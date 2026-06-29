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ये हैं भारतीय क्रिकेट के इतिहास के 3 सबसे मनहूस दिन, जब दोनों टीमों को मिली T20I मैच में हार

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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भारतीय क्रिकेट के इतिहास के 3 सबसे मनहूस दिन कौन से हैं? उनके बारे में जान लीजिए, जब भारत की पुरुष और महिला दोनों टीमों को T20I मैच में हार मिली है।साढ़े 7 साल पहले भारत कुछ ही दिनों में दो मैच हारा था। 

ये हैं भारतीय क्रिकेट के इतिहास के 3 सबसे मनहूस दिन, जब दोनों टीमों को मिली T20I मैच में हार

भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए रविवार 28 जून का दिन किसी ब्लैक संडे से कम नहीं था। पहले भारतीय मेंस क्रिकेट टीम को हार मिली और फिर कुछ ही मिनटों के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम भी मुकाबला हार गई। इस तरह क्रिकेट के इतिहास में तीसरी बार ऐसा संयोग बना, जब दोनों टीमें एक ही दिन अपना टी20 इंटरनेशनल मैच हारीं। 28 जून से पहले दो बार साल 2019 में ऐसा हुआ था, जब मेंस टीम और वुमेंस टीम सेम डे पर अपना टी20 मैच हारीं। साढ़े 7 साल के बाद फिर से यह भारतीय क्रिकेट के इतिहास में देखने को मिला है।

दरअसल, साल 2019 में 6 फरवरी को भारत की मेंस टीम को न्यूजीलैंड के हाथों हार मिली और उसी दिन वुमेंस टीम भी न्यूजीलैंड से अपना टी20 इंटरनेशनल मैच हारी। इसके चार दिन बाद फिर से यही संयोग बना। 10 फरवरी को वुमेंस टीम हारी और फिर मेंस टीम को भी हार का सामना करना पड़ा। एक और बात नोटिस करने वाली यह थी कि उस सीरीज में भारत की पुरुष और महिला दोनों टीमों को हार मिली थी, जबकि इस बार भारतीय पुरुष टीम टी20 सीरीज हारी, जबकि भारतीय महिला टीम टी20 विश्व कप से बाहर हो गई।

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तीन बार सेम डे पर हारी भारतीय टीमें

कल यानी 26 जून के मैच की बात करें तो इंडियन मेंस क्रिकेट टीम आयरलैंड से 1 रन से मुकाबला हारी, जबकि इंडियन वुमेंस टीम को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के आखिरी लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से 6 विकेट से हार मिली। 6 फरवरी 2019 के मैचों की बात करें तो मेंस टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ 80 रन से मैच हारी थी, उसी दिन वुमेंस टीम को न्यूजीलैंड से 23 रनों से हार मिली थी। वहीं, 10 फरवरी 2019 को वुमेंस टीम को कीवी टीम के खिलाफ 2 रन से हार मिली थी, जबकि भारतीय मेंस टीम 4 रन से अपना मैच हारी थी।

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भारतीय क्रिकेट का सबसे मनहूस दिन

भारतीय क्रिकेट टीम के इतिहास के सबसे मनहूस दिन यही कहे जाएंगे, क्योंकि फैंस को एक नहीं, बल्कि दो बार अपना दिल तुड़वाना पड़ा। वैसे तो कई बार इंडिया की मेंस और वुमेंस टीम के मैच सेम डे पर खेले जाते हैं, लेकिन ज्यादातर समय कोई एक टीम मुकाबला जीत ही जाती है या फिर उस दिन फैंस के दोनों हाथ में लड्डू होते हैं यानी दोनों टीमें मैच जीत जाती हैं। वैसे तो कल इंडिया ए भी मैदान में थी, लेकिन उसका मैच श्रीलंका ए के खिलाफ ड्रॉ रहा था, जबकि भारतीय हॉकी टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ जीत दर्ज की थी।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


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