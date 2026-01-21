टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन एकदम सेट, मगर एक पायदान के लिए हैं 2 दावेदार
टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन एकदम सेट है, मगर एक पायदान के 2 दावेदार हैं। भारतीय क्रिकेट टीम आज न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज खेलने वाली है। टी20 विश्व कप से पहले ये आखिरी सीरीज है।
Team India Playing XI: टीम इंडिया को आज यानी बुधवार 21 जनवरी से न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेलनी है। पहला मुकाबला नागपुर में खेला जाना है। इस मुकाबले के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन वैसे तो सेट है, लेकिन एक पायदान के लिए जबरदस्त माथापच्ची कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव को करनी होगी। नंबर 3 की पोजिशन के बारे में कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पहले ही कन्फर्म कर दिया है कि तिलक वर्मा की जगह ईशान किशन खेलेंगे, जो कि टी20 वर्ल्ड कप 2025 की टीम का भी हिस्सा हैं। ऐसे में श्रेयस अय्यर को बाहर बैठना होगा।
ऐसे में नंबर एक से नंबर 7 तक हर एक बल्लेबाज फिट है। जिसमें ओपनर संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा होंगे। नंबर 3 पर ईशान किशन, 4 पर कप्तान सूर्यकुमार यादव, 5 पर हार्दिक पांड्या, 6 पर शिवम दुबे और 7 पर ऑलराउंडर और उपकप्तान अक्षर पटेल होंगे। असली लड़ाई 8 नंबर के लिए है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले जान लीजिए कि जसप्रीत बुमराह 9वें नंबर पर होंगे, 10वें पर अर्शदीप सिंह और 11वें नंबर पर वरुण चक्रवर्ती खेलते हुए नजर आएंगे।
बात अगर नंबर 8 की करें तो इसके लिए दो खिलाड़ी दावेदार है, जिसमें एक हैं कुलदीप यादव और दूसरे रिंकू सिंह। अगर आपको गेंदबाजी में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना है तो आप एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज और फिनिशर के तौर पर रिंकू सिंह को खिला सकते हैं, लेकिन आपको अगर प्रोपर स्पिन और विकेट टेकिंग ऑप्शन चाहिए तो फिर आपको कुलदीप यादव के साथ जाना चाहिए। इसके अलावा कुलदीप को खिलाने का विकल्प ये भी है कि आप अर्शदीप सिंह को बाहर करो और हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे से उम्मीद करो कि ये कम से कम 4 से 6 ओवर अच्छे निकालकर दें, बाकी की कमी कुलदीप, अक्षर, वरुण और बुमराह पूरी करें। आप शिवम दुबे की जगह पर भी रिंकू सिंह को मौका दे सकते हैं कुलदीप और वरुण, अर्शदीप और बुमराह को साथ खिला सकते हैं।
टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग इलेवन
संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव/रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती