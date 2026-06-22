भारत का अगला मैच कब? वैभव सूर्यवंशी इतिहास रचने की कगार पर, टूटेगा सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड!

अफगानिस्तान को वनडे सीरीज में 3-0 से रौंदने के बाद भारतीय टीम यूके की उड़ान भरने के लिए तैयार है। टीम इंडिया पहले आयरलैंड के खिलाफ 2 टी20 खेलेगी, फिर इंग्लैंड रवाना होगी। वैभव सूर्यवंशी आकर्षण का केंद्र रहेंगे।

शुभमन गिल की अगुवाई में टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को आखिरी वनडे में हराकर तीन मैच की सीरीज को 3-0 से अपने नाम कर लिया है। अब भारतीय टीम यूके दौरे के लिए जल्द उड़ान भरेगी। भारत को पहले आयरलैंड के खिलाफ 2 मैच की टी20 सीरीज खेलनी है, जहां श्रेयस अय्यर के युग का आगाज होगा, वहीं वैभव सूर्यवंशी को भी इस टूर पर डेब्यू का मौका मिल सकता है। वहीं इसके बाद टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैच की टी20 और 3 मैच की वनडे सीरीज खेलेगी। यूके दौरे पर होने वाली सभी तीन सीरीज के लिए बीसीसीआई स्क्वॉड का ऐलान कर चुका है।

श्रेयस अय्यर के युग का आगाज सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में 2026 टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने के बाद भारत को श्रेयस अय्यर के रूप में नया कप्तान मिलेगा। 2024 टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद स्काई ने यह जिम्मेदारी बखूबी निभाई थी, मगर बल्ले से उनकी खराब फॉर्म ने चयनकर्ताओं को उन्हें टीम से ड्रॉप करने पर मजबूर कर दिया। श्रेयस अय्यर 2023 के बाद भारत के लिए कोई टी20 मैच खेलेंगे। मगर इस दौरान वह डोमेस्टिक क्रिकेट और आईपीएल में बेहतरीन कप्तानी करते हुए दिखाई दिए। आईपीएल 2024 में उन्होंने केकेआर को चैंपियन बनाया था, वहीं अगले साल 2025 में उनकी नई टीम पंजाब किंग्स फाइनल में पहुंची थी। 2026 आईपीएल में भी पंजाब के लिए पहला हाफ शानदार रहा था, जब उन्होंने 7 में से 6 मैच जीते थे, वहीं एक मुकाबला बारिश की वजह से धुला था।अब अय्यर की कप्तानी का टेस्ट इंटरनेशनल मंच पर होने वाला है।

वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू का इंतजार आईपीएल, डोमेस्टिक क्रिकेट और इंडिया ए के धमाल मचाने के बाद 15 साल के वैभव सूर्यवंशी इंटरनेशनल मंच पर डेब्यू के लिए तैयार है। उनकी धमाकेदार फॉर्म ने चयनकर्ताओं को उन्हें सीनियर टीम में चुनने के लिए मजबूर किया, यह बात खुद अजीत अगरकर ने कही थी। अब देखना होगा कि वैभव सूर्यवंशी को कब और किसके खिलाफ मौका मिलता है। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन के रूप में भारत के पास एक मजबूत ओपनिंग जोड़ी है। हालांकि भारतीय टीम आयरलैंड दौरे पर किसी एक को आराम देकर वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू का मौका दे सकती है। अगर वैभव आयरलैंड के खिलाफ धूम मचाते हैं तो इंग्लैंड दौरे पर भी उन्हें मौका मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे।

वैभव सूर्यवंशी को अगर आरामी सीरीज में डेब्यू करने का मौका मिलता है तो वह सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन जाएंगे। सचिन तेंदुलकर का डेब्यू 16 साल 205 दिन की उम्र में हुआ था।

भारत का आयरलैंड दौरा शेड्यूल- 26 जून- भारत बनाम आयरलैंड पहला टी20- शाम 7 बजकर 30 मिनट से

28 जून- भारत बनाम आयरलैंड दूसरा टी20- शाम 7 बजकर 30 मिनट से

भारत का इंग्लैंड दौरा शेड्यूल- 1 जुलाई- भारत बनाम इंग्लैंड पहला टी20- रात 10 बजे से

4 जुलाई- भारत बनाम इंग्लैंड दूसरा टी20- शाम 7 बजे से

7 जुलाई- भारत बनाम इंग्लैंड तीसरा टी20- रात 10 बजे से

9 जुलाई- भारत बनाम इंग्लैंड चौथा टी20- रात 10 बजे से

11 जुलाई- भारत बनाम इंग्लैंड पांचवा टी20- शाम 7 बजे से

वनडे सीरीज

14 जुलाई- भारत बनाम इंग्लैंड पहला वनडे- दोपहर 3 बजकर 30 मिनट से

16 जुलाई- भारत बनाम इंग्लैंड दूसरा वनडे- दोपहर 5 बजकर 30 मिनट से

19 जुलाई- भारत बनाम इंग्लैंड तीसरा वनडे- दोपहर 3 बजकर 30 मिनट से