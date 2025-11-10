Cricket Logo
टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया की हुई घनघोर बेइज्जती, मुख्य गेंदबाजों ने लुटाए 417 रन

संक्षेप: साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया की घनघोर बेइज्जती हो गई, क्योंकि टीम के मुख्य गेंदबाजों ने साउथ अफ्रीका ए टीम के खिलाफ 417 रन लुटा दिए और पंत की कप्तानी वाली टीम भी हार गई।

Mon, 10 Nov 2025 09:12 AMVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज 14 नवंबर से शुरू हो रही है। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के तहत खेली जाने वाली इस सीरीज की तैयारी के लिए इंडिया ए और साउथ अफ्रीका ए के बीच दो मैचों की अनाधिकारिक टेस्ट सीरीज खेली गई। इस सीरीज में टीम इंडिया के कप्तान ऋषभ पंत थे। पहला मैच इस सीरीज का इंडिया ए ने जीत लिया था, लेकिन दूसरे मैच में भारतीय टीम को न सिर्फ हार का सामना करना पड़ा, बल्कि भारतीय टीम के मुख्य गेंदबाजों ने 417 रनों का विशाल स्कोर भी चेज करवा दिया। इस तरह टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय टीम की बेइज्जती हो गई।

दरअसल, बेंगलुरु में खेले गए इंडिया ए वर्सेस साउथ अफ्रीका ए मैच की पहली पारी में 255 रन इंडिया ए ने बनाए थे। ध्रुव जुरेल ने शतक जड़ा था। साउथ अफ्रीका ने पहली पारी में 221 रन ही बनाए, जिसमें मार्कस एकरमैन का शतक था। दूसरी पारी को इंडिया ने 382/7 पर घोषित कर दिया। इस पारी में भी ध्रुव जुरेल ने शतक जड़ा और 65 रन कप्तान ऋषभ पंत ने बनाए। 84 रनों की पारी हर्ष दुबे ने खेली। इस तरह साउथ अफ्रीका के सामने जीत के लिए 417 रनों का विशाल लक्ष्य था, क्योंकि भारत को 34 रनों की बढ़त पहली पारी के आधार पर मिली थी और दूसरी पारी में भारत ने 382 रन बनाए थे।

उधर, 417 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम ने चौथे दिन के आखिर में 98 ओवर में 417 रन 5 विकेट खोकर बना दिए। जोर्डन हरमन ने 98 रनों की पारी खेली, जबकि 77-77 रन जुबैर हम्जा और लेसेगो सेनोक्वाने ने बनाए। 59 रन तेम्बा बावुमा ने भी बनाए और 52 रनों की पारी कोनोर ईस्टरहुईजैन ने खेली। हैरानी की बात ये रही कि इस मैच में भारतीय टीम के लिए गेंदबाजी का जिम्मा मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाश दीप और कुलदीप यादव के कंधों पर था, जो दो मैचों की टेस्ट सीरीज का भी हिस्सा हैं।

दूसरी पारी में 22 ओवर आकाश दीप ने फेंके और एक विकेट लिया, मोहम्मद सिराज ने 17 ओवर में एक विकेट लिया। प्रसिद्ध कृष्णा को 15 ओवरों में 2 विकेट मिले और 17 ओवर करने वाले कुलदीप यादव दूसरी पारी में खाली हाथ रहे। पहली पारी में कुलदीप को सिर्फ एक विकेट मिला था। कुलदीप भारतीय परिस्थितियों में टीम इंडिया के टेस्ट क्रिकेट में प्रथम स्पिनर हैं, लेकिन इस तरह का प्रदर्शन उनके लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है, क्योंकि गौतम गंभीर की सोच ऑलराउंडर्स खिलाने की है।

