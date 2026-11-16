कोहली-रोहित करेंगे आराम, इस हफ्ते एक्शन में होंगे वैभव सूर्यवंशी से लेकर शुभमन गिल; PAK से भी होगा मैच
IND vs NZ वनडे सीरीज खत्म होने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम का इस हफ्ते का शेड्यूल और भी एक्साइटेड रहने वाला है। भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच के अलावा पाकिस्तान से टी20 मुकाबला भी खेलना है।
भारतीय क्रिकेट टीम का अगले हफ्ते का शेड्यूल काफी एक्साइटेड रहने वाला है। एक तरफ टीम इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 मैच की टेस्ट सीरीज का आगाज करेगी। वहीं दूसरी तरफ टी20 क्रिकेट में भारत-पाकिस्तान मुकाबला भी होगी। भारत ने हाल ही में अंडर-19 एशिया कप में पाकिस्तान को रोमांचक मुकाबले में हराकर रिकॉर्ड 9वीं बार U19 एशिया कप का खिताब जीता था। अब भारत की पाकिस्तान से भिड़ंत राइजिंग एशिया कप में होगी, जहां वैभव सूर्यवंशी से लेकर अभिषेक शर्मा जैसे सुपर स्टार एक्शन में नजर आएंगे। वहीं 19 नवंबर से शुरू हो रही टेस्ट सीरीज में शुभमन गिल से लेकर केएल राहुल और जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ी एक्शन में होंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज 3-1 से जीतने के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज आराम करेंगे।
रोहित शर्मा विराट कोहली कब होंगे अब एक्शन में
न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे सीनियर खिलाड़ियों को लगभग-लगभग एक महीने का रेस्ट मिलेगा। दोनों दिग्गज टेस्ट और टी20 से रिटायरमेंट ले चुके हैं, ऐसे में वह सिर्फ वनडे में ही खेलते नजर आते हैं। न्यूजीलैंड के बाद भारत को अगली वनडे सीरीज दिसंबर में श्रीलंका के खिलाफ खेलनी है। टीम इंडिया 3 मैच की वनडे सीरीज के लिए श्रीलंका की मेजबानी करेगा। पहला मुकाबला 13 दिसंबर को खेला जाएगा। ऐसे में रोको की जोड़ी महीने बाद ही एक्शन में नजर आएगी।
19 नवंबर से न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज का आगाज
भारत बनाम न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज का आगाज 19 नवंबर से होने जा रहा है। यह टेस्ट सीरीज दोनों ही टीमों के लिए WTC फाइनल की रेस में बने रहने के लिए काफी अहम है। भारतीय टीम मौजूदा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर है, जबकि न्यूजीलैंड पहले। अगर भारत को टॉप-3 में अपनी जगह बनानी है तो न्यूजीलैंड को यह सीरीज 2-0 से हरानी होगी। यह काम शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम इंडिया के लिए आसान नहीं रहने वाला है। इस टेस्ट सीरीज की तैयारियों के लिए गिल समेत केएल राहुल और अंशुल कंबोज ने न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी दो वनडे मुकाबलों में हिस्सा नहीं लिया। वहीं टीम को मजबूत करने के लिए गुरनूर बराड़ को भी अंतिम समय में स्क्वॉड में जोड़ा गया है। ऋषभ पंत भी फिट होकर टेस्ट टीम के साथ जुड़ गए हैं।
भारतीय टेस्ट टीम: शुभमन गिल [कप्तान], यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल [उपकप्तान], देवदत्त पडिक्कल, ऋषभ पंत [विकेट कीपर], ध्रुव जुरेल [विकेट कीपर], रवींद्र जडेजा, अंशुल कंबोज, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाश दीप, साई सुदर्शन, नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज, गुरनूर बराड़
वैभव सूर्यवंशी कब होंगे एक्शन में
राइजिंग एशिया कप 2026 का आगाज भी 19 नवंबर से ही होने जा रहा है। हालांकि भारतीय टीम अपने अभियान का आगाज 20 नवंबर से नेपाल के खिलाफ पहला मैच खेलकर करेगी। इस टूर्नामेंट के लिए चुनी गई इंडिया ए टीम की कमान तिलक वर्मा संभालेंगे। उनके साथ इस टीम में वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, रिंकू सिंह, प्रभसिमरन सिंह, हर्षित राणा और प्रिंस यादव जैसे स्टार टी20 प्लेयर धमाल मचाते हुए नजर आएंगे। भारत का ग्रुप स्टेज का दूसरा मैच पाकिस्तान के खिलाफ 22 नवंबर को है। इस मुकाबले का हर कोई इंतजार कर रहा है।
राइजिंग स्टार्स एशिया कप के लिए इंडिया ए की टीम: अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, प्रभसिमरन सिंह [विकेट कीपर], तिलक वर्मा [कप्तान], रिंकू सिंह [वीसी], कुमार कुशाग्र [विकेट कीपर], सूर्यांश शेडगे, शाहबाज अहमद, विप्रज निगम, हर्ष दुबे, तनुश कोटियन, हर्षित राणा, प्रिंस यादव, अरशद खान, आयुष बडोनी
इंडिया ए का शेड्यूल
20 नवंबर- इंडिया वर्सेस नेपाल
22 नवंबर- इंडिया वर्सेस पाकिस्तान
24 नवंबर- इंडिया वर्सेस यूएई
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें