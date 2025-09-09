श्रेयस अय्यर के लिए टी20 में टीम इंडिया के दरवाजे बंद! दिनेश कार्तिक का बड़ा दावा

पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने दावा किया है कि श्रेयस अय्यर टीम इंडिया की टी20 स्कीम में शामिल ही नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अय्यर को एशिया कप के स्क्वाड में तो दूर, स्टैंडबॉय में भी नहीं रखा गया। उन्होंने कहा कि ये गलत है, अय्यर को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए था।

टीम इंडिया के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने श्रेयस अय्यर को लेकर बड़ा दावा किया है। एक निजी न्यूज चैनल के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अय्यर को एशिया कप स्क्वाड के 5 स्टैंडबॉय खिलाड़ियों की लिस्ट में भी नहीं रखना दिखाता है कि निकट भविष्य में उन्हें टी20 टीम में नहीं लिया जाएगा। वह टीम इंडिया के टी20 स्कीम में ही नहीं हैं।

इंडिया टुडे के कार्यक्रम में कार्तिक ने कहा कि कोई खिलाड़ी जितना कर सकता है, वो सब कुछ श्रेयस अय्यर ने किया। उससे भी ज्यादा किया फिर भी उन्हें नजरअंदाज किया गया।

उन्होंने कहा, 'श्रेयस अय्यर संभवतः उन कुछ खिलाड़ियों में हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट में वापस लौटे, मुंबई को टाइटल जिताने के लिए जो कुछ भी संभव हो सकता है, वो सब किया। आईपीएल में लौटे। कप्तान के तौर पर उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया और बल्लेबाज के तौर पर तो उससे भी बेहतर।'

दिनेश कार्तिक ने कहा, ‘मैं श्रेयस अय्यर का बहुत बड़ा फैन हूं वह जिस तरह से वह खेलते हैं और वह जिस तरह से खुद को पॉजिटिव एनर्जी से सराबोर होकर फील्ड में उतरते हैं, जिस तरह से वह अपनी टीम का नेतृत्व करते हैं...मैं दुआ करता हूं कि उन्हें जल्द ही सिर्फ टी20 नहीं, हर फॉर्मेट में जगह मिले।’

एशिया कप के स्टैंडबॉय लिस्ट तक में अय्यर को नहीं चुने जाने पर कार्तिक ने निराशा जताई। उन्होंने कहा, 'स्क्वाड का ऐलान हुआ तो उन्होंने 5 अन्य स्टैंडबॉय भी रखे। उन 5 स्टैंडबॉय में भी श्रेयस अय्यर नहीं थे और मुझे ये नहीं पचा। इसका सीधा सा मतलब है कि वे निकट भविष्य में उनकी तरफ देखने ही नहीं वाले है। इसका मतलब है कि वर्ल्ड कप में भी नहीं क्योंकि एशिया कप खत्म होने के बाद कुछ द्विपक्षीय सीरीज हैं और उसके बाद वर्ल्ड कप ही है। मुझे यह बहुत ही गलत लगता है।'