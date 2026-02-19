होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
T20 वर्ल्ड कप 2026 में शर्मनाक रिकॉर्ड की दहलीज पर टीम इंडिया, क्या आयरलैंड छूटेगा पीछे?

Feb 19, 2026 04:58 pm IST
टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप 2026 में एक शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम करने की दहलीज पर है। भारत से आगे सिर्फ आयरलैंड की टीम है, जो टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है।

शिवम दुबे के हरफनमौला प्रदर्शन (31 गेंदों में 66, 35 रन देकर दो विकेट) और स्पिनर वरुण चक्रवर्ती (14 रन पर तीन विकेट) के फिरकी के जादू के दम पर भारत ने नीदरलैंड को 17 रन हराया। भारत ने अंतिम ग्रुप ए मैच में नीदरलैंड को 194 रनों का टारगेट देने के बाद टी20 वर्ल्ड कप 2026 में लगातार चौथी जीत दर्ज की। भारत आठ अंकों के साथ ग्रुप में शीर्ष पर रहा जबकि नीदरलैंड ने अपने अभियान का अंत चार मैच में एक जीत से दो अंक के साथ किया। हालांकि, सुपर-8 राउंड से पहले भारतीय टीम की कैच छोड़ने की समस्या का हल नहीं हुआ। भारत ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित नीदरलैंड मैच में भी दो कैच टपकाए।

शर्मनाक रिकॉर्ड की दहलीज पर टीम इंडिया

टीम इंडिया एक शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम करने की दहलीज पर पहुंच गई है। भारत टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा कैच छोड़ने वाली टीम बनने से सिर्फ दो कदम दूर रह गया है। भारत ने जारी टूर्नामेंट में अभी तक कुल 9 कैच टपकाए हैं। भारत से आगे सिर्फ आयरलैंड की टीम है, जिसने 10 कैच छोड़े हैं। ग्रुप बी का हिस्सा रहा आयरलैंड 20 टीमों वाले टू्र्नामेंट से बाहर हो चुका है। आयरलैंड ने चार मैच में तीन अंक जोड़े। मौजूदा टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा कैच छोड़ने वाली टीमों की लिस्ट में नामीबिया तीसरे पायदान पर है, जिसने छह कैच छोड़े। ग्रुप ए में भारत के साथ रही नामीबिया की टीम का जीत का खाता नहीं खुला। नामीबिया ने लगातार चार मैच गंवाए।

भारत के कोच ने कैच छोड़ने पर क्या कहा?

भारत के असिस्टेंट कोच रयान टेन डोएशे का मानना है कि सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम का कैच टपकाना चिंता की बात है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी अपनी कैचिंग को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। डोएशे ने नीदरलैंड पर जीत के बाद कहा, ''कैच छोड़ना कभी अच्छा नहीं होता। हम इसपर बहुत मेहनत कर रहे हैं। खिलाड़ियों पर भरोसा है कि वे काम करेंगे। लेकिन अक्सर टी20 में यह अंतर पैदा करता है। सुपर-8 चरण में हमारा सामना कुछ बहुत अच्छी फील्डिंग वाली टीमों से होगा।'' भारत का अगला मुकाबला अब साउथ अफ्रीका से होगा, जिसने बिना मैच गंवाए सुपर-8 में जगह बनाई है। यह मैच 22 फरवरी को अहमदाबाद के मैदान पर होगा। उसके बाद भारत को जिंबाब्वे और वेस्टइंडीज से भिड़ना है।

