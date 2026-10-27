टीम इंडिया ने T20I पावरप्ले में 118 रन बनाकर तोड़े 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड, वेलिंगटन में चार धांसू कीर्तिमान रचे

Team India T20I Powerplay Records: भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 में जबर्दस्त जीत हासिल की। भारत ने पावरप्ले में ही मेजबान टीम से मैच लिया। भारत ने पावरप्ले में कई धांसू कीर्तिमान रचे।

भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है। भारत ने मंगलवार को वेलिंगटन में आयोजित तीसरे टी20 में छह विकेट से धमाकेदार जीत दर्ज की। न्यूजीलैंड ने 198/3 का स्कोर बनाया और भारत ने 13.2 ओवर में चार विकेट के नुकसान पर 199 रन जुटाए। सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने तूफानी शतकीय पारी खेली। उन्होंने 38 गेंदों में 113 रन जुटाए, जिसमें 9 चौके और 11 सिक्स हैं। उन्होंने वैभव सूर्यवंशी के साथ 133 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप की। सूर्यवंशी ने 19 गेंदों में चार चौकों और चार छक्कों की मदद से 45 रन बनाए। वह आठवें ओवर में मैथ्यू फिशर का शिकार बने। अभिषेक को काइल जैमीसन ने 10वें ओवर में आउट किया। संजू सैमसन ने 18 और कप्तान श्रेयस अय्यर ने पांच रनों का योगदान दिया। भारत ने लक्ष्य का पीछा करते हुए पावरप्ले में मेजबान टीम को बैकफुट पर धकेल दिया था। भारत ने शुरुआती छह ओवर में बिना विकेट गंवाए 118 रन बटोरे। टीम इंडिया ने पावरप्ले में एक-दो नहीं बल्कि चार धांसू कीर्तिमान रचे।

भारत ने 2.2 ओवर में बटोर लिए थे 50 रन न्यूजीलैंड की ओर से पहला ओवर पेसर जैकब डफी ने डाला। उन्होंने कुल 26 रन खर्च किए, जिसमें एक नो-बॉल और पांच वाइड के रन हैं। यह किसी T20I मैच के पहले ओवर में भारत द्वारा बटोरे गए सबसे ज्यादा रन हैं। भारत ने टी20 इंटरनेशनल में संयुक्त रूप से सबसे तेज टीम फिफ्टी (ओवर के हिसाब से) पूरी करने का कारनामा अंजाम दिया है। भारत ने 50 रन सिर्फ 2.2 ओवर में जोड़ लिए थे। भारत के अलावा पापुआ न्यू गिनी और रोमानिया ने इतने ओवर में पचासा कंप्लीट किया है।

टीम इंडिया ने पावरप्ले में तोड़े दो वर्ल्ड रिकॉर्ड टीम इंडिया ने पावरप्ले में दो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े हैं। भारत एक T20I मैच में सबसे तेज टीम सेंचुरी लगाने का कमाल किया है। भारत ने 5 ओवर में ही 100 रन बना लिए। भारत ने रोमानिया का कीर्तिमान ध्वस्त किया है, जिसने 2021 में सर्बिया के खिलाफ 5.2 ओवर में 100 रन कंप्लीट किए थे। भारत ने पुरुषों के एक T20I मैच में पावरप्ले सर्वाधिक रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। भारत ने इस मामले में रोमानिया को पछाड़ा है, जिसने पावरप्ले में 116 बनाने का कारनामा किया था।

T20I में सबसे तेज टीम फिफ्टी (ओवर के हिसाब से) 2.2 - पापुआ न्यू गिनी बनाम वानुअतु, पोर्ट मोरेस्बी, 2019

2.2 - रोमानिया बनाम सर्बिया, सोफिया, 2021

2.3 - फिलीपींस बनाम इंडोनेशिया, बाली, 2023

2.4 - न्यूजीलैंड बनाम स्कॉटलैंड, द ओवल, 2009

2.4 - न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैंड, ऑकलैंड, 2019

2.4 - साउथ अफ्रीका बनाम वेस्ट इंडीज, सेंचुरियन, 2023

एक T20I मैच में सबसे तेज टीम सेंचुरी 5 ओवर - भारत बनाम न्यूजीलैंड, वेलिंगटन, 2026

5.2 ओवर - रोमानिया बनाम सर्बिया, सोफिया, 2021

5.3 ओवर - साउथ अप्रीका बनाम वेस्टइंडीज, सेंचुरियन, 2023

5.3 ओवर - ऑस्ठ्रेलिया बनाम स्कॉटलैंड, एडिनबर्ग, 2024

5.5 ओवर - जिम्बाब्वे बनाम गैम्बिया, नैरोबी, 2024

5.5 ओवर - इंग्लैंड बनाम साउथ अफ्रीका, ओल्ड ट्रैफर्ड, 2025

पुरुषों के एक T20I मैच में पावरप्ले में सबसे ज्यादा रन 118/0 - भारत बनाम न्यूजीलैंड, वेलिंगटन, 2026

116/0 - रोमानिया बनाम सर्बिया, सोफिया, 2021 (5.4 ओवर)

113/1 - ऑस्ट्रेलिया बनाम स्कॉटलैंड, एडिनबर्ग, 2024

103/1 - जिम्बाब्वे बनाम गैम्बिया, नैरोबी (RSC), 2024

102/0 - साउथ अफ्री बनाम वेस्टइंडीज, सेंचुरियन, 2023

100/0 - इंग्लैंड बनाम साउथ अफ्रीका, ओल्ड ट्रैफर्ड, 2025