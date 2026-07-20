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भारत का अगला मैच कब? 3 दिन बाद वैभव सूर्यवंशी उड़ाएंगे गर्दा; नोट कर लीजिए शेड्यूल

By Lokesh Khera
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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इंग्लैंड के खिलाफ टी20 और वनडे सीरीज हारने के बाद भारतीय टीम को जिम्बाब्वे का दौरा करना है, जहां टीम इंडिया तीन मैच की टी20 सीरीज खेलेगी। आईए एक नजर IND vs ZIM शेड्यूल पर डालते हैं-

भारत का अगला मैच कब? 3 दिन बाद वैभव सूर्यवंशी उड़ाएंगे गर्दा; नोट कर लीजिए शेड्यूल

यूके टूर पर निराशाजनक प्रदर्शन के बाद भारतीय टीम अब जिम्बाब्वे के लिए उड़ान भरेगी। भारतीय टीम के पास रेस्ट के लिए ज्यादा समय नहीं है क्योंकि टीम इंडिया का अगला मैच तीन दिनों में ही शेड्यूल है। जी हां, इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे तीन मैच की वनडे सीरीज का आगाज 23 जुलाई से होने जा रहा है। टी20 के कप्तान श्रेयस अय्यर इंग्लैड से सीधा जिम्बाब्वे के लिए उड़ान भरेंगे। वनडे टीम में कई खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका चयन जिम्बाब्वे टी20 सीरीज के लिए हुआ है। ऐसे में वह भी कप्तान के साथ जल्द से जल्द रवाना होंगे। बाकी खिलाड़ी इंग्लैंड में टी20 सीरीज गंवाने के बाद भारत लौट आए थे, वह अंतरिम हेड कोच वीवीएस लक्षमण के साथ जिम्बाब्वे के लिए रवाना हो चुके हैं।

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भारत के जिम्बाब्वे टूर का शेड्यूल

23 जुलाई, पहला टी20, हरारे स्पोर्ट्स क्लब

25 जुलाई, दूसरा टी20, हरारे स्पोर्ट्स क्लब

26 जुलाई, तीसरा टी20, हरारे स्पोर्ट्स क्लब

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कितने बजे शुरू होगा IND vs ZIM टी20 मैच?

इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे टी20 सीरीज के सभी मैचों की टाइमिंग फिक्स है। तीनों टी20 भारतीय समयानुसार 4 बजकर 30 मिनट पर शुरू होंगे, जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान आधा घंटा पहले मैदान पर उतरेंगे।

इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे टी20 स्क्वॉड

जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारत की टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा (उप-कप्तान), ईशान किशन (विकेट कीपर), शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, रिंकू सिंह, हर्ष दुबे, वरुण चक्रवर्ती, प्रिंस यादव, यश ठाकुर, अशोक शर्मा, मयंक यादव, प्रभसिमरन सिंह (विकेट कीपर)।

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IND vs ZIM टी20 सीरीज लाइव कहां देखें?

इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे टी20 सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग ना तो जियो हॉटस्टार पर होगी और ना ही मुकाबले सोनी लिव पर देखने को मिलेंगे। वहीं टीवी पर भी स्टार स्पोर्ट्स और सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर इन मैचों का लाइव प्रसारण नहीं होगा। IND vs ZIM टी20 सीरीज का मजा भारतीय फैंस फैनकोड की वेबसाइट और ऐप पर उठा सकते हैं। इसके अलावा कहीं मैच का लाइव प्रसारण नहीं होगा।

यूके टूर पर भारत का निराशाजनक प्रदर्शन

भारत को यूके टूर पर प्रदर्शन निराशाजनक रहा। आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में मिली 0-2 की हार के साथ भारत के इस दौरे का आगाज हुआ। वहीं इसके बाद टीम इंडिया को इंग्लैंड के हाथों टी20 सीरीज में 0-4 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं इस टूर का अंत अब इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में 1-2 से मिली हार के साथ हुआ। अब भारत का अगला मैच कुछ ही दिनों में है, जी हां

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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