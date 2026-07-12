भारत का अगला मैच कब? इस दिन टी20 की हार का बदला लेने उतरेंगे विराट कोहली-रोहित शर्मा

भारत का अगला मैच अब 14 जुलाई को है। इस दिन से IND vs ENG वनडे सीरीज का आगाज होने जा रहा है। एक्शन में कप्तान शुभमन गिल के साथ विराट कोहली और रोहित शर्मा होंगे। भारत की नजरें टी20 सीरीज की हार का बदला लेने पर होगी।

इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में सूपड़ा साफ कराने के बाद अब भारतीय टीम मेजबानों के खिलाफ 3 मैच की वनडे सीरीज खेलेगी। IND vs ENG वनडे सीरीज का आगाज 14 जुलाई से होने जा रहा है। इस दिन कप्तान शुभमन गिल के साथ एक्शन में दो सुपरस्टार प्लेयर्स विराट कोहली और रोहित शर्मा भी होंगे। टी20 सीरीज में इतनी बुरी हार झेलने के बाद भारत की नजरें वनडे में इसका हिसाब चुकता करने पर होगी। बीसीसीआई वनडे सीरीज के लिए स्क्वॉड का ऐलान पहले ही कर चुका है। आईए एक नजर भारत बनाम इंग्लैंड वनडे सीरीज के शेड्यूल, स्क्वॉड, वेन्यू और मैच से जुड़ी तमाम जानकारियों पर डालते हैं-

इंडिया वर्सेस इंग्लैंड वनडे सीरीज शेड्यूल 14 जुलाई, पहला वनडे- एजबेस्टन में, दोपहर 3.30 बजे से

16 जुलाई, दूसरा वनडे- कार्डिफ में, शाम 5.30 बजे से

19 जुलाई, तीसरा वनडे- लॉर्ड्स में, शाम 3.30 बजे से

भारतीय वनडे स्क्वॉड में हो सकता है बदलाव टीम इंडिया के तेज गेंदबाज हर्षित राणा, जो इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज का हिस्सा थे, उन्हें तीसरे टी20 के दौरान चोट लगी थी। इस वजह से वह अगले दो टी20 में हिस्सा नहीं ले पाएं। राणा की चोट कितनी गंभीर है, इसको लेकर कोई अपडेट नहीं है। हालांकि कहा जा रहा है कि बीसीसीआई एहतियात बरतते हुए हर्षित राणा को वनडे टीम से बाहर कर सकती है। ऐसे में उनके रिप्लेसमेंट का ऐलान भी जल्द हो सकता है।

भारत के टी20 और वनडे के कॉमन खिलाड़ी कप्तान श्रेयस अय्यर के अलावा, सूर्यांश शेडगे, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, ईशान किशन, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह हाल ही में संपन्न हुई टी20 सीरीज का हिस्सा थे। यह सभी खिलाड़ी भारतीय वनडे स्क्वॉड में भी हैं।

जनवरी के बाद एक्शन में होंगे विराट कोहली विराट कोहली ने भारत के लिए आखिरी वनडे 18 जनवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। वह अब सिर्फ वनडे में एक्टिव हैं तो उन्हें टीम इंडिया के लिए मैच खेलने के लिए लंबा इंतजार करना होता है। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज खेलने से पहले भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ भी ODI सीरीज खेली थी। इस सीरीज के लिए भी किंग कोहली का चयन हुआ था, मगर चोटिल होने की वजह से वह अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में हिस्सा नहीं ले पाए थे। आईपीएल 2026 फाइनल के दौरान उन्हें चोट लगी थी। हालांकि अब फिटनेस टेस्ट पास कर वह टीम में वापसी कर चुके हैं। उम्मीद है कि वह इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में खूब धमाल मचाएंगे।

इंडिया वर्सेस इंग्लैंड स्क्वॉड इंडिया- शुभमन गिल (कप्तान),रोहित शर्मा,विराट कोहली,श्रेयस अय्यर,सूर्यांशु शेडगे,वाशिंगटन सुंदर,अक्षर पटेल,केएल राहुल,ईशान किशन,कुलदीप यादव,जसप्रीत बुमराह,प्रसिद्ध कृष्णा,हर्षित राणा,अर्शदीप सिंह,गुरनूर बराड़