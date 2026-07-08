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टीम इंडिया के इतिहास का सबसे काला दौर, पहली बार शर्म से झुका T20 विश्व कप चैंपियन टीम का सिर

By Vikash Gaur
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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भारतीय क्रिकेट टीम के इतिहास में पहली बार है, जब टीम इंडिया लगातार पांच टी20 इंटरनेशनल मैचों में से एक भी मुकाबला नहीं जीती है। हैरानी की बात यह भी है कि इससे पहले आखिरी मैच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल था, जिसे जीता था।

टीम इंडिया के इतिहास का सबसे काला दौर, पहली बार शर्म से झुका T20 विश्व कप चैंपियन टीम का सिर

भारतीय क्रिकेट टीम के इतिहास का सबसे काला दौर शायद टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पिछले 12 दिन हैं। टीम इंडिया को टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए 20 साल होने को हैं, लेकिन यह पहली बार है, जब टीम इंडिया लगातार पांच टी20 इंटरनेशनल मैचों में से एक भी मुकाबला नहीं जीती है। हैरानी की बात यह भी है कि इससे पहले आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच जो भारत ने जीता था, वह टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि टीम इंडिया की हालत इस समय कैसी है।

26 जून से भारत की टी20 टीम की कमान श्रेयस अय्यर ने संभाली। इससे पहले सूर्यकुमार यादव भारत की टी20 टीम के कप्तान थे, जिनकी कप्तानी में भारत विश्व चैंपियन बना। हालांकि, इसके बाद सूर्या को टीम से ड्रॉप किया गया और उनसे कप्तानी भी छीन ली गई। श्रेयस अय्यर को नया कप्तान चुना गया, जो करीब दो साल तक एक टी20 इंटरनेशनल मैच तक नहीं खेले थे। श्रेयस की कप्तानी में भारतीय टीम आयरलैंड में दो मैच खेली और दोनों मैच हार गई। इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ पहला मैच जरूर बारिश में धुला, लेकिन अगले दो मैचों में टीम को हार का सामना करना पड़ा।

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पहली बार लगातार 5 मैच में नहीं जीता भारत

भारतीय टीम एक दिसंबर 2006 से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्टिव है, लेकिन कभी भी लगातार पांच मैचों में से एक भी मैच नहीं जीत पाई है। पिछले पांच टी20 इंटरनेशनल मैचों में से चार मैच भारत हारा है और एक मैच बेनतीजा रहा है। इनमें आयरलैंड के खिलाफ दो मैच और इंग्लैंड के खिलाफ भी दो मैच शामिल हैं, जबकि इंग्लैंड के खिलाफ एक मैच बारिश में धुला है। आयरलैंड से भारत न सिर्फ पहली बार टी20 इंटरनेशनल मैच में हारा था, बल्कि पहली बार सीरीज भी गंवा बैठा था।

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इससे पहले जून 2009 से दिसंबर 2009 तक भारत लगातार चार टी20 इंटरनेशनल मैचों में जीत दर्ज नहीं कर पाया था। उस दौरान चारों मैच टीम इंडिया हारी थी। जुलाई 2021 से अक्तूबर 2021 तक भी ऐसा ही हुआ, जब टीम लगातार चार मैचों में हारी। हालांकि, इस बार तक पांच मैचों के बाद भी टीम इंडिया जीत का स्वाद नहीं चख पाई है, जो कि एक शर्मनाक रिकॉर्ड और एक महा घटिया स्तर भारतीय क्रिकेट टीम का है। इस सीरीज में टीम इंडिया जीत दर्ज नहीं कर पाएगी। भारत आखिरी के दो मैच जीत भी जाता है तो भी सीरीज बराबरी पर ही खत्म हो सकती है, लेकिन भारत अब इस सीरीज को जीत नहीं पाएगा। ऐसे में श्रेयस अय्यर को अपनी कप्तानी में पहली सीरीज जीतने में समय लगेगा।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


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