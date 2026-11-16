कोहली-रोहित करेंगे आराम, इस हफ्ते एक्शन में होंगे वैभव सूर्यवंशी से लेकर शुभमन गिल; PAK से भी होगा मैच

IND vs NZ वनडे सीरीज खत्म होने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम का इस हफ्ते का शेड्यूल और भी एक्साइटेड रहने वाला है। भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच के अलावा पाकिस्तान से टी20 मुकाबला भी खेलना है।

रोहित शर्मा विराट कोहली कब होंगे अब एक्शन में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे सीनियर खिलाड़ियों को लगभग-लगभग एक महीने का रेस्ट मिलेगा। दोनों दिग्गज टेस्ट और टी20 से रिटायरमेंट ले चुके हैं, ऐसे में वह सिर्फ वनडे में ही खेलते नजर आते हैं। न्यूजीलैंड के बाद भारत को अगली वनडे सीरीज दिसंबर में श्रीलंका के खिलाफ खेलनी है। टीम इंडिया 3 मैच की वनडे सीरीज के लिए श्रीलंका की मेजबानी करेगा। पहला मुकाबला 13 दिसंबर को खेला जाएगा। ऐसे में रोको की जोड़ी महीने बाद ही एक्शन में नजर आएगी।

19 नवंबर से न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज का आगाज भारत बनाम न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज का आगाज 19 नवंबर से होने जा रहा है। यह टेस्ट सीरीज दोनों ही टीमों के लिए WTC फाइनल की रेस में बने रहने के लिए काफी अहम है। भारतीय टीम मौजूदा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर है, जबकि न्यूजीलैंड पहले। अगर भारत को टॉप-3 में अपनी जगह बनानी है तो न्यूजीलैंड को यह सीरीज 2-0 से हरानी होगी। यह काम शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम इंडिया के लिए आसान नहीं रहने वाला है। इस टेस्ट सीरीज की तैयारियों के लिए गिल समेत केएल राहुल और अंशुल कंबोज ने न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी दो वनडे मुकाबलों में हिस्सा नहीं लिया। वहीं टीम को मजबूत करने के लिए गुरनूर बराड़ को भी अंतिम समय में स्क्वॉड में जोड़ा गया है। ऋषभ पंत भी फिट होकर टेस्ट टीम के साथ जुड़ गए हैं।

वैभव सूर्यवंशी कब होंगे एक्शन में राइजिंग एशिया कप 2026 का आगाज भी 19 नवंबर से ही होने जा रहा है। हालांकि भारतीय टीम अपने अभियान का आगाज 20 नवंबर से नेपाल के खिलाफ पहला मैच खेलकर करेगी। इस टूर्नामेंट के लिए चुनी गई इंडिया ए टीम की कमान तिलक वर्मा संभालेंगे। उनके साथ इस टीम में वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, रिंकू सिंह, प्रभसिमरन सिंह, हर्षित राणा और प्रिंस यादव जैसे स्टार टी20 प्लेयर धमाल मचाते हुए नजर आएंगे। भारत का ग्रुप स्टेज का दूसरा मैच पाकिस्तान के खिलाफ 22 नवंबर को है। इस मुकाबले का हर कोई इंतजार कर रहा है।

राइजिंग स्टार्स एशिया कप के लिए इंडिया ए की टीम: अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, प्रभसिमरन सिंह [विकेट कीपर], तिलक वर्मा [कप्तान], रिंकू सिंह [वीसी], कुमार कुशाग्र [विकेट कीपर], सूर्यांश शेडगे, शाहबाज अहमद, विप्रज निगम, हर्ष दुबे, तनुश कोटियन, हर्षित राणा, प्रिंस यादव, अरशद खान, आयुष बडोनी

इंडिया ए का शेड्यूल 20 नवंबर- इंडिया वर्सेस नेपाल

22 नवंबर- इंडिया वर्सेस पाकिस्तान