दौरे के लिए एक खिलाड़ी अभी भी अनफिट है। इसकी जानकारी खुद बीसीसीआई ने दी है। 

Sai Sudharsan
साई सुदर्शन

जसप्रीत बुमराह श्रीलंका के खिलाफ खेली जाने वाली 2 मैचों की टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। ये टीम इंडिया के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि यह सीरीज आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के तहत खेली जानी है। हालांकि, बीसीसीआई ने बुमराह के रिप्लेसमेंट का ऐलान कर दिया है, लेकिन साथ ही साथ एक और जानकारी भी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने दी है, जो दर्शाती है कि टीम इंडिया की मुश्किलें अभी श्रीलंका दौरे से पहले खत्म नहीं हुई हैं, क्योंकि एक और खिलाड़ी अभी भी चोटिल है, जिसे फिटनेस क्लियरेंस मिलना है।

सोमवार की सुबह बीसीसीआई की ओर से बुमराह के रिप्लेसमेंट का ऐलान हुआ। बुमराह की जगह श्रीलंका के खिलाफ 15 अगस्त से शुरू हो रही 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में आकिब नबी डार भारतीय टीम का हिस्सा होंगे। इसके अलावा ये जानकारी भी बोर्ड ने दी है कि अभी साई सुदर्शन पूरी तरह ठीक नहीं हैं। अपडेटेड स्क्वॉड के बारे में जानकारी देते हुए बोर्ड ने बताया है कि सुदर्शन को अभी फिटनेस टेस्ट पास करना होगा। उनके नाम के पीछे स्टार मार्क लगा हुआ है, जिसका मतलब भी बोर्ड ने बताया है कि उनका सिलेक्शन फिटनेस क्लियरेंस पर निर्भर है।

ये भी पढ़ें:BCCI ने किया बुमराह के रिप्लेसमेंट का ऐलान, रणजी ट्रॉफी के किंग को मिला मौका

साई सुदर्शन पिछले कुछ समय से क्रिकेट की दुनिया की दूर हैं। वे भारत की टेस्ट टीम में इस समय नंबर 3 बैटर हैं। कुछ मौकों पर उन्होंने इस पायदान पर अहम योगदान भी दिया है। चेतेश्वर पुजारा को ड्रॉप किए जाने और उनके रिटायरमेंट के बाद से इस पायदान पर कई खिलाड़ियों को अपनाया गया है, लेकिन सबसे ज्यादा मौके इस स्थान पर साई सुदर्शन को मिल रहे हैं। वे अच्छी लय में आईपीएल में नजर आए थे और इसके बाद अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए एकमात्र टेस्ट मैच में खेले थे और 81 रन उन्होंने 104 गेंदों में बनाए थे।

ये भी पढ़ें:बुमराह के साथ चिपका एक 'डर', पिछले 20 महीनों में कौन-कौन सी सीरीज मिस कर चुके?

श्रीलंका ए के खिलाफ जड़े थे दो शतक

अफगानिस्तान के खिलाफ 6 जून से खेले गए टेस्ट मैच के बाद वे श्रीलंका के दौरे पर इंडिया ए टीम का हिस्सा थे और दोनों फर्स्ट क्लास मैचों में शतक उन्होंने जड़ा था। हालांकि, अब श्रीलंका के मुख्य टूर से पहले वे चोटिल हैं। शुरुआत में जब टीम का ऐलान हुआ था तो तब भी उनकी फिटनेस पर संदेह था। अभी भी वे कब तक फिट होंगे, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। साई सुदर्शन अगर फिट होते हैं तो अच्छी बात होगी, लेकिन अगर फिट नहीं हुए तो फिर किसी अन्य खिलाड़ी पर विचार किया जा सकता है, जो नंबर 3 पर रन बना सकता हो।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


विशेषज्ञता:

क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट

और पढ़ें
B Sai Sudharsan Team India India Vs Sri Lanka
Cricket News लेटेस्ट मैच अपडेट Cricket Live Score, Cricket Schedule, और Cricket News in Hindi के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सभी बड़े मुकाबलों के पल-पल के अपडेट्स और देश-दुनिया की हर क्रिकेट खबर सबसे पहले पाने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।