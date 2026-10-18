भारत का अगला मैच 4 दिन में, न्यूजीलैंड से होगी टक्कर; डेट-टाइम और पूरा शेड्यूल कर लीजिए नोट

भारत का अगला मैच 4 दिन के बाद न्यूजीलैंड से है। भारत का न्यूजीलैंड दौरा 22 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। इस टूर की शुरुआत टी20 सीरीज से होगी। इसके बाद भारत को वनडे और टेस्ट सीरीज भी खेलनी है।

भारत का अगला मैच कब है? वेस्टइंडीज टी20 सीरीज खत्म होने के बाद हर फैंस का एक ही सवाल है। तो हम आपके लिए टीम इंडिया का आगे का शेड्यूल लेकर आए हैं। भारत को अगला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ 4 दिन के बाद खेलना है। जी हां, भारत के न्यूजीलैंड दौरे का आगाज 22 अक्टूबर से होने जा रहा है, इस टूर की शुरुआत टी20 सीरीज से होगी। इसका मतलब यह है कि श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम इंडिया को अगले 4 दिनों में भारत से न्यूजीलैंड पहुंचना है, वहीं की कंडीशन में ढलना है, मैच प्रैक्टिस करनी है और फिर मुकाबला भी खेलना है। भारतीय पिचों पर खेलने के बाद न्यूजीलैंड की स्विंग कंडीशन में इतनी जल्दी तालमेल बैठाना खिलाड़ियों के लिए काफी मुश्किल होगा। भारतीय टीम के लिए यह एक बड़ी चुनौती रहने वाली है।

भारत बनाम न्यूजीलैंड टी20 सीरीज का आगाज 22 अक्टूबर को क्राइस्टचर्च में खेले जाने वाले पहले टी20 मैच से होगा। टीम इंडिया के लिए अच्छी बात यह है कि दो दिन बाद यानी 24 अक्टूबर को दूसरा टी20 भी इसी मैदान पर खेला जाएगा। ऐसे में भारतीय खिलाड़ियों को और ट्रैवल नहीं करना होगा। तीसरा टी20 27 अक्टूबर को वेलिंगटन, चौथा टी20 30 अक्टूबर को ऑकलैंड और पांचवां व आखिरी टी20 1 नवंबर को हैमिल्टन में खेला जाएगा। सभी मुकाबले भारतीय समयानुसार दोपहर साढ़े 12 बजे शुरू होंगे। जबकि टॉस 12 बजे होगा।

तारीख मैच वेन्यू टाइम 22-Oct-26 पहला टी20 क्राइस्टचर्च दोपहर 12:30 बजे से 24-Oct-26 दूसरा टी20 क्राइस्टचर्च दोपहर 12:30 बजे से 27-Oct-26 तीसरा टी20 वेलिंगटन दोपहर 12:30 बजे से 30-Oct-26 चौथा टी20 ऑकलैंड दोपहर 12:30 बजे से 01-Nov-26 पांचवं टी20 हैमिल्टन दोपहर 12:30 बजे से

टी20 के बाद होगी वनडे सीरीज, दिखेंगे कोहली-रोहित 1 नवंबर को खत्म होने वाली टी20 सीरीज के बाद 5 मैच की वनडे सीरीज खेली जाएगी, जिसमें फैंस को एक बार फिर से विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों की झलक देखने को मिलेगी। IND vs NZ वनडे सीरीज का आगाज 4 नवंबर से होगा, जिसमें शुभमन गिल कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। गिल समेत 4 खिलाड़ी तीन वनडे के बाद टेस्ट सीरीज की तैयारियों में बिजी हो जाएंगे, ऐसे में आखिरी दो वनडे मुकाबलों में श्रेयस अय्यर टीम की अगुवाई करेंगे। दूसरा वनडे 7 नवंबर, तीसरा वनडे 10 नवंबर, चौथा वनडे 13 नवंबर और पांचवां वनडे 15 नवंबर को खेला जाएगा। वनडे सीरीज के बाद दो मैच की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। पहला टेस्ट 19 नवंबर से शुरू होगा, जबकि दूसरा टेस्ट 27 नवंबर से होगा।

पहले तीन ODI मैचों के लिए भारत की ODI टीम: शुभमन गिल [C], रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर [VC], केएल राहुल [WK], नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, नमन धीर, अंशुल कंबोज, गुरनूर बराड़, रुतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, ईशान किशन [WK], मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा*, कुलदीप यादव