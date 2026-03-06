न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप में कैसा रहा है भारत का रिकॉर्ड? ये आंकड़े सूर्या-गंभीर का भी दिमाग हिला देंगे
IND vs NZ Head To Head T20 World Cup: इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल रविवार 8 मार्च को खेला जाना है। इससे पहले भारत और न्यूजीलैंड के हेड टू हेड रिकॉर्ड पर एक नजर डाल लीजिए-
सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने इंग्लैंड को हराकर टी20 वर्ल्ड कप 2026 फाइनल में जगह बना ली है। भारत का सामना अब खिताबी मुकाबले में न्यूजीलैंड से 8 मार्च को होगा। सेमीफाइनल में टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने खूब दम दिखाया था। पहले बैटिंग करते हुए भारत ने 253 रन बोर्ड पर लगाए थे, जिसका पीछा करते हुए इंग्लैंड ने भी कड़ी टक्कर दी थी। इंग्लिश टीम हालांकि फिनिशिंग लाइन को पार नहीं कर पाई और 246 रन ही बना सकी। भारत ने 7 रनों से जीत दर्ज कर फाइनल में जगह पक्की की। अब भारत के सामने न्यूजीलैंड की आखिरी चुनौती है। इस चुनौती को पार कर भारत लगातार दूसरी बार ट्रॉफी पर कब्जा जमाना चाहेगा। हालांकि टीम इंडिया के लिए यह आसान नहीं होने वाला है।
टी20 वर्ल्ड कप में आज तक न्यूजीलैंड से नहीं जीता भारत
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत का पहली बार सामना न्यूजीलैंड से फाइनल में होने जा रहा है। ना तो ग्रुप स्टेज में और ना ही सुपर-8 में यह दोनों टीमें भिड़ी। ऐसे में फैंस को एक रोमांचक फाइनल देखने मिलने की उम्मीद है। हालांकि टी20 वर्ल्ड कप में भारत बनाम न्यूजीलैंड हेड टू हेड रिकॉर्ड ने भारतीय फैंस की धड़कने बढ़ाई हुई है।
दरअसल, भारत आज तक टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में न्यूजीलैंड को एक भी मैच नहीं हरा पाया है। जी हां। भारत और न्यूजीलैंड का आमना सामना टी20 वर्ल्ड कप में आखिरी बार 2021 में हुआ था तब कीवी टीम ने भारत को 8 विकेट से धूल चटाई थी।
टी20 वर्ल्ड कप में कुल 3 बार भिड़े हैं भारत और न्यूजीलैंड
टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत और न्यूजीलैंड की भिड़ंत कुल तीन बार हुई है और इन तीनों ही बार न्यूजीलैंड ने भारत को हार का मुंह दिखाया है। पहली बार भारत और न्यूजीलैंड का टी20 वर्ल्ड कप में आमना-सामना 2007 में हुआ था। ग्रुप स्टेज में न्यूजीलैंड ने भारत को 10 रनों से हराया था। हालांकि भारत उस वर्ल्ड कप में चैंपियन बना था।
इसके बाद सीधा 2016 टी20 वर्ल्ड कप में भारत की टीम न्यूजीलैंड से भिड़ी थी। दूरी बार भी किवियों ने हार का स्वाद भारत को चखाया था और 47 रनों से धूल चटाई थी।
तीसरी और आखिरी बार 2021 टी20 वर्ल्ड कप में भारत और न्यूजीलैंड का मुकाबला हुआ था, जहां न्यूजीलैंड ने 8 विकेट के बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी।
यह आंकड़े भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर का भी दिमाग हिला देगी। न्यूजीलैंड की टीम इस वर्ल्ड कप में धमाकेदार फॉर्म में चल रही है। साउथ अफ्रीका को सेमीफाइनल में उन्होंने 9 विकेट से हराया था। 170 का टारगेट उन्होंने 12.5 ओवर में ही चेज कर दिया था।
अब देखना होगा कि 8 मार्च को क्या भारतीय टीम इतिहास को पलटेगी या फिर न्यूजीलैंड अपने विनिंग रिकॉर्ड को बरकरार रखेगी।
