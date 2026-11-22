इंग्लैंड को पछाड़ टॉप-2 में भारत, श्रीलंका के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड; टेस्ट में 700 रन बनाने वाली टीमें
भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी पहली पारी 720 रन बनाकर घोषित कर दी है। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में टीम इंडिया 5वीं बार 700 रन का आंकड़ा पार करने में कामयाब रही है। श्रीलंका के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड है।
इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 2 टेस्ट मैच की सीरीज का पहला मुकाबला वेलिंगटन में खेला जा रहा है। इस मैच में 720 रन बनाकर भारतीय टीम ने इतिहास रच दिया। यह न्यूजीलैंड की सरजमीं पर बनाया गया आज तक का सबसे बड़ा स्कोर है, यहां तक मेजबान टीम भी कभी इतना बड़ा स्कोर नहीं बना पाई। भारतीय टीम ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 5वीं बार 700 रन का आंकड़ा पार किया। रेड बॉल क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार 700 रन बनाने वाली टीमों की लिस्ट में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को पछाड़ा है, जिन्होंने यह कारनामा 4 बार किया है। वहीं श्रीलंका के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उन्होंने 7 बार टेस्ट क्रिकेट में 700 या उससे अधिक रन बनाए हैं। न्यूजीलैंड सिर्फ एक ही बार ऐसा कर पाई है।
टेस्ट क्रिकेट में भारत ने कब-कब बनाए 700 रन
भारतीय टीम ने सबसे पहले 2004 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 700 रन का आंकड़ा पार किया था। सिडनी टेस्ट में टीम इंडिया ने 705 रन बनाकर अपनी पारी घोषित की थी। इसके बाद 2009 में श्रीलंका के खिलाफ 726 रन, 2010 में श्रीलंका के खिलाफ 707 रन, 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ 759 और अब न्यूजीलैंड के खिलाफ 720 रन बनाए हैं।
भारत का टेस्ट क्रिकेट में हाईएस्ट स्कोर 759 रनों का है जो इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई में बना था, इस मैच में करुण नायर ने तिहरा शतक ठोका था।
वहीं न्यूजीलैंड के खिलाफ यह 720 रन भारत का विदेशी सरजमीं पर अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है।
टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक 700 रन बनाने वाली टीमें
7 - श्रीलंका
5 - इंडिया
4 - इंग्लैंड
4 - ऑस्ट्रेलिया
4 - वेस्टइंडीज
2 - पाकिस्तान
1 - न्यूजीलैंड
भारत ने हासिल की 352 रनों की बढ़त
न्यूजीलैंड अपनी पहली पारी में 368 रन पर ऑलआउट हो गया था। भारत ने 720 रनों के साथ न्यूजीलैंड में महारिकॉर्ड बनाया। यह न्यूजीलैंड की सरजमीं पर एक पारी में बने सबसे ज्यादा रन है। इसी के साथ भारत बनाम न्यूजीलैंड 71 साल के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में दोनों टीमों द्वारा बनाया गया यह एक पारी में सबसे बड़ा स्कोर है। पहले तीन दिन के खेल में भारतीय टीम ने इस मैच में अच्छी खासी पकड़ बना ली है। चौथे दिन भारत की नजरें मेजबानों को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेलने पर होगी। टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने हेनरी निकल्स और ग्लेन फिलिप्स के शतकों के दम पर 368 रन बोर्ड पर लगाए थे। इसके जवाब में भारत के लिए केएल राहुल ने शतक जड़ा। वहीं कप्तान शुभमन गिल मात्र 2 रन से सेंचुरी से चूके। यशस्वी जायसवाल ने 85 तो देवदत्त पडिक्कल ने 80 रनों की धमाकेदार पारी खेली।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें