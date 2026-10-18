भारत का अगला मैच 4 दिन में, न्यूजीलैंड से होगी टक्कर; डेट-टाइम और पूरा शेड्यूल कर लीजिए नोट
भारत का अगला मैच 4 दिन के बाद न्यूजीलैंड से है। भारत का न्यूजीलैंड दौरा 22 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। इस टूर की शुरुआत टी20 सीरीज से होगी। इसके बाद भारत को वनडे और टेस्ट सीरीज भी खेलनी है।
भारत का अगला मैच कब है? वेस्टइंडीज टी20 सीरीज खत्म होने के बाद हर फैंस का एक ही सवाल है। तो हम आपके लिए टीम इंडिया का आगे का शेड्यूल लेकर आए हैं। भारत को अगला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ 4 दिन के बाद खेलना है। जी हां, भारत के न्यूजीलैंड दौरे का आगाज 22 अक्टूबर से होने जा रहा है, इस टूर की शुरुआत टी20 सीरीज से होगी। इसका मतलब यह है कि श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम इंडिया को अगले 4 दिनों में भारत से न्यूजीलैंड पहुंचना है, वहीं की कंडीशन में ढलना है, मैच प्रैक्टिस करनी है और फिर मुकाबला भी खेलना है। भारतीय पिचों पर खेलने के बाद न्यूजीलैंड की स्विंग कंडीशन में इतनी जल्दी तालमेल बैठाना खिलाड़ियों के लिए काफी मुश्किल होगा। भारतीय टीम के लिए यह एक बड़ी चुनौती रहने वाली है।
IND vs NZ टी20 सीरीज शेड्यूल
भारत बनाम न्यूजीलैंड टी20 सीरीज का आगाज 22 अक्टूबर को क्राइस्टचर्च में खेले जाने वाले पहले टी20 मैच से होगा। टीम इंडिया के लिए अच्छी बात यह है कि दो दिन बाद यानी 24 अक्टूबर को दूसरा टी20 भी इसी मैदान पर खेला जाएगा। ऐसे में भारतीय खिलाड़ियों को और ट्रैवल नहीं करना होगा। तीसरा टी20 27 अक्टूबर को वेलिंगटन, चौथा टी20 30 अक्टूबर को ऑकलैंड और पांचवां व आखिरी टी20 1 नवंबर को हैमिल्टन में खेला जाएगा। सभी मुकाबले भारतीय समयानुसार दोपहर साढ़े 12 बजे शुरू होंगे। जबकि टॉस 12 बजे होगा।
|तारीख
|मैच
|वेन्यू
|टाइम
|22-Oct-26
|पहला टी20
|क्राइस्टचर्च
|दोपहर 12:30 बजे से
|24-Oct-26
|दूसरा टी20
|क्राइस्टचर्च
|दोपहर 12:30 बजे से
|27-Oct-26
|तीसरा टी20
|वेलिंगटन
|दोपहर 12:30 बजे से
|30-Oct-26
|चौथा टी20
|ऑकलैंड
|दोपहर 12:30 बजे से
|01-Nov-26
|पांचवं टी20
|हैमिल्टन
|दोपहर 12:30 बजे से
भारत की टी20I टीम: श्रेयस अय्यर [कप्तान], अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन [विकेट कीपर], वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन [विकेट कीपर], तिलक वर्मा [उपकप्तान], अक्षर पटेल, शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, प्रिंस यादव, मयंक यादव, अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव
टी20 के बाद होगी वनडे सीरीज, दिखेंगे कोहली-रोहित
1 नवंबर को खत्म होने वाली टी20 सीरीज के बाद 5 मैच की वनडे सीरीज खेली जाएगी, जिसमें फैंस को एक बार फिर से विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों की झलक देखने को मिलेगी। IND vs NZ वनडे सीरीज का आगाज 4 नवंबर से होगा, जिसमें शुभमन गिल कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। गिल समेत 4 खिलाड़ी तीन वनडे के बाद टेस्ट सीरीज की तैयारियों में बिजी हो जाएंगे, ऐसे में आखिरी दो वनडे मुकाबलों में श्रेयस अय्यर टीम की अगुवाई करेंगे। दूसरा वनडे 7 नवंबर, तीसरा वनडे 10 नवंबर, चौथा वनडे 13 नवंबर और पांचवां वनडे 15 नवंबर को खेला जाएगा। वनडे सीरीज के बाद दो मैच की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। पहला टेस्ट 19 नवंबर से शुरू होगा, जबकि दूसरा टेस्ट 27 नवंबर से होगा।
पहले तीन ODI मैचों के लिए भारत की ODI टीम: शुभमन गिल [C], रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर [VC], केएल राहुल [WK], नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, नमन धीर, अंशुल कंबोज, गुरनूर बराड़, रुतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, ईशान किशन [WK], मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा*, कुलदीप यादव
चौथे और पांचवें ODI के लिए भारत की ODI टीम: श्रेयस अय्यर [C], रोहित शर्मा, विराट कोहली, तिलक वर्मा, ईशान किशन [WK, VC], नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, नमन धीर, औकिब नबी, गुरनूर बराड़, रुतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, कुमार कुशाग्र [WK], मोहम्मद सिराज, यश ठाकुर, कुलदीप यादव
भारत की टेस्ट टीम: शुभमन गिल [कप्तान], यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल [उपकप्तान], देवदत्त पडिक्कल, ऋषभ पंत [विकेट कीपर]*, ध्रुव जुरेल [विकेट कीपर], रवींद्र जडेजा, अंशुल कंबोज, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाश दीप, साई सुदर्शन, नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें