Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़team india playing xi for 1st t20i vs south africa Samson Kuldeep Sundar Harshit Rana misses out hardik pandya in
अफ्रीका के खिलाफ बदल गई इंडिया की प्लेइंग , संजू-कुलदीप सहित इन प्लेयर्स को करना होगा इंतजार

संक्षेप:

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ प्लेइंग इलेवन में भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की वापसी हुई है। तिलक को भी मौका दिया गया है। संजू, सुंदर, हर्षित और कुलदीप को मौके के लिए इंतजार करना होगा।

Dec 09, 2025 07:01 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
दक्षिण अफ्रीका ने मंगलवार को भारत के खिलाफ पहले टी20 मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। भारतीय टीम के स्टार क्रिकेटर संजू सैमसन, कुलदीप यादव, वॉशिंगटन सुंदर और हर्षित राणा को प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिली है। स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की वापसी हुई है। वहीं टीम इंडिया की पिछले मैच की टी20 प्लेइंग इलेवन से तुलना करें तो दो बदलाव देखने को मिले हैं। पिछली बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंतिम-11 में रिंकू सिंह थे लेकिन इस बार उनकी जगह तिलक वर्मा हैं। वॉशिंगटन की जगह हार्दिक को शामिल किया गया है।

भारतीय टीम में हरफनमौला हार्दिक पंड्या चोट से उबर कर एकादश में वापसी कर रहे है जबकि शुभमन गिल भी टेस्ट श्रृंखला में चोटिल होने के बाद इस मैच से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करेंगे। विकेटकीपिंग का दारोमदार जितेश शर्मा पर होगा। दक्षिण अफ्रीका की टीम में अनुभवी बल्लेबाज डेविड मिलर और तेज गेंदबाज एनरिक नोर्किया ने चोट से उबर कर वापसी की है।

दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडन मारक्रम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टॉस के बाद मारक्रम ने कहा उम्मीद करते हैं कि परिस्थितियां अच्छी रहेंगी। ओस का प्रभाव तो पूरे मैच में रहेगा, लेकिन बाद में तो यह बेहद बुरा हो सकता है। लगातार फॉर्मेट बदल रहे होने पर बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती हैं, लेकिन दिमाग को सही जगह रखना आवश्यक है। विश्व कप की तैयारी के लिए ये काफी शानदार है।

वहीं भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा कि हम थोड़े असमंजस में थे और पहले बल्लेबाजी करने को लेकर खुश हैं। ओस हमारे लिए अच्छी चुनौती है। आप इससे भाग नहीं सकते हैं। यदि हम इस पर ध्यान लगाएंगे तो हमारा मुख्य काम प्रभावित होगा। हम इसके बारे में नहीं सोचना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज अच्छी रही थी, अब दक्षिण अफ्रीका फिर न्यूजीलैंड। अच्छे 15 मुकाबले। आज संजू सैमसन, कुलदीप यादव, वॉशिंगटन सुंदर और हर्षित राणा नहीं खेल रहे हैं।

साउथ अफ्रीका (प्लेइंग XI): क्विंटन डी कॉक (विकेट कीपर), एडेन मार्कराम (कप्तान), ट्रिस्टन स्टब्स, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डोनोवन फरेरा, मार्को जेनसन, केशव महाराज, लुथो सिपामला, लुंगी एनगिडी, एनरिक नॉर्खिया

इंडिया (प्लेइंग XI): अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेट कीपर), अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह

