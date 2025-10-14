Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Team India Next Match Date India tour of Australia Note IND vs AUS Full Schedule Date and Timing All You Need To Know

टीम इंडिया का अगला मैच कब? रोहित शर्मा-विराट कोहली होंगे एक्शन में! नोट कर लीजिए शेड्यूल डेट और टाइमिंग

Team India Next Match Date: वेस्टइंडीज सीरीज खत्म होने के बाद भारत का अगला मैच ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 19 अक्टूबर को है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारत को तीन मैच की वनडे और पांच मैच की टी20 सीरीज खेलनी है।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 14 Oct 2025 01:39 PM
share Share
Follow Us on
टीम इंडिया का अगला मैच कब? रोहित शर्मा-विराट कोहली होंगे एक्शन में! नोट कर लीजिए शेड्यूल डेट और टाइमिंग

Team India Next Match Date: वेस्टइंडीज को दो मैच की टेस्ट सीरीज में 2-0 से रौंदने के बाद भारत के सामने अब ‘मिशन ऑस्ट्रेलिया’ है। टीम इंडिया को अब ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ान भरनी है जहां उन्हें तीन मैच की वनडे सीरीज के अलावा 5 मैच की टी20 सीरीज खेलनी है। वनडे सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गजों की वापसी होगी। बता दें, रोहित और विराट दोनों ही टी20 और टेस्ट से रिटायरमेंट ले चुके हैं, ऐसे में फैंस उन्हें एक बार फिर मैदान पर देखने के लिए बेताब हैं।टीम इंडिया का अगला मैच 19 अक्टूबर को है। ऑस्ट्रेलिया दौरे का आगाज वनडे सीरीज से होगा। सीरीज का पहला मैच पर्थ में खेला जाना है।

ये भी पढ़ें:शुभमन गिल ने तोड़ी एमएस धोनी की प्रथा? देखें सीरीज जीतने के बाद किसे थमाई ट्रॉफी

भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे का शेड्यूल-

वनडे शेड्यूल

पहला वनडे- 19 अक्टूबर; सुबह 9 बजे

दूसरा वनडे- 23 अक्टूबर; सुबह 9 बजे

तीसरा वनडे- 25 अक्टूबर; सुबह 9 बजे

टी20 शेड्यूल

पहला टी20- 29 अक्टूबर; दोपहर 1 बजकर 45 मिनट से

दूसरा टी20- 31 अक्टूबर; दोपहर 1 बजकर 45 मिनट से

तीसरा टी20- 2 नवंबर; दोपहर 1 बजकर 45 मिनट से

चौथा टी20- 6 नवंबर; दोपहर 1 बजकर 45 मिनट से

पांचवां टी20- 8 नवंबर; दोपहर 1 बजकर 45 मिनट से

ये भी पढ़ें:राहुल, जडेजा, गिल या कुलदीप…IND vs WI टेस्ट सीरीज में कौन बना POTM-POTS?

इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया स्क्वॉड

ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय वनडे टीम- शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), यशस्वी जयसवाल।

ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय टी20 टीम- सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उपकप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, वॉशिंगटन सुंदर।

भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया स्क्वॉड: मिशेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, एलेक्स कैरी (विकेट कीपर), कूपर कोनोली, बेन ड्वार्शिस, नाथन एलिस, कैमरून ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस (विकेट कीपर), मैथ्यू कुहनेमन, मिशेल ओवेन, जोश फिलिप (विकेट कीपर), मैट रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट, मिशेल स्टार्क, एडम जैंपा

ऑस्ट्रेलिया टी-20 टीम (पहले दो मैच): मिशेल मार्श (कप्तान), सीन एबॉट, जेवियर बार्टलेट, टिम डेविड, बेन ड्वार्शिस, नाथन एलिस, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंगलिस, मैथ्यू कुहनेमैन, मिशेल ओवेन, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस, एडम ज़म्पा।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
India Vs Australia
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |