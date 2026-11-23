11 साल बाद भारतीय क्रिकेट टीम को लगा ‘डबल’ ड्रॉ का झटका, शुभमन गिल एंड कंपनी को हुआ भारी नुकसान
11 साल के बाद पहली बार भारतीय टीम के लगातार दो टेस्ट मैच ड्रॉ पर खत्म हुए हैं। इसका नुकसान भारतीय टीम को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप यानी डब्ल्यूटीसी की पॉइंट्स टेबल में हुआ है।
भारतीय क्रिकेट टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में जीत नहीं मिल पाई। हालांकि, भारत हारा भी नहीं, मगर मैच ड्रॉ रहा। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 11 साल में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ था, जब भारतीय टीम ने लगातार दो टेस्ट मैच ड्रॉ खेले हों। 2015 में भारत के लगातार दो टेस्ट ड्रॉ रहे थे। भले ही इस बीच भारत लगातार दो मैच हारा हो, लेकिन लगातार दो टेस्ट ड्रॉ नहीं रहे। आखिरी बार साल 2015 में लगातार दो टेस्ट मैचों में नतीजा ड्रॉ रहा था। उस समय ड्रॉ से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब ड्रॉ के मायने ये हैं कि आपको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप यानी डब्ल्यूटीसी के महत्वपूर्ण अंक गंवाने पड़ जाते हैं।
एक टेस्ट मैच के जीतने पर आपको 12 WTC पॉइंट्स मिलते हैं, जबकि ड्रॉ होने पर सिर्फ 4 पॉइंट ही टीम को मिल पाते हैं। ऐसे में टीम इंडिया को कुल 16 पॉइंट्स का नुकसान हो गया है, जो जीतने पर मिलते तो डब्ल्यूटीसी 2025-27 पॉइंट्स टेबल में भारत की स्थिति अच्छी होती। इस समय भारत चौथे स्थान पर है और टॉप 2 में फिनिश करना आए दिन मुश्किल होता जा रहा है।
पिछले दो टेस्ट मैच ड्रॉ पर हुए खत्म
टीम इंडिया ने वेलिंगटन टेस्ट मैच से पहले कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में मेजबान टीम को फॉलोऑन दिया था। 203 रनों की बढ़त भारत के पास थी। 503 रन बनाकर भारत ने पारी घोषित की थी, लेकिन भारत दूसरी पारी में श्रीलंका की टीम को ऑलआउट ही नहीं कर सका। यहां तक कि बढ़त को भी श्रीलंका ने खत्म कर दिया था। ऐसे में वह टेस्ट मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ, लेकिन सीरीज 1-0 से भारतीय टीम ने जरूर जीती थी।
अब न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया ने 720 रन बनाकर पारी घोषित की। 352 रनों की बढ़त इस मैच में टीम इंडिया के पास थी। भारतीय टीम के पास पारी से मैच जीतने का अच्छा मौका था। यहां तक कि चौथे दिन का खेल खत्म होने तक भारत को दो विकेट मिल चुके थे। पांचवें दिन 8 विकेट निकालने थे। इनमें से भी 2 और विकेट पहले ही सेशन में मिल गए थे, लेकिन दूसरे सेशन में सिर्फ एक विकेट मिला और तीसरे सेशन में भारत खाली हाथ रहा। आखिरी के करीब एक घंटे का समय जब रहा तो कप्तान गिल ने विपक्षी बल्लेबाजों से हाथ मिला लिया और मैच को ड्रॉ पर खत्म करा लिया।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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