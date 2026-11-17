टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में किस-किसको मिल सकती है जगह? कप्तान शुभमन गिल ने दिया बड़ा हिंट
न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में किस-किसको जगह मिल सकती है? इसको लेकर कप्तान शुभमन गिल ने बड़ा हिंट दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि चार तेज गेंदबाज खेलेंगे।
भारतीय टीम की प्लेइंग इलेवन न्यूजीलैंड के खिलाफ कैसी हो सकती है? इसको लेकर बड़ा हिंट कप्तान शुभमन गिल ने मैच से दो दिन पहले दे दिया है। कप्तान गिल ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि चार तेज गेंदबाजों के साथ भारतीय टीम उतरने वाली है। उन्होंने ये भी कहा है कि 7 बल्लेबाजों के साथ भारत उतरेगा। ऐसे में किसी स्पिनर को प्लेइंग 11 में जगह मिलने वाली नहीं है। हालांकि, रविंद्र जडेजा एकमात्र स्पिन ऑप्शन भारत के पास इस टेस्ट मैच में होंगे, जो कि ठीक-ठाक बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। ऐसे में जान लीजिए कि भारत की प्लेइंग इलेवन कैसी हो सकती है।
19 नवंबर को वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाना है। ये सीरीज आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप यानी डब्ल्यूटीसी के 2025-27 के साइकिल के तहत खेली जाएगी। टी20 और वनडे सीरीज यहां भारत जीत चुका है, लेकिन सबसे ज्यादा मायने इस टेस्ट सीरीज के हैं। भारतीय टीम डब्ल्यूटीसी के फाइनल की रेस में जिंदा रह पाएगी या नहीं? ये इसी सीरीज पर निर्भर करेगा। ऐसे में भारत अपनी सबसे मजबूत 11 खिलाड़ी मैदान पर उतारना पसंद करेगा।
प्लेइंग इलेवन की बात करें तो ओपनर के तौर पर आपको यशस्वी जायसवाल के साथ उपकप्तान केएल राहुल पारी की शुरुआत करते नजर आएंगे। नंबर 3 के लिए दो दावेदार हैं, जिनमें एक देवदत्त पडिक्कल हैं और दूसरे साई सुदर्शन, लेकिन यहां पडिक्कल बाजी मारते नजर आ रहे हैं। चौथे पायदान पर आपको कप्तान शुभमन गिल खेलते दिखेंगे, जबकि पांचवें नंबर पर विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का नाम पक्का है, जो चोट के बाद वापसी कर रहे हैं। छठे नंबर पर ध्रुव जुरेल आपको नजर आएंगे। राइटी-लेफ्टी वाले कॉम्बिनेशन में पंत और जुरेल ऊपर-नीचे हो सकते हैं।
वहीं, गेंदबाजी के विकल्पों पर नजर डालें तो एकमात्र प्रोपर ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा सात नंबर पर होंगे, जो स्पिनर भी कर सकते हैं। इसके अलावा चार तेज गेंदबाजों की चौकड़ी आपको अंशुल कंबोल, आकाश दीप, प्रसिद्ध कृष्णा और जसप्रीत बुमराह के रूप में दिखने की संभावना है। इसका हिंट भी गिल ने 17 नवंबर को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया है। नितीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, गुरनूर बराड़, साई सुदर्शन और वॉशिंगटन सुंदर बाहर बैठने वाले हैं।
टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग इलेवन
यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, देवदत्त पडिक्कल, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल, रविंद्र जडेजा, अंशुल कंबोल, आकाश दीप, प्रसिद्ध कृष्णा और जसप्रीत बुमराह
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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