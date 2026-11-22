भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी पहली पारी 720 रन बनाकर घोषित कर दी है। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में टीम इंडिया 5वीं बार 700 रन का आंकड़ा पार करने में कामयाब रही है। श्रीलंका के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड है।

इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 2 टेस्ट मैच की सीरीज का पहला मुकाबला वेलिंगटन में खेला जा रहा है। इस मैच में 720 रन बनाकर भारतीय टीम ने इतिहास रच दिया। यह न्यूजीलैंड की सरजमीं पर बनाया गया आज तक का सबसे बड़ा स्कोर है, यहां तक मेजबान टीम भी कभी इतना बड़ा स्कोर नहीं बना पाई। भारतीय टीम ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 5वीं बार 700 रन का आंकड़ा पार किया। रेड बॉल क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार 700 रन बनाने वाली टीमों की लिस्ट में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को पछाड़ा है, जिन्होंने यह कारनामा 4 बार किया है। वहीं श्रीलंका के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उन्होंने 7 बार टेस्ट क्रिकेट में 700 या उससे अधिक रन बनाए हैं। न्यूजीलैंड सिर्फ एक ही बार ऐसा कर पाई है।

टेस्ट क्रिकेट में भारत ने कब-कब बनाए 700 रन भारतीय टीम ने सबसे पहले 2004 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 700 रन का आंकड़ा पार किया था। सिडनी टेस्ट में टीम इंडिया ने 705 रन बनाकर अपनी पारी घोषित की थी। इसके बाद 2009 में श्रीलंका के खिलाफ 726 रन, 2010 में श्रीलंका के खिलाफ 707 रन, 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ 759 और अब न्यूजीलैंड के खिलाफ 720 रन बनाए हैं।

भारत का टेस्ट क्रिकेट में हाईएस्ट स्कोर 759 रनों का है जो इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई में बना था, इस मैच में करुण नायर ने तिहरा शतक ठोका था।

वहीं न्यूजीलैंड के खिलाफ यह 720 रन भारत का विदेशी सरजमीं पर अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है।

टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक 700 रन बनाने वाली टीमें 7 - श्रीलंका

5 - इंडिया

4 - इंग्लैंड

4 - ऑस्ट्रेलिया

4 - वेस्टइंडीज

2 - पाकिस्तान

1 - न्यूजीलैंड