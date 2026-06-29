ये हैं भारतीय क्रिकेट के इतिहास के 3 सबसे मनहूस दिन, जब दोनों टीमों को मिली T20I मैच में हार
भारतीय क्रिकेट के इतिहास के 3 सबसे मनहूस दिन कौन से हैं? उनके बारे में जान लीजिए, जब भारत की पुरुष और महिला दोनों टीमों को T20I मैच में हार मिली है।साढ़े 7 साल पहले भारत कुछ ही दिनों में दो मैच हारा था।
भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए रविवार 28 जून का दिन किसी ब्लैक संडे से कम नहीं था। पहले भारतीय मेंस क्रिकेट टीम को हार मिली और फिर कुछ ही मिनटों के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम भी मुकाबला हार गई। इस तरह क्रिकेट के इतिहास में तीसरी बार ऐसा संयोग बना, जब दोनों टीमें एक ही दिन अपना टी20 इंटरनेशनल मैच हारीं। 28 जून से पहले दो बार साल 2019 में ऐसा हुआ था, जब मेंस टीम और वुमेंस टीम सेम डे पर अपना टी20 मैच हारीं। साढ़े 7 साल के बाद फिर से यह भारतीय क्रिकेट के इतिहास में देखने को मिला है।
दरअसल, साल 2019 में 6 फरवरी को भारत की मेंस टीम को न्यूजीलैंड के हाथों हार मिली और उसी दिन वुमेंस टीम भी न्यूजीलैंड से अपना टी20 इंटरनेशनल मैच हारी। इसके चार दिन बाद फिर से यही संयोग बना। 10 फरवरी को वुमेंस टीम हारी और फिर मेंस टीम को भी हार का सामना करना पड़ा। एक और बात नोटिस करने वाली यह थी कि उस सीरीज में भारत की पुरुष और महिला दोनों टीमों को हार मिली थी, जबकि इस बार भारतीय पुरुष टीम टी20 सीरीज हारी, जबकि भारतीय महिला टीम टी20 विश्व कप से बाहर हो गई।
तीन बार सेम डे पर हारी भारतीय टीमें
कल यानी 26 जून के मैच की बात करें तो इंडियन मेंस क्रिकेट टीम आयरलैंड से 1 रन से मुकाबला हारी, जबकि इंडियन वुमेंस टीम को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के आखिरी लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से 6 विकेट से हार मिली। 6 फरवरी 2019 के मैचों की बात करें तो मेंस टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ 80 रन से मैच हारी थी, उसी दिन वुमेंस टीम को न्यूजीलैंड से 23 रनों से हार मिली थी। वहीं, 10 फरवरी 2019 को वुमेंस टीम को कीवी टीम के खिलाफ 2 रन से हार मिली थी, जबकि भारतीय मेंस टीम 4 रन से अपना मैच हारी थी।
भारतीय क्रिकेट का सबसे मनहूस दिन
भारतीय क्रिकेट टीम के इतिहास के सबसे मनहूस दिन यही कहे जाएंगे, क्योंकि फैंस को एक नहीं, बल्कि दो बार अपना दिल तुड़वाना पड़ा। वैसे तो कई बार इंडिया की मेंस और वुमेंस टीम के मैच सेम डे पर खेले जाते हैं, लेकिन ज्यादातर समय कोई एक टीम मुकाबला जीत ही जाती है या फिर उस दिन फैंस के दोनों हाथ में लड्डू होते हैं यानी दोनों टीमें मैच जीत जाती हैं। वैसे तो कल इंडिया ए भी मैदान में थी, लेकिन उसका मैच श्रीलंका ए के खिलाफ ड्रॉ रहा था, जबकि भारतीय हॉकी टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ जीत दर्ज की थी।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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