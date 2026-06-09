वैभव सूर्यवंशी के सिलेक्शन पर टीम इंडिया ने किया रिएक्ट, ऐसा करने के लिए भरोसे की जरूरत
वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया में एंंट्री मिल चुकी है। 15 साल के ओपनर सूर्यवंशी को आयरलैंड, इंग्लैंड सीरीज के अलावा एशियन गेम्स 2026 के लिए चुना गया है।
15 साल के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी कुछ ही हफ्तों में भारत की सीनियर टीम की ओर से खेलते हुए नजर आएंगे। आईपीएल 2026 में धमाकेदार प्रदर्शन के बाद सूर्यवंशी को आयरलैंड, इंग्लैंड टी20 सीरीज के अलावा एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय स्क्वॉड में चुना गया है। सूर्यवंशी के सिलेक्शन पर टीम इंडिया ने रिएक्ट किया है। भारत के बैटिंग कोच सितांशु कोटक युवा सनसनी के साथ काम करने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कोटक ने बाएं के बल्लेबाज की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि सूर्यवंशी में जबर्दस्त टैलेंट है। सूर्यवंसी ने आईपीएल के 19वें सीजन में 16 मैचों में 237.31 के विस्फोटक स्ट्राइक रेट से 776 रन बनाए। उन्होंने ऑरेंज कैप और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर समेत पांच दमदार अवॉर्ड जीते थे।
'ऐसा करने के लिए भरोसे की जरूरत'
सूर्यवंशी भारतीय टीम में चुने जाने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का 37 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। सचिन ने 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेला था। उस समय उनकी उम्र 16 साल और 205 दिन थी। कोटक ने अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट में पारी और 300 रनों से जीत के बाद रिपोर्टर्स से कहा, ''देखिए, एक बैटिंग कोच या किसी भी कोच के तौर पर यह हमेशा एक चैलेंज होता है क्योंकि इस लेवल पर खिलाड़ियों की अपनी सोच, अपना स्टाइल, अपना तरीका होता है जिससे वे सफल हुए हैं। और फिर आप कुछ जोड़ने की कोशिश करते हैं तो इसमें हमेशा समय लगता है। उन्हें यकीन दिलाने के लिए हमेशा भरोसे की जरूरत होती है। और मेरे लिए यह बहुत जरूरी है कि आप कितना जोड़ना चाहते हैं और कब जोड़ना चाहते हैं।''
'सूर्यवंशी को क्या चीज मदद करती है'
उन्होंने आगे कहा, ''मैंने अंडर-19 चैलेंजर ट्रॉफी में कुछ पारी देखी हैं। लेकिन उसने पिछले साल के आईपीएल से जिस तरह से बैटिंग की, जिस तरह से शॉट्स खेले, सच कहूं तो यह वाकई रोमांचक है। 15 साल के खिलाड़ी ने सभी वर्ल्ड-क्लास बॉलर्स का जिस तरह से सामना किया और जिस तरह से सफल हुआ, वो अविश्वसनीय है। वह बहुत प्रतिभाशाली है।'' हालांकि, कोटक किसी पहले से बनी सोच के साथ आगे नहीं बढ़ रहे वह पहले यह पता लगाना चाहेंगे कि असल में सूर्यवंशी को क्या चीज मदद करती है। उन्होंने कहा, ''मैं सच में उत्साहित हूं। व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि उसके आने के बाद देखेंगे कि असल में उसे क्या मदद करता है। जब कुछ देखेंगे तो हम उसकी उतनी ही मदद करने की कोशिश करेंगे जितनी उसे जरूरत है।'' भारत को 26 जून से आयरलैंड में दो टी20 मैच खेलने हैं। एक जुलाई से इंग्लैंड में पांच टी20 मैचों की सीरीज आयोजित होगी।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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