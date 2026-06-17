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टीम इंडिया 400+ बनाकर इतिहास रचने की दहलीज पर पहुंची, शुभमन और ईशान ने अफगानियों को कूटा

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तान
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India 400 Plus Runs Record in ODI: भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे में 400 प्लस का स्कोर खड़ा किया। शुभमन गिल और ईशान ने दमदार शतकीय पारी खेली।

टीम इंडिया 400+ बनाकर इतिहास रचने की दहलीज पर पहुंची, शुभमन और ईशान ने अफगानियों को कूटा

भारत ने बुधवार को अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया। अफगानिस्तान ने लखनऊ के इकाना स्टेडियम में भारत को 49.5 ओवर में 402 रनों पर ऑलआउट किया। टीम इंडिया 400 का आंकड़ा छूते ही इतिहास रचने की दहलीज पर पहुंच गई। दरअसल, भारत वनडे क्रिकेट में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा बार 400 प्लस रन बनाने वाल टीम बन गई है। भारत ने आठवीं बार यह कारनामा अंजाम दिया है। साउथ अफ्रीका ने भी आठ मर्तबा ऐसा किया है। इंग्लैंड ने सात बार जबकि ऑस्ट्रेलिया टीम ने तीन बार 400 प्लस रन जुटाए हैं। न्यूजीलैंड और श्रीलंका ने दो-दो मर्तबा यह कमाल किया है।

शुभमन और ईशान का चला बल्ला

कप्तान शुभमन गिल और विकेटकीपर ईशान किशन ने लखनऊ वनडे में अफगानिस्तानी गेंदबाजों को कूटा और मजबूत स्कोर की नींव रखी। दोनों ने दमदार शतकीय पारी खेली और तीन विकेट के लिए 224 रनों की पार्टनरशिप की। यह वनडे में भारत की ओर से तीसरे विकेट के लिए चौथी सबसे बड़ी पार्टनरशिप है। गिल ने 110 गेंदों का सामना करने के बाद 154 रन जुटाए, जिसमें 22 चौके और दो छक्के शामिल हैं। ईशान ने 79 गेंदों 14 चौकों और सात छक्कों की बदौलत 125 रन बटोरे। भारत की टॉस गंवाने के बाद शुरुआत अच्छी नहीं रही थी। यशस्वी जायसवाल (4) दूसरे ओवर में आउट हो गए। हालांकि, रोहित शर्मा ने अपने पुराने अंदाज की झलक दिखाई। वह बड़े स्कोर की ओर बढ़ रहे थे लेकिन राशिद खान (48 रन पर तीन विकेट) की गुगली ने उन्हें चकमा दे दिया और बोल्ड हो गए।

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'हिटमैन' रोहित शर्मा फिफ्टी से चूके

रोहित ने 39 गेंदों में 48 रन जुटाए। उनके बल्ले से छह चौके और दो छक्के निकले। उन्होंने गिल के साथ दूसरे विकेट के लिए 87 रनों की साझेदारी की। 'हिटमैन' 14वें ओवर में आउट हुए, जिसके बाद गिल और ईशान ने मोर्चा संभाला। दोनों ने सटीक और बेहतरीन स्ट्रोक खेले जिससे मुश्किल हालात के बावजूद बल्लेबाजी बहुत आसान लग रही थी। गिल ने 77 गेंद में अपना नौवां एकदिवसीय शतक पूरा किया। कप्तान के रूप में उनका पहला वनडे शतक है। ईशान ने 71 गेंद में अपना दूसरा शतक जड़ा। उन्होंने पिछला शतक दिसंबर 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ दोहरे शतक के रूप में बनाया था। यह साझेदारी 37वें ओवर में ईशान के पवेलियन लौटने पर टूटी। गिल 43वें ओवर में आउट हुए।

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ODI में भारत का सबसे बड़ा टीम स्कोर

418/5 बनाम वेस्टइंडीज ​​(2011, इंदौर)

414/7 बनाम श्रीलंका (2009, राजकोट)

413/5 बनाम बरमूडा (2007, पोर्ट ऑफ स्पेन)

410/4 बनाम नीदरलैंड (2023, बेंगलुरु)

409/8 बनाम बांग्लादेश (2022, चटगांव)

404/5 बनाम श्रीलंका (2014, ईडन गार्डंस)

402/10 बनाम अफगानिस्तान (2026, लखनऊ)

401/3 बनाम साउथ अफ्रीका (2010, ग्वालियर)

399/5 बनाम ऑस्ट्रेलिया (2023, इंदौर)

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लेखक के बारे में

Md.Akram

मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


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